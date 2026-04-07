Blíží se nám prodražené dovolené
Sedíte v letadle, pokud možno u okénka (já ovšem nejraději v uličce) a kocháte se úžasnými pohledy, které vám nabízí let ve výšce deseti tisíc kilometrů.
Těšíte se na zaslouženou dovolenou... a někdy se i snažíte zapomenout, kolik to stálo. A za jakou krvavou cenu vlastně na tu dovolenou letíte.
Takhle nás před lety vypekla dovolená do Zanzibaru, kdy jsme měli vlastní letenky – už nevím z jakého důvodu. V tom by problém nebyl, cestovka se svou speciální pobočkou zařídily vše perfektně. Jen s tím detailem, že nás nikdo neupozornil, abychom si zjistili podmínky vstupu – na což by stačilo o obyčejné připomenutí.
Tak se stalo, že na nás při check-in, kam chodíme vždycky mezi prvními, vybafli, zda máme test proti covidu. V Evropě už to dávno nikdo neřešil, jen testovací centra stále ještě fungovala. – Abych to nerozmazával, buď jsme mohli přesunout let o 3 dny později na neděli a mezitím si udělat testy nebo: na letišti absolvovat urgentní test 8.000 Kč za osobu.
Asi si budete myslet, že jsem spadl na hlavu, ale raději jsem vyhodil celkem 16.000 – protože představa jiných kompikací, včetně domluvy s cestovkou atd. atd. – na to jsem neměl nervy.
Paradoxně v ten den! ministerstvo Tanzanie, kam ostrovy Zanzibaru spadají, v ten den zrušilo nutnost testů na covid.
Marně jsem se pak na Qatar Airlines dožadoval kompenzace! Hlavní manažer mi drze oznámil po sérií emailů, „Že víc pro mne nemůže udělat.“ A moji žádost definitvně zrušil. Měl jsem tedy chuť napsat nejen řediteli letecké společnosti, ale i samotnému šahovi. Už ani nevím, proč jsem se do toho nepustil. Teda vím, ale ty důvody si nechám pro sebe.
/Dovolená v Zanzibaru jako by nám chtěla všechno vynahradit a byla opravdu skvělá. Měli jsme dokonce lepší podmínky než běžní účastníci jiných zájezdů./
Někdy se dostanou do pasti samotné letecké společnosti. Nízkonákladová společnost – viz foto – ve snaze vydělat, založila zákaznický klub s tak výhodnými podmínkami, že tuto akci raději rychle v tichosti zrušila. Někdo z manažerů neuměl počítat a zákazníci se doslova vrhli na letenky.
Nám zde pro změnu zrušili jeden let zakoupený předloni v prosinci na duben, vloni. A to stylem, že původní lety byly zrušeny a naše letenky upravili stylem, že bychom bývali přitelěli v neděli v 18:00 a v 18:30 už jsme měli letět v tu chvíli zpět... Asi to celé zpravovával nějaký automatický systém. Naštěstí, v reklamačním oddělení společnosti uvažovali rozumněji a po odečtení mírných poplatků nám většinu peněz vrátili. – Skvělý byl tehdy i hotel japonské franšízy, který měl pochopení pro vzniklou situaci. Penále za pozdní zrušení ubytování nám odpustil úplně.
Nikdy jsem nepochopil cenovou politiku cestovek či leteckých společností.
Stalo se, že jsme letěli s přítelem do Malajsie spolu. Zpáteční letenku jsme však měli každý jinak. On o týden později, protože měl vyřizovat dědictví. Týden před mým návratem mi řekl, že už má hotovo a můžeme vyměnit jeho letenku a poletíme spolu.
Když jsem volal do cestovní kanceláře, dostalo se mi odpovědi: „No, ale my už nemáme letenku v této cenové hladině...“ a jmenovala mi částku přinejmenším dvojnásobnou.
Vzpomněl jsem si na to, když jsem letěl domů sám a kolem mne bylo asi šest-sedm prázdných sedadel.
Nemenší záhadou pro mne je, jak se snaží cestovky upravovat ceny úměrně k situaci v domnění, že tím něco vyhrají.
Firstminute – Last minute ... jistě, vydělají na tom, jinak by to nedělaly, ty cestovky nebo letecké společnosti.
Takže jsem takto vzhledem k nejisté situaci komunikoval s cestovkou o případné výměně zájezdu, což bylo večer. A hle! Už druhý den ráno potencionální zájezd stál cca o 10 tisíc víc.
Nechce se mi věřit, že by to způsobil jediný můj telefon, ale vyloučit to nemohu – marketingoví chytráci jsou schopni se chytit všeho.
A protože nejsem z těch, kdo se nechají příliš zaskočit, ani by mne nepřekvapilo, kdyby třeba při návratu z dovolené na nás na letišti vybafli, že buď si ještě připlatíme na kerosin letadla nebo neletíme...
Nevěříte mi?
Až se vrátím, tak si to povíme.
Zatím jenom vím, že kamarád, který zvažoval, že by letěl s námi, tak mu zůstává rozum stát, kolik že ho ten zájezd by mohl vlastně stát... protože je to každou chvilku jinak.
A to jsou ty prodražené dovolené.
Tedy, jak komu.
Martin Faltýn
Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.
P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.
