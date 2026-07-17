A přání je splněno
Už přes deset dní nestojím za nic.
Byl jsem v pravý okamžik na pravém místě a tak jsem si pořídil virózu. A ta nezklamala.
První den mne uvedla do stavu naprosté nečinnosti. Byl jsem schopen pouze ležet a statečně úpět.
Postupně se ten stav naštěstí zlepšoval. Jistě i díky přehršli podpůrných léků a tabletek. Už jsem později i dokázal plnit své domácí povinnosti... i za cenu toho, že jsem pak ze sebe znovu vydal rekonvalescencí nabytou energii. Navíc, při mné neklidné povaze nenávidící monotónnost, jsem raději něco dělal, než abych jen ležel. Ve finále, zhruba onen desátý den, jsem se přinutil postavit na váhu.
Vykulil jsem oči.
Nabrat během 7-8 dní dvě a půl kila, no to je teda síla!
Ne, nenajel jsem na tvrdou dietu apod. Bylo nutno se udržovat psychicky v pohodě: čekala mne návštěva na zubní hygieně.
Nicméně přijal jsem opětovně veškerá opatření, která jsem při návalu nemoci ignoroval... s pozitivním váhovým výsledkem.
Ta opatření mají mimo jiné jeden háček. Řekl jsem si, včera že budu muset zařadit jisté cviky... jako třeba více se ohýbat.
Nemusel jsem si přát dvakrát!
Připravoval jsem si tradiční český bylinkový čaj proti kašli. Otevíral jsem nové balení – volně sypaný čaj. Otevřel jsem vnitřní plastový sáček 250gr balení a odsypal si do hrnku. Nevím, co mne to napadlo, že jsem onen sáček nevrátil do papírové krabice, ale položil jej vedle.
Reakce byla okamžitá.
Sáček spadl tak šikovně, že čtvrtina se vysypala do otevřeného příborníku. A další čtvrtina dolů na zem!
Chvíli jsem na to zíral.
Pak jsem si řekl: „Inu chtěl jsi pohyb s ohýbáním se, tak tady ho máš!“
Úklid, včetně záchrany části čaje (drobné nesrovnalosti zklikviduje vroucí voda), mi zabral skoro půl hodiny.
Ano, i výsledek na váze byl dnes příznivější.
Na druhou stranu: ...
Však to znáte sami: kdo chce kam, pomozme mu tam!
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