A jaké jsou vaše ranní rituály?
Protože, marná sláva, těžko předvídat, co den přinese. Ba dokonce příští okamžiky.
Mám na to oblíbený výrok:
„Smím se vás zeptat, jak člověk může něco spravovat, jestliže je zbaven možnosti sestavit plán dokonce i na tak směšně krátkou dobu, jako je například tisíc let, a dokonce vám nemùže ani spolehlivě říct, co se s ním stane druhý den?“
/Michail Bulgakov: Mistr a Markétka, v překladu Aleny Morávkové/
A tak si dávám každý den záležet, abych ten den začal v pohodě a připraven. Nu, neříkám, že na všechno, ale občas na něco ano. A nebo se nečekané události lépe řeší a lépe se tzv. věcem čelí.
Teď na příklad v okamžicích, kdy píši tento blog, mi cinkla SMS, že mám opravené kuchyňské hodiny. Jiný by řekl, že jsem blázen. Opravit hodiny za 600 Kč, když za stejnou ne-li lepší cenu si mohu koupit nové. Ale k těmto hodinám já mám nostalgický vztah. Jsou to MOJE první hodiny. První hodiny, které jsem si sám koupil a v porovnání s těmi „dnešními“ jsou ještě poctivě zpracované do dřeva, se zlatavým nátěrem. A i když tedy strojek po 35 letech dosloužil a s novým přijdou i nové ručičky, za tu cenu mi to zkrátka stojí.
O ranních rituálech by se daly napsat romány.
Mezi ty mé současné, ke kterým jsem životem dospěl, patří krátká meditace, malá rozcvička a pochopitelně snídaně.
Nenechte se zmást tím chaosem. To je jen jakési ryze impulsivní foto. Neboli, z náhlého popudu. Protože jsem si řekl, že i takovéto foto může být inspirativní.
Nepatřím mezi skalní vyznavače zdravých snídaní. I když už jsem v tomto směru dokázal sníst všelicos. I když je to třeba zdravě nezdravé.
Ale snídaně mi musí především chutnat!
Jako klasický blíženec mám rád rozmanitost. A jediné, co jsem v poslední době omezil, jsou porce – nikoli proto, že bych přes svátky přibral (na to jak jsem všechny obskakoval, to moc na přibírání nebylo), ale prostě proto, že se chci cítit trochu komfortněji.
A zase: nechci to nijak hrotit. Na mne se musí pomalu.
Prý jsem Blíženec otáčivý ve Lvu. Co já vím. Panovačný umím být také občas dostatečně.
A když už jsme u těch horoskopů: mnozí velmi často začínají den čtením horoskopů. Obecných nebo individuálních. Maje na paměti výše uvedený citát, beru to všechno zdravě skepticky, i když musím chtě nechtě přiznat, že to co mi na jednom serveru napíší, docela sedí. (Na druhou stranu, střízlivý člověk si řekne, že je to napsáno dostatečně obecně, aby to „sedlo“.)
V mém případě u anglicky psaného, pravidelně zasílaného horoskopu pak používám překladač, protože jsem občas líný si namáhat mozek nad tím, že mám „zůstat stranou nezdravé společenské dynamiky“ nebo jak si vyložit např. kousek textu.
A jelikož se v tom jinak naprosto nevyznám (a odmítám si to cpát do hlavy), pak to, že Slunce v Kozorohu se setkává s Chironem, mi stejně nic neříká.
Inu, zpět k ranním rituálům.
Navykl jsem si na velkou ranní hygienu a dávám si nekompromisně koupel. Tu s pěnou, tu se solí... tu se vším možným, jako třeba pár kapkami tea tree oleje.
V jistých pracovních dobách byla pro mne taková rozehřívací koupel záchranou, abych byl schopen od rána fungovat. Dnes už je to pro mne opravdu jen relaxace.
Ale, protože jsem člověk pilný, tak i ve vaně vybavuji mobilem pár drobností – na příklad, skoro každý den posílám známým nějaké přání.
Aby i oni měli hezký den... i když třeba v osm hodin našeho času posílám takové přání do krajin, kde už v tu chvíli mají jednu nebo dvě hodiny po poledni apod. (A pro změnu, když kolem půlnoci uléhám, občas tímto směrem zašlu přání hezkého začátku nového dne.)
A než opravdu začnu svůj den...
...udělám si občas plán a rozvrh úkolů. Případně napíši pár poznámek, k nákupům apod. Dnes už to dělat můžu, ale nemusím – coby důchodce.
To zdaleka neznamená, že bych se poflakoval. Přečtěte si mé motto v profilu. Ale někdy si dám třeba úkol, že potřebuji uveřejnit promo na můj večerní vlog – připadně to promo vytvořit, když si řeknu, že mám ještě čas a pak honem zjišťuji, že už je skoro pozdě.
No, a protože dnes je opravdu začátek nového týdne, tak vám posílám mé přání, které jsem pro tento týden vytvořil – všechny zdejší fotografie i zpracování jsou mé vlastní.
Martin Faltýn
Další články autora
