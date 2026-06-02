2. červen - mezinárodní den sociálních pracovnic
„Sociální pracovnice“ je totiž v jistém smyslu náhradní pojem.
Blahé paměti, Helena Růžičková vzpomínala, že když s Ljubou Skořepovou spolu hrály v seriálu Hříšní lidé města pražského, v proslulé Jedové chýši, tak dámy měly v herecké smlouvě napsáno: „Sociální pracovnice“.
A když někdo nechápal, tak protože pro slovo daleko nešla, Helena s gustem vysvětlila: „No, kurvy, no.“
Ale abychom byli přesnější, tak dnes je Mezinárodní den prostitutek.
A umělá inteligence Google na dotaz vysvětluje:
„Mezinárodní den prostitutek (či přesněji Mezinárodní den sexuálních pracovnic a pracovníků) připadá každoročně na 2. června.
Tento den se slaví od roku 1975, kdy zhruba stovka sexuálních pracovnic obsadila kostel Saint-Nizier v Lyonu, aby protestovala proti policejnímu násilí a vykořisťování. Cílem svátku je upozornit veřejnost na to, že i sexuální pracovníci mají svá lidská a pracovní práva, a poukázat na diskriminaci, které v této profesi čelí.“
Neboli, vážení, každá profese má svoji důstojnost.
Rád bych se ale vrátil k filmování. Těch smluv na „sociální pracovnice“ byly během filmování desítky, ne-li stovky. Asi nejznámější filmovou mini sérií je pak Anděl s ďáblem v těle a jeho pokračování. Samozřejmě k tomu musím připočíst celovečerní filmy čerpající z Hříšných lidí města pražského.
Pokud se pamatuji, já sám jsem nepůsobil na žádném takovém filmu, coby asistent. I když ve filmu Poločas štěstí jsme měli roli par excellence. Nevím jak to bylo napsáno ve smlouvě, ale ve filmu ztvárnil trans-tanečníka, coby tanečnici, legendární Jaroslav Čejka. Jistě vám nemusím říkat, že skvěle.
Skvělá přehlídka sociálních pracovnic byla také ve filmu Konec agenta W4C. Helena Růžičková zde dokonce hrála něco jako bordel mamá, kápo. Určitě to nebyla jediná taková role. Jistě i v nějakých televizních skečích, kterých bylo šedesátých až osmdesátých letech nepočítaně.
Mimochodem, na letošek připadají její nedožité 90. narozeniny, na 13. června.
A nikdy v žádné z těchto rolí nebyla sprostá nebo vulgární. Protože prostě věděla, že každá profese má své – svoji důstojnost, své zákonitosti a svoji profesionální čest.
I ta profese sexuálních pracovnic a pracovníků.
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