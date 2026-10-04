StarDance XIV
Pořad vyhledávaný i zavrhovaný, oblíbený i nenáviděný. Nemůže se zalíbit všem, ale přesto jde o pořad, u něhož převládají pozitivní reakce a kde může vášně vzbudit snad jen pocit nespravedlivého ohodnocení tanečního výkonu.
Letos proběhne již čtrnáctý ročník, pokud budeme počítat i loňskou StarDance Tour, tak patnáctý. Před začátkem letošní řady došlo k ne zrovna příznivé zprávě. Moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková oznámili, že letos budou StarDance moderovat naposledy. Říká se, že každý je nahraditelný, avšak tato dvojice si neuvěřitelně lidsky sedla a vzájemně se dokonale vždy doplňovali. Marek Eben je bezesporu moderátorské eso, má v sobě přirozený šarm a eleganci, mísící se se suchým humorem a při veškeré úctě k dalším moderátorům na něj zkrátka nikdo nemá. Tereza Kostková má přirozený šarm a k Marku Ebenovi dokonale ladí.
Ať už příští rok bude moderovat StarDance kdokoli, už nebude StarDance tím, na co si divák zvykl a každý bude s končící dvojicí moderátorů neúprosně srovnáván, přičemž z tohoto pomyslného souboje už předem odchází jako poražený. Ale změna je život a divák se s takovouto změnou musí smířit.
K malé změně dochází i v porotě. Vrací se oblíbený kat Zdeněk Chlopčík a protože bude porota opět čtyřčlenná, doplní stálici Tatianu Drexler a Richarda Genzera tanečnice, choreografka a režisérka přes soudobý tanec Jana Burkiewiczová.
Opět nás čeká deset večerů ve kterých se představí deset soutěžních párů. Po deseti týdnech z tohoto souboje vzejde nový král a královna tanečního parketu. Jak je už dobrým zvykem a nesmazatelnou českou stopou do vínku všech verzí StarDance pod dohledem britské BBC, bude opět charitativní večer. Tato česká inovace natolik zaujala majitele práv v BBC, že charitativní večer začal být doporučován každé zemi, která si kupuje licenci na tento pořad.
Jak už bylo řečeno, přesněji psáno, zúčastní se deset soutěžních párů, které již od července prolévají litry potu při náročném nácviku tance tak, aby vypadal jako něco úplně jednoduchého a přirozeného. Je jasné, že ne každému to půjde skvěle, někdo má pro taneční pohyb vlohy, jiný je talent spíše na atletiku a další preferuje gaučing, přesto každý z desítky soutěžících je vítězem už teď. Rozhodně se cení odvaha a odhodlání, se kterým každý vstupuje na neprobádanou půdu standardních a latinsko-amerických tanců. A kdo tedy bude soutěžit o přízeň poroty a diváků?
Marta Jandová & Martin Prágr (SD1)
Marta Jandová je zpěvačka. Působila šestnáct let v Německu, kam odjela nejprve na rok trvající pobyt a kde začala zpívat v kapele Die Happy. Vypracovala se vlastním talentem, jinak se živila jako sekretářka, roznášela letáky anebo myla nádobí v čajovně. Po návratu do Prahy v roce 2009 začala účinkovat v muzikálech, a to v hlavních rolích. Pěvecké geny zdědila po svém otci Petru Jandovi (Olympik) a strýci Slávku Jandovi (Abraxas). Je jí 52 let a podle mého názoru bude pro ni soutěž náročnější než u mladších účastníků, nicméně může pozitivně překvapit.
Sara Sandeva & Daniel Makovec (SD2)
Sara Prachař Sandeva je herečka makedonského původu. Od svých dvou let žije v Praze, kde vystudovala herectví na pražské konzervatoři. Působí často v televizi a v divadle La Fabrika. Letos se provdala za Jakuba Prachaře. Účinkuje hodně v seriálech, kde mívá jak epizodní, tak hlavní role. Herci musí mít pohybovou průpravu a pro Saru navíc mluví její věk 29 let. Může být jednou z favoritek letošního ročníku StarDance.
Tomas Sean Pšenička & Natálie Otáhalová (SD3)
Tomas Sean Pšenička je zpěvák, skladatel, herec a hudební producent. Vystudoval herectví na pražské konzervatoři a účinkuje ve filmech i seriálech. Je mu jen dvaadvacet let a bude tahákem především pro mladší divačky. Pánové bývají na tanec trochu tužší, ale nezřídka, zejména ti mladší, překvapí svou pohyblivostí a učenlivostí. I on může patřit mezi favority soutěže.
Radek Štěpánek & Vanda Bartošová Dětinská (SD4)
Jméno Radek Štěpánek je pojmem samo o sobě. Úspěšný český tenista, který vystoupal na osmé místo na světě, získal osmnáct titulů na turnajích ATP a především bronzovou medaili na olympiádě 2016 ve smíšené čtyřhře společně s Lucií Hradeckou. Byl dvakrát členem vítězného českého týmu v Davis Cupu. Jako bývalý sportovec (47 let), byť už ve sportovním důchodu, bude mít velmi dobrou fyzičku, takže tréninková nálož bude pro něj o něco snazší než pro ostatní. Jak si povede při tanci? Bude tužší a předpokládám, že bude pro něj vhodnější standard.
Tomáš Matonoha & Lenka Nora Návorková (SD5)
Herec a moderátor Tomáš Matonoha je nejstarším mužským účastníkem letošního ročníku StarDance. Vystudoval herectví na JAMU v Brně. Má na svém kontě jak divadelní, tak televizní role, z nichž absolutně nejznámější je Tomi Paci v seriálu Comeback. Tomáš se chtěl původně věnovat hudbě. Sám se zmiňuje o tom, že v letošním ročníku bude za maskota. Bude to mít ve svém věku pětapadesáti let těžké, ale odhaduji, že standard bude jeho doménou, obzvláště pokud zvládne techniku.
Luciana Tomášová & Robin Ondráček (SD6)
Další herečkou na tanečním parketu bude devětadvacetiletá Luciana Tomášová. Kromě herectví se věnuje také hudbě, takže by neměla mít problémy s rytmem. Lucianu jsme mohli vidět v seriálech Adikts nebo Ratolesti. I tato herečka by mohla patřit mezi favority letošního ročníku, v její prospěch mluví věk i zkušenost s pohybem.
Tomáš Polák & Adriana Mašková (SD7)
Frontman skupiny O5&Radeček Tomáš Polák si v životě prošel těžkým obdobím. Otevřeně mluvil o hlasových a dalších zdravotních problémech. Narůstající stres řešil před pěti lety léky a alkoholem, ale svůj boj vyhrál. jako muzikant nebude mít problémy s rytmem. Jak na tom bude s pohybem je těžko říct. Blížící se padesátka mluví spíše proti, ale bude zajímavé sledovat, jak se s nezvyklým prostředím popere a zda překvapí.
Petra Nesvačilová & Filip Hudlický (SD8)
Herečka a režisérka Petra Nesvačilová (40) je známá hlavně ze seriálů a filmů. Diváci ji mohou vidět též na prknech divadla Ungelt nebo ve Studiu Dva, kde ztvárňuje hlavní role. V mládí navštěvovala dramatické kroužky zpěvu a tance. Ačkoli má plnější postavu, nemusí to vůbec hrát roli a může být daleko pohyblivější než ostatní účastníci.
Vojtěch Dyk & Catharina Málek (SD9)
Zpěvák a herec Vojtěch Dyk bude dalším tahounem pro divačky. Za 41 let svého života se stačil zapsat do paměti obyvatel nejen svým účinkováním ve skupině Nightwork, Tros Discotequos nebo B-Side Band, ale i jako klavírista Aleš Vála ve filmu Něžné vlny, kde zúročil své hudební umění, kdy v mládí studoval hru na housle a klavír. I on může patřit k favoritům soutěže, a to nejen kvůli fanynkám, ale i svými pohybovými dovednostmi.
Hanka Dvorská & Michal Kurtiš (SD10)
Nejstarší účastnicí letošní řady je kaskadérka, trenérka, parašutistka a propagátorka zdravého životního stylu Hanka Dvorská (66). Hanka vystudovala FTVS a od roku 1978 dělá kaskadérku. Za svou kariéru dublovala mnoho hereček, ale třeba i Jiřího Mádla ve Snowboarďácích. Dále skrytě účinkovala i ve filmech Nabarvené ptáče, Van Helsing, Letopisy Narnie a nebo ve Spider-Manovi Daleko od domova. Je nejstarší aktivní kaskadérkou na světě. Fyzičku bude mít skvělou, ale jak zvládne ladné pohyby namísto akčních výkonů je otázkou.
Tato desítka soutěžících bude usilovat o přízeň poroty a diváků již za pár dní. Jak si povedou, kdo se předvede ve skvělém světle, kdo bude za „účastníka zájezdu“, kdo se nejvíc zlepší a kdo si odnese titul? To se budeme dozvídat průběžně v následujících týdnech. Již příští sobotu se ozve podmanivá znělka a hlas Viktora Preisse „Živě z Prahy“.
Logo a fotografie: ©Česká televize, 2026
Petr Fabera
Let’s Dance X - 6. večer
Desátá řada slovenské soutěžní taneční zábavné show Let’s Dance dospěla svým šestým večerem do své druhé poloviny.
Petr Fabera
Let’s Dance X - 5. večer
Dalším, pátým večerem pokračovala na Slovensku desátá řada soutěžní taneční zábavné show Let’s Dance.
Petr Fabera
Let’s Dance X - 4. večer
Desátá řada slovenské soutěžní taneční zábavné show Let’s Dance pokračovala svým čtvrtým soutěžním večerem.
Petr Fabera
Let’s Dance X - 3. večer
Desátá řada soutěžní taneční zábavné show Let’s Dance pokračovala svým třetím soutěžním večerem, ve kterém soutěž opustil druhý pár.
Petr Fabera
Let’s Dance X - 2. večer
Před necelým týdnem proběhl na Slovensku druhý večer desáté řady soutěžní taneční zábavné show Let’s Dance.
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Na stránkách revue.idnes.cz jsem v roce 2008 komentoval soutěžní večery StarDance.
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