StarDance XIV - 8. večer
V sedmém večeru nikdo soutěž neopustil. Byl charitativní večer, letos naposledy pro Centrum Paraple. Dárci nakonec zaslali na konto Centra, které se specializuje na pomoc lidem s poškozením míchy po úrazu a jejich rodinám částku 46163799 korun.
V sedmém večeru podle poroty zatančil nejlépe pár Tomas Sean Pšenička s Natálií Otáhalovou, kterým jejich slowfox vynesl 39 bodů. Druhou příčku obsadila Marta Jandová s Martinem Prágrem, kteří si valčíkem vytančili 34 body. Bronzová příčka byla dělená a se shodným ziskem 32 bodů a slowfoxem se o ni dělili Vojta Dyk s Catharinou Málek a Luciana Tomášová s Robinem Ondráčkem. V očích poroty byl nejslabším párem Sara Prachař Sandeva s Danielem Makovcem, kteří tančili sambu.
V osmém večeru čekaly na soutěžící dva tance. Nejprve páry zatančily své soutěžní tance v rytmu tanga, čači a waltzu, jako druhý pak předvedly současný tanec. Přiznám se, že nejsem příznivec současného tance, ačkoli jakkoli uznávám umění toto zatančit a neuvěřitelnou energii, kterou do toho musí tanečník vložit. Chybí mi pevná pravidla, technika či jiná hlediska, u kterých se mohu orientovat v soutěžním tanci. U současného tance se pro mě dají hodnotit pro jen linie a napětí v těle, rovnováha, případně „umělecký dojem“, který je vždy subjektivní. Vždy jsem na rozpacích, jak mám vlastně tento tanec hodnotit.
Tentokrát v porotě nezasedl Richard Genzer, který měl pracovní závazek jinde, a tak byl nahrazen jiným dlouholetým porotcem, Janem Révaiem.
Zajímá vás, jak si páry vedly při tancích osmého večera? Pojďme se podívat na jednotlivé taneční výkony:
Tomas Sean Pšenička & Natálie Otáhalová
(tango – Bills, Bills, Bills)
Prvky tanga argentina dokážou argentinské tango oživit a ozvláštnit. Tentokrát bylo na můj vkus tanga argentina až moc. Samozřejmě i tango argentino má svá pravidla, nicméně o tomto stylu nevím tolik, abych si troufl hodnotit, zda bylo vše správně. Co se týče argentinského tanga, tak to Sean nezatančil vůbec zle, ale vadily mi zejména tři věci. Poměrně často se zdvíhal ze snížení do vzpřímeného postoje, zejména na konci řady nebo sekvence, v momentech synkop Sean poskakoval a nakonec až příliš vodil partnerku pomocí rukou a ne pohybem svého těla. Po technické stránce se tanec dá označit za zdařilý. Jan Révai řekl, že je Sean šikovný. Tatiana Drexler ocenila velmi dobré postavení a místy nevěděla, zda pár tančí argentinské tango nebo tango argentino a radila použít jen argentinské tango. Jana Burkiewiczová prohlásila, že přestávala porotcovat a nechávala se unést, ocenila vášeň a dynamiku. Zdeněk Chlopčík vytýkal poskoky v šasé a že Sean šel asi dvakrát před hudbou, ocenil pak držení a atmosféru. Sean s Natálií si od poroty odnesli známky 10, 8, 9 a 8, má známka by byla totožná s taneční částí poroty.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Sara Prachař Sandeva & Daniel Makovec
(cha-cha – Something Serious)
U Sary došlo k dalšímu zlepšení zejména v uvolněnosti kyčlí a boků. Po rytmické stránce bylo věe v relativním pořádku, ne tak po stránce technické. V čačových přeměnách poskakovala, nedokázala nohy propnout, takže kroky působily nedodělaně a rozmazaně. Tanci by rovněž slušela větší ostrost a přesnost. Káča byla velmi slabá, velkým nedostatkem bylo, že nestála rameny proti partnerovi, ale spíše bokem, z čehož pak pramenilo chybné krokové provedení. Ani točky nebyly úplně na výši, ale Sara v nich už neztrácí rovnováhu. Jan Révai podotkl, že si to Sara s Robinem užili a on s nimi. Zdeněk Chlopčík radil víc zatlačit do parketu a propínat ostře kolena, což se tam nedělo a jinak že tanec vypadal pěkně. Porota ohodnotila předvedený výkon Sary a Daniela známkami 10, 8, 8 a 6, má známka by byla mezi hodnocení Tatiany Drexler a Zdeňka Chlopčíka.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Luciana Tomášová & Robin Ondráček
(tango – Love Again)
Tango Luciany a Robina mělo dynamiku, rytmus a techniku na velmi slušné úrovni, byť se u Luciany občas objevovaly vysoké nášlapy. Více mi vadila občasná takzvaná „širokorozchodnost“ kroků, což nepůsobí dobře. Argentinské tango je nejkompaktnější tanec, ale i v něm musí být kroky úzké. Na pár místech byla Luciana trochu tvrdší a všiml jsem si jednoho krokového zaváhání, které naštěstí trvalo velmi krátkou dobu. Celkově ale šlo o tanec velmi dobrý. Tatiana Drexler byla emocionálně unešena, vytýkala málo tanga a že mnohokrát to vypadalo spíše jako pasao doble. Jana Burkiewiczová řekla, že to bylo rebelské tango plné dynamiky a že ji bavilo. Tango vyneslo Lucianě s Robinem u poroty známky 10, 8, 9 a 8, má známka by byla stejná jako u taneční části poroty.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Marta Jandová & Martin Prágr
(waltz – Tennessee Waltz)
Rockerka Marta objevila romantiku a zatančila nádherný waltz, který bych označil za nejlepší tanec první části večera. Líbily se mi vcelku precizní přísuny, plynutí po parketu i waltzová vlna. Je velká škoda toho, že Marta měla občas vysoké nášlapy a skláněla hlavu, takže ji mívala utopenou mezi rameny. Pokud by toto v tanci nebylo, měla by u mě maximum. Jan Révai prohlásil, že ho Marta dojala natolik, že známka bude vysoká, ocenil něžnost a půvabnost. Tatianě Drexler se líbila jemnost a chválila Martina Prágra za to, že dává své partnerce vše, aby byla co nejlepší. Marta s Martinem si za svůj romantický waltz odnesli známky 10, 9, 9 a 8, má známka by byla stejná jako u obou dam v porotě.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Vojtěch Dyk & Catharina Málek
(tango – Por Una Cabeza)
Posledním tancem první části večera bylo tango v podání Vojty a Cathariny. Vojta předvedl dynamické a rytmické tango s napětím v těle. Líbil se mi pohyb po parketu i snaha o potřebné snížení. Ani technicky tanec nijak zvlášť nevybočoval. Ani Vojta se ale nevyhnul chybám, které se projevovaly zejména v drobných poskocích v synkopách a v tom, že neudržel snížení po celou dobu, ale zdvíhal se na narovnané nohy. Prvky tanga argentina byly tak akorát, aby argentinské tango okořenily. Jana Burkiewiczová řekla, že tango má mnoho odstínů a barev a tahle barva asi seděla nejvíc. Zdeněk Chlopčík označil tango za vydařené, chlapské a dominantní a že drobné chybičky ubraly z maxima. Porota ohodnotila předvedený tanec Vojty a Cathariny známkami 10, 10, 10 a 9, má známka by byla shodná se Zdeňkem Chlopčíkem.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Tomas Sean Pšenička & Natálie Otáhalová
(současný tanec – Oscar Winning Tears)
O současném tanci nevím prakticky nic, takže si nemohu troufnout hodnotit předvedený výkon jinak než po emocionální stránce a subjektivně. Tanec Seana a Natálie mě neoslovil. Byla v něm spousta energie, ale pohyby mi přišly občas nedotažené do konečků prstů. Jan Révai podotkl, že contemporary je o emocích a že všechno tam viděl. Zdeněk Chlopčík radil víc dotahovat paže. Sean s Natálií si soudobým tancem vysloužili u poroty známky 10, 10, 10 a 9. S plným vědomím, že tento styl není můj šálek čaje subjektivně hodnotím stejně jako Zdeněk Chlopčík
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Sara Prachař Sandeva & Daniel Makovec
(soudobý tanec – Take Me Home)
Ani tento tanec mě příliš nezaujal. Ačkoliv oceňuji energii, kterou každý musí vložit do nácviku takové choreografie, měl by být příběh čitelnější. Pohybuji na tenkém ledě, když nevím, co přesně mám na takovém tanci hodnotit. Tatianě Drexler se líbila choreografie a prohlásila, že je šťastná, když nemusí hledat chyby. Jana Burkiewiczová coby odbornice právě přes tento styl tance konstatovala, že Sara ve skupině plynula s ostatními a o samotě byla nejistá. Sara s Danielem si vytančili známky 10, 10, 8 a 8, má známka by byla uprostřed.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Luciana Tomášová & Robin Ondráček
(soudobý tanec – I Had a Farm in Africa)
Odtančený příběh byl více čitelný než u předchozích tanců. Všiml jsem si u Luciany drobného zaváhání při zvedačce, kdy na okamžik nebyli v páru synchronní, netuším, zda to byla chybička Luciany nebo Robina, ale to byla jediná vada, kterou jsem zaregistroval. Jan Révai si to užil a bylo to pro něj krásné. Tatianě Drexler se líbily ruce a podivovala se, proč nemá Luciana takové ruce ve standardu. Tanec byl pro ni krásný, romantický a dojímavý. Porota ocenila tanec Luciany a Robina známkami 10, 9, 9 a 10, má známka by byla stejná jako u dámské poloviny poroty.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Marta Jandová & Martin Prágr
(soudobý tanec – Slzy tvý mámy)
Marta si vybrala píseň svého otce a naplnila své vystoupení emocemi. Možná mi chyběla trochu větší lehkost v pohybech, ale celkově bych označil tanec za zdařilý. Jana Burkiewiczová označila tanec za choreografii na gestech a chtěla, aby to bylo víc o tanci. Zdeněk Chlopčík poznamenal, že tuto píseň miluje a že Marta s Martinem ztvárnili krásný tanec. Marta s Martinem si vysloužili za svůj tanec známky od poroty v hodnotě 10, 10, 9 a 9, i zde bych hodnotil těsně pod maximem.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Vojtěch Dyk & Catharina Málek
(současný tanec – The Sound of Silence)
Tento tanec byl pro mě co se týče soudobého tance vrcholem. Vojta v nádherně čitelném příběhu měl spoustu emocí, dynamiky, dotažených pohybů, to vše doplnil svým herectvím, takže za mě jiná známka než maximum být nemohla. Jan Révai v narážce na děj filmu, z něhož byla skladba, prohlásil, že začíná být na Vojtovi závislý. Tatiana Drexler byla maximálně dojatá a tanec ji úplně vzal. Jana Burkiewiczová složila poklonu za obtížný skluz a ocenila dynamiku a herectví. Zdeněk Chlopčík se nechal unést. Vojta s Catharinou si jako první v tomto ročníku odnesli maximální známku, 10, 10, 10 a 10, má známka by se nelišila.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Porota svými známkami z minulého týdne a za dva tance osmého večera stanovila následující pořadí:
|1
|Sean & Natálie
|39+35+39
|113
|5
|2
|Vojta & Catharina
|32+39+40
|111
|4
|3
|Marta & Martin
|34+36+38
|108
|3
|4
|Luciana & Robin
|32+35+38
|105
|2
|4
|Sara & Daniel
|29+32+36
|97
|2
Hlasování diváků společně se známkami od poroty za dva večery rozhodlo o tom, že do semifinále nepostoupí pár Marta Jandová & Martin Prágr.
Příští týden bude semifinále, kdy se páry utkají o finálovou účast. Budou se opět tančit dva tance.
Logo a fotografie: ©Česká televize, 2026
Petr Fabera
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Na stránkách revue.idnes.cz jsem v roce 2008 komentoval soutěžní večery StarDance.
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