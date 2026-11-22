StarDance XIV - 7. večer - charita pro Paraple
Sedmý večer byl tradičně charitativní. Místo hlasů pro páry mohli diváci posílat dárcovské DMS určené Centru Paraple. Finanční dary pro Paraple pomáhají lidem ochrnutým po poškození míchy následkem úrazu nebo onemocnění v průběhu života a jejich rodinám. Pomoc Centra ročně využije okolo 1500 paraplegiků. Letos byl charitativní večer naposledy věnován Centru Paraple.
Předchozí šestý večer znamenal konec cesty soutěží pro pár Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková. Tomáš mě překvapil hned úvodním waltzem, kdy si nevedl špatně. Musím ocenit práci Lenky, která se snažila Tomáše naučit techniku kroků, což bylo poznat především ve standardních tancích, kdy Tomáš skutečně přísně dodržoval nášlapy, které obzvláště ve slowfoxu nejsou jednoduché. S kvalitou tance to bylo horší, ale přesto si myslím, že Tomáš byl ztělesněním toho, jak se dá s tancem začít i v pokročilejším věku.
V šestém večeru zatančil dle poroty nejlépe pár Luciana Tomášová s Robinem Ondráčkem, kteří za svou rumbu dostali 38 bodů. V součtu s body z 5. večera tento pár obsadil dělenou první pozici s Martou Jandovou a Martinem Prágrem, kteří rovněž za rumbu obdrželi 36 bodů. Třetí příčku večera si vytančili Vojta Dyk s Catharinou Málek, kterým patřila i celková třetí pozice (přesněji druhá) v součtu dvou večerů. Nutno podotknout, že tato trojice párů měla před bonusovým tancem v podobě souboje týmů naprosto vyrovnaný bodový stav a o pořadí rozhodly tři bonusové body Pro Lucianu s Robinem a Martu s Martinem.
Poslední příčku obsadil Tomáš Matonoha s Lenkou Norou Návorkovou, kterým jejich tango vyneslo 26 bodů. Jen o bodík víc získal Tomas Sean Pšenička s Natálií Otáhalovou, jejich cha-cha jim přinesla 27 bodů. Celkovou čtvrtou příčku večera si pak odnesl pár Sara Prachař Sandeva s Danielem Makovcem, kteří si vytančili svým tangem 30 bodů. V součtu tento pár obsadil pátou příčku za Seanem s Natálií.
V sedmém večeru zazněly rytmy tanců slowfox, samba a valčík. Páry tančily i pro své patrony z řad vozíčkářů. Ve druhé části večera pak páry předvedly společnou choreografii s vozíčkáři. Jak si páry poradily se svými tanci? Pojďmě se podívat na jednotlivé taneční výkony:
Vojtěch Dyk & Catharina Málek
(slowfox – New York, New York)
Skladba, kterou proslavil Frank Sinatra, doprovázela Vojtu a Catharinu při jejich slowfoxu. Tato skladba, jak se říká, tančí sama, takže párům velmi pomáhá. Vojta se snažil, rytmicky byl jaho tanec v pořádku, kromě pár drobných zaváhání. Nášlapy byly rovněž v pořádku, ale tanci chyběla větší plynulost, které se dosahuje silnou prací kotníků při pozvolném snižování do druhého quick kroku. Občas se u Vojty objevila mírná nejistota a chtělo by to vylepšit držení vršku těla, které se občas klimbalo. Richard Genzer chválil krásné ruce. Tatiana Drexler čekala na přelom, kdy to bude neuvěřitelně hezké, k čemuž zatím nedošlo. Janu Burkiewiczovou bavila atmosféra. Zdeněk Chlopčík ocenil elegantní pohyb a vytýkal chybu v pohybu s tím, že slowfox potřebuje klouzat. Vojta s Catharinou si odnesli známky 9, 8, 8 a 7, má známka by byla shodná s oběma dámami v porotě.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Sara Prachař Sandeva & Daniel Makovec
(samba – Day O / Banana Boat Song)
Sara se postupně zlepšuje. Její samba byla rytmická i pohyblivá, byla patrná snaha o bouncing, který ne vždy byl stoprocentní, ale byl tam. Jejímu tanci by slušelo větší oddělení vršku těla od spodku, přesnější práci boků a místy rychlejší nohy. Občas byla Sara v sambě tvrdší a poměrně často měla pokrčená obě kolena zároveň, což snižovalo výslednou známku. Vcelku se jednalo o poměrně zdařilý tanec a Sara má perspektivu k dalšímu zlepšování se. Tatiana Drexler chválila rytmiku a vytýkala větší část času pokrčená kolena. Jana Burkiewicová konstatovala, že tanec byl příjemně uvolněný a chválila atmosféru tance. Sara s Danielem si vytančili známky 8, 7, 8 a 6, má známka by byla totožná se známkou Tatiany Drexler.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Luciana Tomášová & Robin Ondráček
(slowfox – Šaškové počmáraní)
Luciana s Robinem pojali slowfox částečně jako taneční grotesku, která se povedla. Na toto si může troufnout ten, kdo se cítí v tanci dobře a tanec mu jde. U Luciany se to povedlo. To je velkým plusem. Bohužel se Luciana nevyvarovala chyb, které ji stály lepší známku. Především jde o vysoké nášlapy, kdy ve standardu by měla noha hladit parket a nebýt deset centimetrů nad parketem. V několika okamžicích nebyla s partnerem v potřebném kontaktu a nebyla s partnerem synchronní. Richard Genzer viděl krásné taneční divadlo. Zdeněk Chlopčík označil slowfox za moc pěkný a vytkl Lucianě ke konci ztuhlá ramena a ťapkání shora. Luciana s Robinem si za svůj slowfox vytančili známky 8, 7, 9 a 8, má známka by byla uprostřed rozptylu poroty.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Marta Jandová & Martin Prágr
(valčík – I Have Nothing)
Jedna z nejznámějších skladeb, které zpívala Whitney Houston doprovodila Martu a Martina při jejich slowfoxu. Pomalejší tempo Martě slušelo. Její tanec nebyl uhnaný a mohla se soustředit na držení těla. Přesto měla ve svém valčíku zásadní chybičky, které srazily body. Šlo zejména o přísun v době tři, kdy Marta poskakovala, občas přisun nebyl přesný a měla chodidla více od sebe. Druhá zásadnější chyba, byl švihový krok na dobu dva vpřed. Krok by měl být veden pod tělem švihem vpřed, tak zvaně skrz partnera. Marta tento krok chodila obloukem, čímž si zkracovala délku kroku a ztěžovala pohyb po parketu. Jana Burkiewiczová ocenila, že si Marta s Robinem hráli s detaily. Zdeněk Chlopčík konstatoval, že Marta do tance vkládá srdce a emoce, vytýkal poskoky v přísunu a ke konci docházející energii, což se projevilo na zvedání ramen, až Zdeněk neviděl krk. Marta s Martinem si odnesli za svůj valčík známky 9, 8, 9 a 8, má známka by byla shodná s taneční částí poroty.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Tomas Sean Pšenička & Natálie Otáhalová
(slowfox – Mam rad)
Slowfox na hit Mira Žbirky byl nejlepším tancem večera. Sean se snažil o plynulý pohyb, což mu víceméně šlo. Občas se v tanci obejvilo zadrncání. Rytmika byla na velmi dobré úrovni, technika rovněž patřila ke zdařilejším. Sean se snažil i o dobré držení, ale občas se u něj objevil mírný předklon a partnerku hodně vodil pomocí rukou místo rámem v těle. U tohoto tance mi něco chybělo, nějaký prvek, který by mě přiměl smeknout. I tak si Sean za tento tanec vysloužil velmi vysokou známku, byť ne maximum. Richard Genzer radil, aby si Sean užíval, dokud to jde. Tatiana Drexler byla nadšená a všimla si jednoho rytmického zaváhání. Jana Burkiewiczová parafrázovala text doprovodné písně a řekla, že má ráda, když Tomas tančí slowfox. Zdeněk Chlopčík označil Seanův slowfox za lepší než waltz, z kterého byl nadšený. Sean s Natálií si odnesli známky, 10, 9, 10 a 10, má známka by byla totožná s Tatianou Drexler.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Společná choreografie
Krásnou tečku za charitativním večerem udělala společná choreografie zbývajících soutěžních párů a jejich patronů na vozíčku. Vojta s Catharinou měli za patrona Tomáše Beneše, Sara s Danielem Janu Macíčkovou, Luciana s Robinem Denisu Zahálkovou, Marta s Martinem Milana Prokopa a Sean s Natálií Žanetu Pivrncovou. Všech pět trojic vytvořilo krásné a dojemné vystoupení a bylo důkazem, že i když je osud nepříznivý, dá se s ním bojovat.
Porota svými známkami stanovila následující pořadí:
|1
|Sean & Natálie
|39
|5
|2
|Marta & Martin
|34
|4
|3
|Vojta & Catharina
|32
|3
|Luciana & Robin
|32
|3
|4
|Sara & Daniel
|29
|2
Spoluzakladatel a dlouholetý prezident Centra Paraple Zdeněk Svěrák a výkonný ředitel Centra David Lukeš mohli být spokojeni. Po celý večer přiskakovaly cifry na vybraných darech a nakonec se částka zastavila na hodnotě 41 370 064 Kč.
Benefiční večer přilákal k obrazovkám méně diváků než obvykle. Sedmý večer shlédlo 1370000 diváků. Komerční konkurence ve stejném čase zaznamenala sledovanost 250, respektive 184 tisíc diváků.
Body od poroty se přenášejí do příštího týdne, kdy se bude opět vyřazovat.
Logo a fotografie: ©Česká televize, 2026
Petr Fabera
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Na stránkách revue.idnes.cz jsem v roce 2008 komentoval soutěžní večery StarDance.
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