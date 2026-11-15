StarDance XIV - 6. večer
Šestý soutěžní večer znamenal, že se startovní pole soutěžících párů zúžilo na polovinu. Soutěž opustil pátý pár.
Pátý večer se nesl ve znamení jednoho standardního a dvou latinskoamerických tanců. Anglický slowfox dělal společnost kubánské rumbě a afroamerickému jivu. Slowfox a rumba patří k nejobtížnějším tancům. Pomyslnou palmu vítězství si v pátém večeru odnesl Vojta Dyk s Catharinou Málek, když za svou rumbu obdrželi od poroty 37 bodů. Těsně následoval Tomas Sean Pšenička s Natálií Otáhalovou, ti si odnesli 36 bodů rovněž za rumbu. Třetí příčku pak obsadila Marta Jandová s Martinem Prágrem, kteří si za svůj jive vysloužili 32 bodů.
Poslední příčku obsadil Tomáš Matonoha s Lenkou Norou Návorkovou, jejichž slowfox porota ocenila 22 body a předposlední příčka patřila páru Sara Prachař Sandeva s Danielem Makovcem, kteří si svou rumbou vytančili 26 bodů.
Vzhledem k tomu, že šlo o jubilejní díl, který se konal 20 let a tři dny po vůbec prvním večeru StarDance a že bylo nutno kvůli odstoupení jednoho páru těsně před soutěží srovnat počet účastníků, nikdo v pátém večeru nebyl vyřazen a postoupili všichni soutěžící. Body od poroty a hlasování diváků se přeneslo do večera šestého.
V šestém večeru čekaly na páry nástrahy tanců v rytmu tanga, rumby a čači. Večer byl věnován skladbám z osmdesátých let, a tak na soutěžící i diváky čekaly hity Eurythmics, Europe, Phila Collinse nebo Michaela Jacksona. Pro páry pak byl ještě připraven souboj týmů. Jak si páry poradily se svými tanci? Pojďmě se podívat na jednotlivé taneční výkony:
Sara Prachař Sandeva & Daniel Makovec
(tango – Sweet Dreams)
Skladbu Eurythmics Sweet Dreams mám rád v jakékoliv úpravě, ať už v originálu, jako slowfox i jako tango, které předvedli Sara s Danem. U Sary došlo ke zlepšení. Tango nebylo vůbec špatné, avšak některé chyby přetrvávají. Místy chyběl v páru kontakt, Sara měla dva krokové a rytmické výpadky. Snaha o techniku byla viditelná, ale jejímu tanci by slušel větší pohyb do prostoru a větší dynamika. Richard Genzer viděl krásné tango. Tatiana Drexler poznamenala, že to jde na dobrou cestu a všimla si dvou až tří krokových chyb. Jana Burkiewiczová radila víc se soustředit na silnou stránku Sary, herecké prožití tance. Zdeněk Chlopčík chválil, že to bylo s energií a vytýkal příliš uvolněnou hlavu. Porota udělila Saře a Danielovi známky 8, 7, 8 a 7, má známka by byla shodná s taneční částí poroty.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Tomas Sean Pšenička & Natálie Otáhalová
(cha-cha – Té, co snídá)
Hit Jiřího Korna byl doprovodem k tanci Seana a Natálie. Sean měl pomalé a málo ostré nohy. Především bylo málo párového tance a když už na něj došlo, byl výkon spíše podprůměrný. Kubánská přerušení málo ostrá, příliš tvrdá, v přeměnách se objevovaly poskoky, celkový dojem ze Seanova tance byl pro mě spíše zklamání. Richard genzer konstatoval, že cha-cha nebyl Seanův šálek čaje a že to nebylo úplně fajn. Zdeněk Chlopčík viděl dvě roviny, disco byla pro něj pecka a u čači šel výraz pryč, vytýkal chybějící ostrost a poskakování v přeměnách. Sean s natálií si vytančili známky 7, 6, 7 a 7, má známka by byla shodná s Tatianou Drexler.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Marta Jandová & Martin Prágr
(rumba – Another Day In Paradise)
Kdo by neznal světoznámou píseň Phila Collinse? Marta se zlepšila. Technicky velmi slušný, rytmický tanec, snaha o dynamiku, Marta byla vytažená a zpevněná. Nedostatek bych viděl v poměrně častých vysokých nášlapech a rád bych viděl víc rumbových párových figur, na kterých by se lépe projevila dynamika pohybu. I provedení twistů by slušelo větší oddělení spodní části těla od vršku. V každém případě bych řekl, že tohle byl asi nejlepší výkon Marty v této soutěži. Tatianě Drexler udělalo radost odrolování zadní nohy a označila rumbu za krásnou. Jana Burkiewiczová poznamenala, že chytrý tanečník si vezme připomínku, zapracuje ji a už to tam zůstane, přičemž přesně tohle vidí u Marty. Porota ocenila rumbu Marty a Martina známkami 8, 9, 9 a 10, má známka by byla shodná s Richardem Genzerem.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Vojtěch Dyk & Catharina Málek
(cha-cha – Video Killed the Radio Star)
Hit The Buggles doprovodil Vojtu s Catharinou při jejich čače. Tato čača nebyla nejpovedenější. Vojta neměl tak ostré a rychlé nohy, jak by bylo zapotřebí. Byl v krocích i tvrdší, přesto vystřihl velmi dobře káču. Celkově byl tentokrát výkon slabší než obvykle. Pro někoho může být jeho slabší výkon zklamáním, nicméně má letitá zkušenost říká, že se nikdo ve StarDance nevyhne určitému útlumu a že ne každý tanec musí být lepší, než ten předchozí. Richard Genzer ocenil skvělé divadelní číslo a tentokrát to moc „cha cha“ nebylo. Janě Burkiewiczové se líbil koncept a konstatovala, že cha-cha víc sedí ženám a málokdy mužům. Výkon Vojty a Cathariny byl porotou oceněn v podobě známek 8, 7, 8 a 8, má známka by byla totožná s Tatianou Drexler.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Tomáš Matonoha & Lenka Nora Návorková
(tango – The Final Countdown)
Hit švédské skupiny Europe znám kromě tanga ještě v úpravě jako paso doble. Tango Tomáše bylo především o velké snaze a nebylo úplně nejhorší. U Tomáše je vidět zlepšení, má rovnější záda, v tangu měl snížení a byl v rytmu. Občas se u něj objevil sit down effect a technika kroků nebyla nejlepší. U Tomáše byla snaha o dynamiku do prostoru, ale jeho tělo v promenádě odmítalo jít v uzavřenějším postavení. Oceňuji též skoro celou dobu udržené postavení ostrých loktů a zvednutých paží. Tatiana Drexler viděla velké množství komplikovaných kroků, které Tomáš nespletl, radila ještě víc narovnat záda a užasle vzdychla „ale ten pohled...“. Zdeněk Chlopčík poznamenal, že se držení lepší, rytmicky byl tanec dobrý a vytkl místy předklon. Známky od poroty měly hodnotu 6, 6, 7 a 7, má známka by byla totožná s levou částí poroty, tedy s Richardem Genzerem a Tatianou Drexler.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Luciana Tomášová & Robin Ondráček
(cha-cha – Can You Feel It)
Poslední párový tanec večera předvedla Luciana s Robinem na hit Jacksons 5. Luciana předvedla nejlepší tanec večera. Měla rychlé a ostré nohy, zpevnění v těle, a poměrně slušně provedenou chůzi, ale ne úplně dotaženou. Luciana místy krčila kolena, přeměny nebyly úplně stoprocentní, a to ji připravilo v mých očích o maximum. Luciana se v mých očích stává hlavní favoritkou na vítězství v letošním ročníku a pokud bude takhle tančit dál, dočká se od poroty bodového maxima ještě před závěrečným večerem. Richard Genzer viděl nejlepší tanec večera. Tatiana Drexler vytýkala množství sólového tance, oceňovala partnering a vyzvala Lucianu s Robinem, ať tančí spolu. Jana Burkiewiczová se nechala unést. Zdeněk Chlopčík pak oceňoval rychlé nohy, ostrost, označil čaču za vydařenou a všiml si v chůzi příliš dlouhých kroků Luciany, že nestíhala správně přenášet váhu. Luciana s Robinem si odnesli známky 9, 10, 10 a 9, má známka by byla shodná se Zdeňkem Chlopčíkem.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Souboj týmů
(Bad)
Páry se rozdělily na jednotlivce a dvě skupiny. Ve skupině modrých byli Vojta s Catharinou, Tomáš s Lenkou a Sara s Danielem. Skupinu červených pak tvořili Sean s Natálií, Marta s Martinem a Luciana s Robinem. Obě skupiny zatančili choregrafii společně i každý tým zvlášť. Z pohledu výkonu týmů, kde šlo především o synchronnost byl v mých očích lepší tým červených.
Richard Genzer viděl plno Michaelů Jacksonů, Tatiana Drexler by si vybral sólistu mezi modrými a skupinu červených, Janu Burkiewiczovou překvapil potaneční slovní battle obou skupin a Zdeněk Chlopčík měl ocenění pro všechny. Jana Burkiewiczová oznámila, že porota bonusové body přidělila týmu červených.
Porota svými známkami stanovila následující pořadí (body za 5. a 6. večer, plus bonusové body za souboj týmů):
|1
|Luciana & Robin
|30+38+3
|71
|6
|Marta & Martin
|32+36+3
|71
|6
|2
|Vojta & Catharina
|37+31
|68
|5
|3
|Sean & Natálie
|36+27+3
|66
|4
|5
|Sara & Daniel
|26+30
|56
|2
|6
|Tomáš & Lenka
|22+26
|48
|1
Hlasování diváků společně s hodnocením poroty rozhodlo o tom, že soutěž opouští pár Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková
Vyřazení Tomáše se dalo očekávat. Přes veškerou snahu a viditelné pokroky zůstával ze zbývající šestice účastníků tanečně nejslabší. Přesto všechno musím před Tomášem smeknout, protože začít s tancem v jeho věku není vůbec jednoduché a oceňuji velkou snahu dělat vše správně, i když tělo odmítá dělat pohyby, které by hlava dělat chtěla.
Příští týden bude charitativní večer pro Paraple, a tedy se nebude vyřazovat. Tance, které se budou tančit, nebyly prozrazeny.
Logo a fotografie: ©Česká televize, 2026
Petr Fabera
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Na stránkách revue.idnes.cz jsem v roce 2008 komentoval soutěžní večery StarDance.
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