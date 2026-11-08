StarDance XIV - 5. večer - 20 let
Neuvěřitelných dvacet let uběhlo od okamžiku, kdy se poprvé na obrazovkách objevil pořad StarDance a hlas pana Otakara Brouska staršího slovy „Živě z Prahy“ zahájil tento celosvětově úspěšný projekt u nás.
Za tu dobu se vystřídala v roli soutěžících celá plejáda osobností z oblasti herectví, pěvectví, sportu, literatury, ale zasoutěžila si i farářka, kuchaři, cukrář, letos i kaskadérka, zkrátka všude se najdou zajímavé osobnosti, které podstoupí několika měsíční martyrium tréninků a tvrdé dřiny, aby nakonec stanuly na parketě, jehož sláva se jich samotných dotýká. Ani jeden díl nevynechal Marek Eben a nebýt covidu, po celou dobu by mu stála po boku i Terezka Kostková. Trochu neskromně si dovolím se pokradmu připojit, protože každý soutěžní večer již dvacet let komentuji a hodnotím svým okem, byť první dva ročníky jsem komentoval na jiných platformách.
Jsem nesmírně rád a byl jsem překvapen, že štáb StarDance si toho všiml a v šesté řadě jsem mě pozval na jeden večer do hlediště a nejen to. ČT se mnou tehdy udělala malý medailonek, kde mě označila jako pátého porotce, přičemž jsem měl zhodnotit taneční výkony soutěžících přímo v medialonku. Užil jsem si svých patnáct minut slávy a dodnes mě to těší.
Ale dosti sebechvály, neb ta zavání nelibě a raději se věnujme libému tanci soutěžících, protože o ně jde v první řadě. Minulý týden znamenal konečnou pro Tomáše Poláka a Adrianu Maškovou. O prvenství se po hodnocení poroty dělily dva páry – Luciana s Robinem a Sean s Natálkou. Třetí, vlastně druhou příčku pak obsadil Vojta s Catharinou. Tabulku uzavíral pár Tomáš s Adrianou, předposlední příčka připadla Martě s Martinem poté, co Marta pokazila kus quickstepu.
V pátém večeru čekaly na soutěžící rytmy rumby, jivu a slowfoxu. Slowfox je nejobtížnější standardní tanec a kdo jej zvládne, může říct, že umí tančit. Něco podobného je rumba, tanec pomalý, ve kterém jsou vidět všechny chyby, ale přesto plný dynamiky a napětí v těle protaženém až do konečku prstů. Páry dostaly za úkol vybrat si skladby z doby, kdy soutěžícím bylo dvacet let. Jak si nakonec páry poradily s tanci pátého večera? Pojďme se podívat na jednotlivé taneční výkony:
Tomáš Matonoha & Lenka Nora Návorková
(slowfox – I’m Too Sexy)
Na začátek musím ocenit nášlapy Tomáše, které ve slowfoxu nejsou vůbec jednoduché. Nezaregistroval jsem v nich ani jednu chybu a velký díl zásluh patří Lence Noře, že to Tomáše naučila. Trochu horší byla kvalita těchto kroků, kdy se Tomáš neudržel ve špičkách a místo pozvolného klesu spíše dopadl, ale to vyžaduje silné kotníky a praxi. Tomášovi by slušel lepší rám a přesnější technika. Měl trochu problém s udržením rytmu ve quick krocích. Zároveň se postupně narovnává, takže určitý progres je vidět. Občas působí jako medvídek, ale řekl bych, že začíná mít na parketu pohybovou jistotu a to je cesta k lepším výkonům. Richard Genzer řekl, že to bylo fajn. Tatiana Drexler rozeznala pérový krok i trojkrok, vyčítala nahrbení, které se ale postupně lepší. Jana Burkiewiczová viděla kroky pod přísným dohledem mozku a radila trochu víc svobody. Zdeněk Chlopčík si všiml správně uvolněných kolen a rytmických nedostatků, kdy se Tomáš ocital před hudbou. Porota udělila Tomášovi a Lence známky 6, 5, 6 a 5, má známka by byla shodná s lichými porotci.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Luciana Tomášová & Robin Ondráček
(rumba – Shallow)
Luciana dostala sama sebe pod tlak. Svými výbornými výkony nasadila laťku hodně vysoko, takže se od ní očekávají stále skvělé výkony. Tentokrát ale zaostala za očekáváním a dá se říct, že rumba byla menším zklamáním. Lucianě chybělo větší napětí v těle, přesněji v tanečním těžišti, odkud vychází do celého těla až do konečku prstů a z toho pramenily další chybičky. Její rumba byla tentokrát na pohled mdlá. Tanci chyběla větší dynamika a větší tlak do parketu. Rytmika nebyla až tak dokonalá, bylo tam spousta drobných nepřesností, technika mohla být o něco lepší. Pokud by měla Luciana správné napětí, rozhodně by atakovala nejvyšší příčky večera. Efektní zvedačky to už nezachránily, a to se projevilo na konečném hodnocení. Tatiana Drexler označila její výkon za slabší než v předchozích večerech a viděla mnoho kroků lehce mimo rytmus. Jana Burkiewiczová poznamenala, že to trošku padalo. Luciana s Robinem si za svou rumbu odnesli známky 8, 7, 8 a 7, má známka by se shodovala s hodnocením taneční částí poroty.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Marta Jandová & Martin Prágr
(jive – Na ptáky jsme krátký)
Hit Janka Ledeckého doprovodil Martu s Martinem při jejich jivu. Marta sršela energií, která ji vydržela až do posledních taktů skladby, a to oceňuji měrou vrchovatou. Tanec byl převážně o kopkách, ale objevovaly se tam i kroky jivu, kdy Marta poctivě zatančila přeměny. Zatímco v kopkách se snažila o odlehčenost kroků, tak v párovém jivu byla trošku těžší a už to nebylo tak lehoučké. Bohužel, Martu zradila buď paměť nebo nohy a v půli tance u ní došlo ke krátkému výpadku. To ji opět v mých očích srazilo body, ale i u Marty je vidět posun k lepším výkonům. Richard Genzer prohlásil, že to Marta urve energií a kdyby jí na záda přilepil mobil, tak by mu ho nabila. Zdeněk Chlopčík konstatoval, že to mělo energii a Marta měla dostatečně rychlé nohy. Porota se shodla a udělila známky 8, 8, 8 a 7, má známka by kvůli výpadku v půli tance byla shodná s hodnocením Zdeňka Chlopčíka.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Vojtěch Dyk & Catharina Málek
(rumba – Goodbye My Lover)
Tento tanec bych označil za nejlepší tanec večera. Krásná romantická rumba, kde Vojta působil mužně a přirozeně. Vzhledem k jeho dosavadním výkonům jsou na něj kladeny větší nároky od poroty, ale Vojta si zatím s tancem velmi dobře rozumí. Vojtovi bych poradil, aby zlepšil práci boků, byly trochu tužší. Dále pak ještě více vylepšit dynamiku, aby tanec měl zrychlení a zpomalení výraznější. Technika ale byla na velmi dobré až skvělé úrovni. Na několika místech jsem si všiml Vojovy nejistoty, což vedlo vedle předchozích věcí ke snížení známky. Tatiana Drexler byla nadšená a ocenila rychlé nohy do rytmu. Zdeněk Chlopčík označil rumbu Vojty a Cathariny za překrásnou a technicky fantastickou, vytkl pak Vojtovi pánev, která mu občas utíkala dozadu. Porota ocenila rumbu Vojty a Cathariny známkami 10, 9, 9 a 9, má známka by byla totožná s většinou poroty.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Sara Prachař Sandeva & Daniel Makovec
(slowfox – Zatancuj si so mnou)
Překvapivé spojení slowfoxu a folkloru bylo místy zajímavé, jinde rušivé, ale je to jen můj osobní pohled. U Sary oceňuji velmi dobře provedený první patový obrat, u druhého už došlo ke ztrátě rovnováhy a následný krok byl mimo. Celkově byla snaha o co nejlepší tanec, to se nedá upřít, ale u Sary docházelo k rytmickým nepřesnostem, neudržela rám a držení těla nebylo úplně v pořádku. Nášlapy byly místy chybné, místy spíše slabší, někde zase velmi dobré. Celkově byl tanec rozpolcený velkým množstvím prvků folkloru. Co se nedá odpustit, tak to je častá neexistence kontaktu v páru v držení, kdy oba měli mezi sebou, jak se mezi tanečníky říká, místo pro malého slona. Druhá věc, dokonce zásadnější, která se nedá odpustit, byly chybně provedené nášlapy, kdy Sara několikrát šla ze špičky přímo na patu a nikoli snížením přes špičku. Po technické stránce byl Sařin tanec spíše průměrný. Dlouho jsem váhal mezi dvěma známkami a chybějící kontakt v páru a špatné nášlapy mne nakonec vedly ke známce nižší. Richard Genzer označil tanec za agroslowfox a že šlo o zajímavé spojení. Jana Burkiewiczová radila lépe držet tělo a poznamenala, že Sařiny točky jsou už lepší. Sara s Danielem si vytančili známky 7, 6, 7 a 6, má známka by byla totožná s taneční částí poroty.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Tomas Sean Pšenička & Natálie Otáhalová
(rumba – What Was I Made For)
Poslední tanec večera předvedl Sean s Natálkou, kdy se proměnili na Barbie a Kena. I tady šlo o velmi kvalitní výkon. Sean měl rumbu rytmickou, nevšiml jsem si rytmických nedostatků. Všiml jsem si i snahy o dynamiku. Sean by potřeboval lepší práci boků, byly zatuhlejší. Dále by potřeboval zapracovat na lepší technice, aby byl vidět větší tlak do parketu, a především by měl zapracovat na nášlapech, které nebyly úplně přesné a přišlo mi, že se Sean do kroku poměrně často sklouzl místo nášlapu na špičku. Můj dojem z tohoto tance byl slušný, ale „nedovařený“. Chybělo k tomu od všeho něco málo, aby se dal výkon označit za opravdu skvělý. Richard Genzer viděl krásné taneční divadlo. Tatiana Drexler chválila vážnost, s jakou Sean tančí. Jana Burkiewiczová viděla malý něžný příběh a Zdeněk Chlopčík označil rumbu za vydařenou a mužnou. Porota udělila páru za rumbu známky 9, 9, 9 a 9, má známka by byla o stupínek nižší.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Porota svými známkami stanovila následující pořadí:
|1
|Vojta & Catharina
|37
|6
|2
|Sean & Natálie
|36
|5
|3
|Marta & Martin
|32
|4
|4
|Luciana & Robin
|30
|3
|5
|Sara & Daniel
|26
|2
|6
|Tomáš & Lenka
|22
|1
Hlasování diváků společně s hodnocením poroty tentokrát nerozhodlo o tom, kdo soutěž opustí. Ačkoliv došlo na klasické rozhodnutí a dva páry, mezi kterými by se rozhodovalo, Sara s Danielem a Luciana s Robinem si prošli těžkou chvilkou, nakonec bylo oznámeno, že postupují všichni.
Od začátku soutěže chybí jeden pár, kdy Petra Nesvačilová s Filipem Hudlickým museli ze soutěže odstoupit kvůli zranění Petry. Bylo jasné, že někde musí dojít k tomu, aby se počet soutěžících srovnal s plánem celé soutěže. V šestém večeru dojde na souboj týmů a je tedy zapotřebí sudý počet párů. V sedmém večeru je na řadě charita, a pak už se celý ročník blíží do finále.
Příští týden bude budou páry tančit na rytmy tanců rumba, čača a tango. Dojde i na souboj týmů. Body od poroty se přenáší do příštího týdne a stejně tak i hlasy od diváků.
Logo a fotografie: ©Česká televize, 2026
Petr Fabera
StarDance XIV - 4. večer
Soutěžní taneční zábavná show StarDance pokračovala čtvrtým večerem, kdy soutěž opustil již čtvrtý pár.
Petr Fabera
StarDance XIV - 3. večer
Soutěžní taneční zábavná show Stardance pokračovala třetím pohádkovým večerem, ve kterém se rozloučil se soutěží již třetí pár.
Petr Fabera
StarDance XIV - 2. večer
Čtrnáctá řada oblíbené a divácky úspěšné soutěžní taneční zábavné show StarDance pokračovala druhým večerem.
Petr Fabera
StarDance XIV - 1. večer
Těsně před začátkem nové řady musí jeden ze soutěžních párů, Petra Nesvačilová a Filip Hudlický ze soutěže odstoupit kvůli zranění Petry.
Petr Fabera
StarDance XIV
Neuvěřitelných dvacet let uběhlo od okamžiku, kdy se poprvé na našich obrazovkách objevila soutěžní taneční zábavná show StarDance.
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Na stránkách revue.idnes.cz jsem v roce 2008 komentoval soutěžní večery StarDance.
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