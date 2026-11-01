StarDance XIV - 4. večer
Ve třetím soutěžním večeru se rozloučil se soutěží třetí pár, Hanka Dvorská a Michal Kurtiš, když se jim jejich samba na skladbu z filmu Madagascar stala osudnou.
Minulý týden tančily páry na rytmy samby, valčíku a jivu. Porota svými známkami přisoudila prvenství ve třetím večeru páru Luciana Tomášová a Robin Ondráček. Jejich svižný jive, kterým zakončili celý večer, jim vynesl u poroty 33 body. Druhou příčku večera obsadil Vojtěch Dyk s Catharinou Málek s 30 body, rovněž za jive. Tento pár ale nebyl sám, o druhou příčku se dělil s Martou Jandovou a Martinem Prágrem, kteří dostali stejný počet bodů za svou sambu.
Na chvostu tabulky v hodnocení poroty skončila Hanka Dvorská s Michalem Kurtišem, jejichž samba byla oceněna pouhými 16 body. Předposlední příčku obsadila Sara Prachař Sandeva s Danielem Makovcem, kterým jejich valčík vynesl 19 bodů a kde výsledný efekt pokazil partner. O bodík a příčku výše získal Tomáš Polák s Adrianou Maškovou za sambu.
Sledovanost třetího večera trochu poklesla, přesto s 1462000 diváky byla opět jednoznačně nejsledovanějším pořadem sobotního večera. Komerční stanice zaostaly o více než 1,1 milionu diváků.
Ve čtvrtém večeru čekaly na páry tance waltz a quickstep ze standardů, latinu zastupovalo španělské paso doble. Jak si páry poradily s nástrahami těchto tanců? Pojďme se podívat na jednotlivé taneční výkony:
Luciana Tomášová & Robin Ondráček
(waltz – Fascination)
Jeden z nejkrásnějších waltzů doprovodil Lucianu a Robina při jejich waltzu. Tanec toho měl hodně, romantiku, průběh pohybu, velmi dobrou techniku, avšak trochu slabší bylo provedení pivot a místy Luciana neudržela vršek těla ve správném postavení. Naopak velmi dobré bylo držení hlavy. Pokud by Lucianě šly správně nohy v každém kroku, zasloužila by si maximální známku. Richard Genzer řekl, že mu bylo smutně, že tanec už končí. Tatiana Drexler viděla kousky opravdového soutěžního tance, ocenila práci chodidel a tanec označila za velmi dobrý. Jana Burkiewiczová pochválila zkrocený temperament a plynulost. Zdeněk Chlopčík vytkl dva momenty, poskok v synkopě a příliš zakloněnou hlavu v překlonu. Porota se shodla a za tento tanec udělila shodně známky 9, 9, 9 a 9. Má známka by byla totožná.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Tomáš Polák & Adriana Mašková
(quickstep – Revolution Come Knockin’)
Tomášovi nelze upřít snahu a dokonce došlo i k malému progresu, ale pořád je to málo a jeho tanec byl nejslabším tancem večera. Quickstep vyžaduje lehkost a ta na mnoha místech chyběla, stejně jako chybějící kontakt mezi partnery při tanci. Objevovaly se technické nedostatky, ale hlavně byl Tomáš v neustálém předklonu, což veškeré snahy o kvalitní tanec ničí. Místo lehkých kroků došlo místy k odšlapání a polka hopsy nebyly úplně kvalitní, ale musím ocenit, že Tomáš se udržel v rytmu. Janě Burkiewiczové Tomáš místy připomínal robota – humanoida, ale nerozsypalo se to. Zdeněk Chlopčík vytkl předklon, chybějící kontakt a ocenil rychlé nohy. Tomáš s Adrianou si za svůj quickstep odnesli známky 6, 5, 5 a 5, má známka by byla totožná s většinou poroty.
⭐⭐⭐⭐⭐
Sara Prachař Sandeva & Daniel Makovec
(paso doble – Winter)
K pasu doble patří charakteristická skladba a je jich celkem dost. O to víc je rušivé, pokud skladba je zcela mimo španělský charakter tance. Potom hudba a předváděné figury spolu neladí, i když jsou figury provedeny správně. Paso doble Sary a Daniela překypovalo energií a opravdu paso bylo poznat. U Sary se objevovaly technické nedostatky a přemíra energie vedla k zaváhání s vahou těla. Místy Sara za Danielem vlála, nicméně proti minulému týdnu velký posun. Richard Genzer poznamenal, že paso doble bylo scénické. Tatiana Drexler ocenila hodně energie, ale hudba občas svou energií překonala energii páru, ještě poradila dodat víc dynamiky. Sara s Danielem si vytančili známky 8, 7, 7 a 8, má známka by byla shodná s dámskou částí poroty.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Tomas Sean Pšenička & Natálie Otáhalová
(waltz – Suddenly)
Skladba, kterou mnozí znají pod názvem „Chambre separée“, je z Heubergerovy operety Ples v opeře a brzy této úžasné skladbě bude neuvěřitelných 130 let. Seanův waltz nepostrádal noblesu, eleganci a romantiku. Rovněž musím ocenit rytmiku a plynulost pohybu. Jenže nemohu jen chválit, ale i popsat nedostatky. Ten hklavní Seanův nedostatek byl, že u waltzu je noha těsně před došlápnutím natažená a Sean chodil do pokrčeného kolena, takže celá energie byla zapíchnuta do parketu místo aby šla do prostoru. Občas se objevovaly drobné technické chyby, ale celkově to byl velmi zdařilý waltz. Richard Genzer si všiml, že to dvakrát drnclo. Janu Burkiewiczovou to bavilo, ocenila čistou choreografii a bylo to pro ni krásné. Porota ocenila waltz Seana a Natálie známkami 9, 9, 9 a 9, má známka by byla o stupínek nižší.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Marta Jandová & Martin Prágr
(quickstep – Rock This Town)
Quickstep je velmi rychlý standardní tanec, ve kterém je velké množstí kroků, poskoků a běhů. Pokud v krokových variacích dojde k chybě, vyvstává ohromný problém dostat se zpátky do tempa. Na běžných soutěžích nižších tříd pár jednoduše začne znovu, ti vyspělejší se nějakou nouzovou figurou dostanou zpět do správného tempa a sestavy. Ve StarDance toto nejde. Každý pár má svou minutu a půl a každá chyba se krutě vymstí. To se, bohužel, stalo Martě, kdy na začátku trochu klopýtla a pak se nemohla dostat do správného rytmu, takže dobrých dvacet vteřin byl pár rozbitý a nesynchronní. Líbilo se mi zařazení prvků charlestonu a dokonce i rychlost nohou u Marty byla slušná. Jenže technické nedostatky, výpadek z rytmu a občas vysoké nášlapy poznamenaly výsledný známkový efekt. Tatiana Drexler viděla zlepšení v postavení a dynamiku do prostoru, litovala Martiny chyby, která se valila dál a dál. Zdeněk Chlopčík označil quickstep za docela vydařený a konstatoval že malá chyba vede k sérii chyb větších. Marta s Martinek si za svůj quick odnesli známky 7, 6, 6 a 5, má známka by byla shodná s dámskou částí poroty.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Tomáš Matonoha & Lenka Nora Návorková
(paso doble – Les toréadors)
Skladba z Bizetovy Carmen doprovodila toreadora Tomáše nikoli do arémy, ale na parket, kde muletu představovala Lenka. Těžko popsat Tomášův výkon, místy dobré, místy odchozené, místy komické, ale rozhodně se nedá Tomášovi upřít enormní snaha. Občas se objevovalo ťapkání a poskoky v přeměnách. Technická stránka byla slabší a Tomášovi chybělo správné napětí v těle. Občas se objevil hrdý postoj, což kvituji, ale výraz ve tváři by býka rozesmál. Celkově se tanci dá vytknout mnohé, ale nakonec to nebyla žádná hrůza. Tatiana Drexler pronesla, že Tomášův tanec měl i komediální prvky a že měl výraz šílence, vytkla chybějící napětí v těle, přičemž místy viděla čardáš, místy nevím co. Jana Burkiewiczová nemohla Tomášovi odpustit provedení toček. Za tento tanec si Tomáš s Lenkou vysloužili známky 7, 6, 6 a 7, opět bych se bodově shodl s dámskou částí poroty.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Vojtěch Dyk & Catharina Málek
(waltz – What The World Need Now Is Love)
Poslední tanec večera obstaral Vojtěch s Catharinou na velmi známou skladbu, která je poměrně často používána ve filmech. Opět vynikající výkon, který přinesl velmi dobrou kvalitu. Vojta si poradil s technikou, jeho nášlapy byly ukázkové a jeho provedení postupového kroku bylo doslova balzámem. Líbilo se mi i to, že tanec šel do prostoru a Vojta měl velmi dobrý průběh pohybu, byť to občas trošku zaškobrtlo. Objevovaly se drobné chybičky především v krocích, či vytočení nohou a Vojtovi by prospělo ještě lepší držení těla, nicméně společně s tancem Luciany a Robina patřil tento waltz k vrcholům večera, ale přeci jen něco k maximu chybělo. Richard Genzer k Vojtovi řekl zpěvák ano, herec ano, tanečník skoro ano. Tatiana Drexler označila waltz za velmi dobrý a radila podsadit pánev. Jana Burkiewiczová nemohla Vojtovi odpustit, že při zvedačce s partnerkou „třísknul“ o zem při pokládání na parket. Zdeněk Chlopčík pronesl, že to byl překrásný anglický waltz a že u Vojty bylo vidět, jak tělo předbíhá pánev, protože u velkých je všechno hned vidět. Porota se vzácně shodla a udělila za tento tanec známky 8, 8, 8 a 8, má známka by byla o stupínek vyšší.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Porota svými známkami stanovila následující pořadí:
|1
|Luciana & Robin
|36
|7
|Sean & Natálie
|36
|7
|2
|Vojtěch & Catharina
|32
|6
|3
|Sara & Daniel
|30
|5
|4
|Tomáš & Lenka
|26
|4
|5
|Marta & Martin
|24
|3
|6
|Tomáš & Adriana
|21
|2
Hlasování diváků společně s hodnocením poroty rozhodlo o tom, že soutěž opouští pár Tomáš Polák a Adriana Mašková.
Tomáš od prvního večera předváděl nejslabší výkony a i když u něj došlo k malému posunu, zaostával za ostatními. Musím ocenit jeho zarputilost s jakou se pustil do neprobádaných vod a i když bojoval hlavně sám se sebou, měl odvahu to nevzdat a pořád se snažit o co nejlepší výkon.
Příští týden bude zbývajících šest párů tančit rumbu, slowfox a jive.
Logo a fotografie: ©Česká televize, 2026
Petr Fabera
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Na stránkách revue.idnes.cz jsem v roce 2008 komentoval soutěžní večery StarDance.
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