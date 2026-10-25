StarDance XIV - 3. večer
V předchozím večeru diváci velmi nespravedlivě vyřadili ze soutěže taneční pár Radek Štěpánek a Vanda Bartošová Dětinská.
Minule tančily páry na rytmy tanga, jivu a quickstepu. Prvenství si svým tancem zasloužily páry Vojta Dyk s Catharinou Málek a Tomas Sean Pšenička s Natálií Otáhalovou, ale protože se výsledky druhého večera sčítaly s večerem prvním, pak v celkovém hodnocení za dva večery obsadil první příčku pár Vojtěch Dyk s Catharinou Málek se ziskem 61 bodu od poroty. Druhou příčku obsadil pár Luciana Tomášová a Robin Ondráček s 57 body a na třetím postu skončil pár Tomas Sean Pšenička a Natálie Otáhalová s 51 bodem.
Poslední příčky patřily párům Tomáš Polák a Adriana Mašková (v součtu 26 bodů) a Hanka Dvorská s Michalem Kurtišem (41 bod).
StarDance znovu deklasovala televizní konkurenci, když sedovanost druhého večera předčila večer první a tento pořad seldovalo 1529000 diváků, nejsledovanejší program komerční stanice v primetime zaostal o téměř 1,1 milionu diváků, což je jednoznačná odpověď všem kritikům tohoto pořadu. 68 a půl procenta diváků, kteří si zapli v sobotu večer od 20 hodin televizi, sledovalo StarDance.
Třetí večer byl věnován pohádkám a pohádkovým filmům české i zahraniční provenience. Mohli jsme vidět různá zvířátka, bytosti, princezny i prince, a všichni přišli na parket s touhou předvést svůj nejlepší výkon. K tomu jim zněly rytmy vídeňského valčíku, afroamerického jivu a brazilské samby. Jak se párům vedlo? Pojďme se podívat na jednotlivé taneční výkony:
Tomas Sean Pšenička & Natálie Otáhalová
(jive – Zero to Hero – Hercules)
Tento tanec by se dal charakterizovat jako jive bez jivu. Spousta pohybů okolo, tanec prakticky žádný, takže je velmi těžké hodnotit tanec, který chybí. V těch několika taktech párového jivu se v přeměnách objevovaly u Seana poskoky, místy byl trochu těžkopádnější, a to i v kopkách. Jedině se snad dá ocenit rytmus, ale to je pro tanec málo. Je to škoda, protože Sean na to má, což už prokázal v minulých večerech. Richard Genzer konstatoval, že Sean v páru najednou zvadne. Tatiana Drexler kritizovala, že hlavně chyběl jive a že nezopakoval předešlé výkony. Jana Burkiewiczová si všimla dobré energie a chybějícího očního kontaktu s partnerkou. Zdeněk Chlopčík poznamenal, že tam bylo hodně málo jivu a že když už došlo na základní krok, byl s chybou. Porota ocenila výkon Seana a Natálie známkami 7, 5, 7 a 5, má známka by byla totožná s taneční částí poroty.
⭐⭐⭐⭐⭐
Tomáš Matonoha & Lenka Nora Návorková
(valčík – Řízni, řízni – Lotrando a Zubejda)
Tomášův valčík nebyl špatný, ale něco tomu chybělo. Nášlapy byly vcelku precizní, ale tanci chyběl větší švih a Tomáš měl jít víc pod partnerku, čímž by se valčík posunul krásně do prostoru. I zde bylo na můj vkus moc scének, ale chápu, že by Tomáš celý valčík neudýchal. Poradil bych dodat trochu víc energie a ještě víc narovnat záda a vytáhnout hlavu z krku, aby Tomáš nepůsobil shrbeným dojmem. Ukazuje se, že standard Tomášovi sluší a kdyby měl na přípravu delší čas, mohl by ho tančit opravdu dobře. Tatiana Drexler řekla, že Tomáš tančil dobře, ale i když měl rovná záda, byl shrbený, chtěla vidět víc kroků valčíku. Totéž chtěla i Jana Burkiewiczová, která poznamenala, že činohry bylo víc než tance. Zdeněk Chlopčík nakonec prohlásil, že tance bylo dost a upozornil právě na rovná záda Tomáše. Porota udělila Tomášovi s Lenkou známky 6, 5, 6 a 6, má známka by byla totožná s většinou poroty.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Hanka Dvorská & Michal Kurtiš
(samba – I Like to Move It – Madagascar)
Ke královi Jelimánovi nás vzala na výlet Hanka s Michalem. Hanka se na začátek zhoupla na lianě a nutno poznamenat, že to byl nejsvětlejší okamžik jejího tance. Technika plakala a rytmus odjel na dovolenou. Hanka měla ve svém tanci neuvěřitelné množství rytmických, ale i krokových výpadků. Samotné samby bylo opět velmi poskrovnu. Typický a pro sambu nutný bouncing neexistoval. Hanka si poměrně často pletla i nohy. Oceňuji nasazení s jakým do předem prohraného boje šla, ale na tanec je to opravdu velmi málo. Samba Hanky byla jednoznačně nejslabším tancem večera. Richard Genzer narážel na výpadky a poznamenal, že tolik oken by se nevešlo ani do zimní zahrady, Richard hledal sambu a nenašel. Zdeněk Chlopčík ocenil provedení gymnastických hvězd, konstatoval, že v tanci s Michalem se na to dalo dívat, ale o samotě se ztrácela. Samba vynesla Hance s Michalem známky 5, 4, 4 a 3, má známka by byla totožná se Zdeňkem Chlopčíkem.
⭐⭐⭐
Vojtěch Dyk & Catharina Málek
(jive – Miluju a maluju – Šíleně smutná princezna)
Vojta se proměnil ve Vaška Neckáře a Catharina v Helenu Vondráčkovou. Musím zde podotknout, že kostýmy byly velmi věrné, i když uzpůsobené pro taneční vystoupení. Tento jive byl jedním z vrcholů večera. Vojta měl velmi lehoučké kopky, v krocích párového jivu by potřeboval kroky víc odlehčit. Provedení jivových přeměn bylo slušné, ale potřebovaly by vylepšit. Rytmika je u Vojty samozřejmá, celková technika jivu slušná. Tatiana Drexler ocenila dobře udělanou choreografii a radila vylepšit chodidla. Zdeněk Chlopčík slyšel nádhernou skladbu a ocenil základní krok, poznamenal, že s postupem času byla na Vojtovi znát únava a lehkost se vytrácela. Vojta s Catharinou si svým jivem vytančili známky 8, 7, 8 a 7, má známka by byla shodná s taneční částí poroty.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Marta Jandová & Martin Prágr
(samba – ZOO – Zootropolis 2)
Marta se pro tento večer proměnila v gazelu Gazelle, zpěvačku z města zvířat Zootropolis, Martin pak v medvěda, i když potkat růžového medvěda odpovídá spíše použití halucinogenů. Samba byla poměrně slušná, rytmická. U Marty se v přeměnách objevovaly poskoky a bohužel, tančila sambu na pokrčených kolenou, takže bouncing nemohl vyniknout. Po technické stránce se v tanci střídaly světlé okamžiky s těmi slabšími. Marta by potřebovala posunout těžiště ještě více do bříšek chodidel, aby její kroky získaly lehkost a rychlost. Nadto se občas objevil chybný nášlap přes patu. Richard Genzer narážel na filmovou předlohu a řekl, že se díval a říkal si „vona je gazela, vidím čtyři nohy“. Jana Burkiewiczová poznamenala, že se Marta lepší každým kolem a teď je to úplně nová Marta a označila její výkon za fakt dobrý. Známky od poroty měly hodnutu 7, 7, 8 a 8, já bych byl o stupínek skromnější.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Sara Prachař Sandeva & Daniel Makovec
(valčík – Potter waltz – Harry Potter a Ohnivý pohár)
Vedlejší skladba ze série o Harry Potterovi doprovodila Saru s Danielem při jejich valčíku. Sara se moc snažila a její tanec nevypadal zle. Problémem byl malý švih a určitá těžkopádnost v pivotách figurálního valčíku a ve víření (fleckerl by byl nad Sařiny síly). Bohužel, časté výpadky z rytmu hodnocení tance hodně srazily. Oč horší, výpadky a nepřesnosti v rytmu byly velkým dílem u Dana, který tak celé vystoupení své partnerce, které má být oporou a vodítkem, pokazil. A protože tanec je párová záležitost a i když se bere hlavní zřetel na výkon celebrity, nelze zásadní chybu u „profíka“ v páru pominout. Jana Burkiewiczová řekla, že byli krásně pohádkoví a chybičky tam byly. Zdeněk Chlopčík viděl velké zlepšení, nejistota se pomalu vytrácí, ale prvotní je rytmus a Dan chodil mimo něj, takže to se promítlo do známkového hodnocení. Sara a Dan obdrželi za svůj valčík od poroty známky 6, 4, 6 a 3, má známka by byla shodná s Tatianou Drexler.
⭐⭐⭐⭐
Tomáš Polák & Adriana Mašková
(samba – Znala panna pána – Jak utopit dr. Mráčka)
Do vodnického sklepení na Kampě nás zavedli Adriana coby vodnice a Tomáš coby dr. Mráček. U Tomáše prakticky k žádnému posunu nedošlo, alespoň po technické stránce. Tanec byl odchozený, bez bouncingu, Tomáš byl těžkopádný a často se u něj objevovaly nášlapy na patu. Zlepšení nastalo především v rytmice, ale Tomáš by potřeboval tak rok na to, aby začal tančit. Pro mě to byl druhý nejslabší výkon večera. Richard Genzer si neodpustil poznámku, že to byl skvělý výkon, pokud se Tomáš naučil včera chodit. Tatiana Drexler si všimla že všechny figury, které Tomáš vyjmenoval v medailonku před tancem, tam byly poznat. O kvalitě provedení se nezmínila. Tomáš s Adrianou si vytančili známky 5, 5, 5 a 5, má známka by byla o stupínek nižší.
⭐⭐⭐⭐
Luciana Tomášová & Robin Ondráček
(jive – Zavolejte stráže! – Ať žijí duchové)
Poslední filmový výlet nás zavedl na hrad Brtník rytíře Brtníka z Brtníku. Luciana se proměnila v Leontýnku a Robin v Dlouhého Jendu. Leontýnce dokonce nechyběla ani taška. Robin Lucianu vůbec nešetřil a naložil ji poctivý jive. Luciana sice měla místy potíže vše zvládnout, ale vzhledem k tomu, jak krátkou dobu tančí, tak to byl výborný výkon. Líbilo se mi provedení kuřecí chůze, Lucianina hravost, kdy tanec je pro ni tak samozřejmý, že si dovolí laškovat i s diváky a kamerou. Abych jen nechválil, tak občas Luciana nestíhala mít tak rychlé nohy a potřebovala přenést váhu ještě více do bříšek chodidel. V technice kroků, zejména ve vytočení špiček chodidel má ještě rezervy. Měla spoustu energie a její tanec působil lehce. Kdyby ji Robin trochu ulevil a Luciana občas za ním nevlála, mohla dosáhnout lepšího hodnocení. I tak je v mých očích velkou favoritkou na vítězství. Richard Genzer Lucianě řekl, že oba mají něco v těle, Luciana entuziasmus a Richard antidepresiva. Tatiana Drexler ocenila energii a vytkla nepřivřené nohy. Jana Burkiewiczová se rozplývala, že když budou pokračovat, dočkají se i desítky. Ani Zdeněk Chlopčík nešetřil chválou a označil jive za vynikající. Nejlepší tanec večera si vysloužil od poroty známky 8, 7, 9 a 9, má známka by se shodovala s hodnocením Tatiany Drexler.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Porota svými známkami stanovila následující pořadí:
|1
|Luciana & Robin
|33
|8
|2
|Vojtěch & Catharina
|30
|7
|Marta & Martin
|30
|7
|3
|Sean & Natálie
|24
|6
|4
|Tomáš & Lenka
|23
|5
|5
|Tomáš & Adriana
|20
|4
|6
|Sara & Daniel
|19
|3
|7
|Hanka & Michal
|16
|2
Hlasování diváků společně s hodnocením poroty rozhodlo o tom, že soutěž opouští pár Hanka Dvorská & Michal Kurtiš.
Na Hance obdivuji její fyzičku a odhodlání, s jakým se pustila do neznámých končin tanečního světa. Znám spoustu lidí polovičního věku, kteří jsou oproti ní starci. Co se týče tance, tak ten byl nad Hančiny síly, ale elán, s jakým se pustila do kroků a tajů tanečního umu, je inspirativní.
Sledovanost třetího večera StarDance mírně klesla, zhlédlo ho 1462000 diváků, ale i přesto si sledovanost udržela obrovský odstup od komerčních stanicí, když druhý nejsledovanější program vidělo o více než 1,1 milionu diváků méně.
Příští týden bude zbývajících sedm párů tančit paso doble, waltz a quickstep.
Logo a fotografie: ©Česká televize, 2026
Petr Fabera
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Na stránkách revue.idnes.cz jsem v roce 2008 komentoval soutěžní večery StarDance.
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