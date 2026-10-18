StarDance XIV - 2. večer
V minulém týdnu se na parketu představil a vlastně ihned svou účast skončil pár Petra Nesvačilová a Filip Hudlický kvůli zranění Petry.
V minulém večeru jsme viděli tance waltz, cha-cha a samba. První večer opanoval Vojta Dyk s Catharinou Málek se svou sambou, kteří si vytančili od poroty 30 bodů, následovala Luciana Tomášová s Robinem Ondráčkem, tančili rovněž sambu a odnesli si 27 bodů. Pomyslnou třetí příčku si vytančil Tomáš Matonoha s Lenkou Norou Návorkovou, když si od poroty vysloužili 23 body za svůj waltz.
Na chvostu tabulky skončil Tomáš Polák s Adrianou Maškovou (cha-cha), když dostali od poroty jen 11 bodů a na předposlední příčce se umístili Hanka Dvorská s Michalem Kurtišem (cha-cha) se 17 body.
StarDance jako obvykle zcela převálcovala televizní konkurenci, když první večer sledovalo 1505000 diváků, nejsledovanejší program komerční stanice v primetime zaostal o téměř 1,1 milionu diváků.
Ve druhém večeru zazněly rytmy tanga, jivu a quickstepu. Jak si páry s těmito tanci poradily? Pojďme se podívat na jednotlivé výkony:
Hanka Dvorská & Michal Kurtiš
(tango – Michelangelo 70)
Tango Hanky začalo nadějně. Prvky tanga argentina daly tanci hned na začátku šmrnc. Bohužel další průběh už tak skvělý nebyl. hanka byla v krocích tvrdší, neměla patřičné charakteristické snížení. Objevovaly se u ní poskoky místo přeměn. Příliš často byla na Hance vidět nejistota, postrádal jsem v jejím tanci větší dynamiku a napětí jak v těle, tak v atmosféře tance. Richard Genzer měl z tanga radost a vytýkal zdvihnutá ramena. Tatianě Drexler se líbila poloha tance, radila lepší pohyb a lépe používat nohy. Jana Burkiewiczová označila choreografii za obtížnější a radila Hance při tanci dýchat. Zdeněk Chlopčík viděl impozantní tango a konstatoval, že tam chyby byly. Hanka s Michalem si odnesli známky 6, 5, 6 a 7, má známka by byla uprostřed rozptylu.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Vojtěch Dyk & Catharina Málek
(quickstep – I Need You)
Vojta předvádí velmi dobré výkony. Nejinak tomu bylo i u quickstepu. Rytmicky byl tanec na výši, rovněž i technika, i když se občas objevily drobné krokové a technické nepřesnosti. Běžené řady a jumpy byly odlehčené. Přesto tanci chyběla možná větší jistota a drive do prostoru. Vojta se za svůj tanec vůbec nemusí stydět, označil bych ho za jeden z vrcholů večera. Tatiana Drexler nalézala jen slova chvály, že Vojta je v tanci přirozený, přirozený a dobrý, a označila jeho tanec za zázrak. Jana Burkiewiczová také chválila, že to nebyla jednoduchá choreografie, ale Vojta jede od začátku do konce ve vysokém tempu. Vojtěch s Catharrinou si od poroty odnesli známky 8, 8, 8 a 7, má známka by byla totožná s většinou poroty.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Tomáš Polák & Adriana Mašková
(tango – Elegant Murder)
Tohle nebyl dobrý tanec. Sice byl Tomáš o něco lepší než před týdnem, pokud se dají srovnat dva rozlišné tance, ale byl v krocích tvrdý až toporný, neustále byl v předklonu, což se s přibývajícím časem umocňovalo. Tango bylo odšlapáno, chyběla dynamika, objevovaly se poskoky a poměrně často i rytmické chyby a nesynchronnost, která byla až příliš viditelná. Tomáš si před porotou div nerval vlasy a jeho projev působil až teatrálně. Tatiana Drexler s lehkou ironií poznamenala, že kdyby se o tom Tomáš nezmínil, tak by si chybiček ani nevšimla. Zdeněk Chlopčík konstatoval, že Tomáš byl lepší než minule a varoval před postavením těla, kdy se Tomáš předkláněl stále víc a víc. Porota ocenila výkon známkami 4, 4, 4 a 3, má známka by byla totožná s většinou poroty.
⭐⭐⭐⭐
Luciana Tomášová & Robin Ondráček
(quickstep – L-O-V-E)
Další výborný tanec večera. Líbila se mi rytmika i jumpy. Dnes je již téměř nutnost do quickstepu zařadit prvky charlestonu nebo shimy. Luciana zvládla obtížnější krokové variace, ale potřebovala by ještě o něco víc odlehčit kroky, někdy měla váhu na patách a byla těžkopádnější. Od lepší známky ji dělily občasné nepřesnosti, které byly rušivé, ale Luciana prozatím určitě patří k favoritům na finále. Richard Genzer upozorňoval na levou ruku a rameno, ale byl to pro něj krásný tanec. Jana Burkiewiczová řekla, že pár podezírá z toho, že je tanec baví, viděla spoustu energie a radila zlepšit práci chodidel. Luciana s Robinem si svým quickstepem vytančili známky 8, 7, 8 a 7, má známka by se shodla s lépe hodnotící polovinou poroty.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Tomáš Matonoha & Lenka Nora Návorková
(jive – Jailhouse Rock)
Jive Tomáše byl ve velkém nasazení od začátku až do konce a zde musím vyzdvihnout Tomášovo odhodlání vydržet tempo stůj co stůj, i za cenu toho, že ještě pět minut po tanci nemohl popadnout dech. S kvalitou tance to bylo horší. Jive byl těžkopádný, chybělo charakteristické odlehčení a váha na bříškách chodidel. Tanec postrádal i neustálý vertikální pohyb nahoru a dolů. Jive měl Tomáš rytmický, ale provedení jivových přeměn bylo částečně nad jeho síly. Víc se mu povedly rock’n’rollové kopky. Evidentně Tomášovi více sedí standard. Jana Burkiewiczová řekla, že viděla rock, místy i jive a radila jak docílit zrychlení nohou. Zdeněk Chlopčík ocenil rytmus a kopky, vytýkal těžkopádnost v základním kroku. Porota udělila známky 5, 5, 5 a 6, má známka by byla shodná s většinou poroty.
⭐⭐⭐⭐⭐
Radek Štěpánek & Vanda Bartošová Dětinská
(tango – Gipsy tango)
Radkovo tango nebylo vůbec špatné. Líbilo se mi snížení, ve kterém se snažil setrvat, ale příliš často se zvedal na natažené nohy. V jeho tanci se objevovaly poskoky a kroky byly tvrdší. Po technické stránce to nebylo úplně nejlepší, ale rozhodně k propadáku to mělo hodně daleko. Postrádal jsem lepší nášlapy přes hranu chodidel a především větší pohyb do prostoru. Tanci chyběl drive. Celkově bych radkovo tango hodnotil jeko mírný nadprůměr. Richard Genzer poznamenal, že to byla elegance. Tatiana Drexler pak radila pracovat na zlepšení držení a lépe pracovat s chodidly, vytýkala pak, že průběh pohybu není plynulý tam, kde plynulý být má. radek s Vandou si od poroty odnesli za své tango známky 7, 6, 6 a 6, má známka by byla opět shodná s většinou poroty.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Tomas Sean Pšenička & Natálie Otáhalová
(quickstep – I’ll be there for you)
Další z nejlepších tanců večera. Líbilo se mi zařazení polka hopsů i prvků charlestonu. Seanův quickstep byl odlehčený, veselý a hravý. Rytmicky byl tanec až na drobnosti v pořádku. Drobné nepřesnosti se objevovaly občas i v krokových variacích. Místy vystrčený zadek pak byl překážkou k lepšímu hodnocení celého tance. Sean je nadaný mladík a je v této chvíli dalším adeptem na finále. Tatiana Drexler neskrývala nadšení, označila Seanův tanec za přirozený a vytýkala sit-down efekt, tedy právě vystrčený zadek. Jana Burkiewiczová konstatovala, že tam byl quickstep a fakt dobrý. Sean a Natálie si svým quickstepem vytančili známky 8, 8, 8 a 7, má známka by byla shodná se Zdeňkem Chlopčíkem.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Sara Prachař Sandeva & Daniel Makovec
(jive – Footloose)
Jive Sary postrádal víc jivu. tanec byl naplněn kopkami a akrobatickými prvky, ale párového tance bylo poskrovnu. Zatímco v kopkách byla Sara vcelku dobrá, tak právě v jivových pasážích byla těžkopádnější a její tanec nebyl odlehčený. Chyběl i lepší charakteristický vertikální pohyb, který dělá jive jivem. Bohužel se u Sary poměrně často objevovaly krokové i rytmické nepřesnosti, které vedly k nesynchronnosti v páru. Přišlo mi, že v páru si Sara není jistá a byla svázanější v pohybu. Richard Genzer si povšiml roztřesených nohou. Zdeněk Chlopčík podotkl, že když si Sara nevěří, sklápí zrak do parketu a zbytečně tak upozorňuje na své chyby, poradil ji dávat kolena víc k sobě. Porota vytáhla za tento tanec známky 6, 5, 6 a 6, má známka by byla shodná s Tatianou Drexler.
⭐⭐⭐⭐⭐
Marta Jandová & Martin Prágr
(tango – Tzigane tango)
Jako poslední se na parketu předvedli Marta s martinem u jejich magického tanga. Navodili dramatickou atmosféru, Marta byla ve snížení a oceňuji zejména držení hlavy. Technicky byl tanec relativně slušný, jen občas byly Martiny kroky tvrdší a s poskoky. Postrádal jsem víc energie, lepší dynamiku a lepší práci s napětím. Také se Marta od svého partnera často otevírala víc, než tango vyžaduje. Její tanec obohatily prvky tanga argentina. Richard Genzer vtipkoval na adresu dětského snu Marty stát se členkou skupiny UNO. Tatiana Drexler radila víc pracovat na flexibilitě vršku těla a mít větší odvahu do kroků vpřed. Jana Burkiewiczová poradila techniku do zvedaček. Zdeněk Chlopčík ocenil rytmiku, přesná chodidla a prožití tance. Porota ohodnotila výkon Marty s Martinem známkami 7, 6, 6 a 8, má známka by byla totožná s dámskou částí poroty.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Porota svými známkami stanovila v součtu s prvním večerem následující pořadí:
|1
|Vojta & Catharina
|31+30
|61
|9
|2
|Luciana & Robin
|30+27
|57
|8
|3
|Sean & Natálie
|31+20
|51
|7
|4
|Radek & Vanda
|25+20
|45
|6
|5
|Tomáš & Lenka
|21+23
|44
|5
|Marta & Martin
|27+17
|44
|5
|6
|Sara & Daniel
|23+20
|43
|4
|7
|Hanka & Michal
|24+17
|41
|3
|8
|Tomáš & Adriana
|15+11
|26
|2
Hlasování diváků společně se známkami od poroty rozhodlo o tom, že soutěž velmi překvapivě opouští pár Radek Štěpánek & Vanda Bartošová Dětinská.
Příští večer bude věnovaný pohádkám a zazní rytmy samby, jivu a vídeňského valčíku
Logo a fotografie: ©Česká televize, 2026
Petr Fabera
StarDance XIV - 1. večer
Těsně před začátkem nové řady musí jeden ze soutěžních párů, Petra Nesvačilová a Filip Hudlický ze soutěže odstoupit kvůli zranění Petry.
Petr Fabera
StarDance XIV
Neuvěřitelných dvacet let uběhlo od okamžiku, kdy se poprvé na našich obrazovkách objevila soutěžní taneční zábavná show StarDance.
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Let’s Dance X - 6. večer
Desátá řada slovenské soutěžní taneční zábavné show Let’s Dance dospěla svým šestým večerem do své druhé poloviny.
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Let’s Dance X - 5. večer
Dalším, pátým večerem pokračovala na Slovensku desátá řada soutěžní taneční zábavné show Let’s Dance.
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Let’s Dance X - 4. večer
Desátá řada slovenské soutěžní taneční zábavné show Let’s Dance pokračovala svým čtvrtým soutěžním večerem.
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Na stránkách revue.idnes.cz jsem v roce 2008 komentoval soutěžní večery StarDance.
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