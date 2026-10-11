StarDance XIV - 1. večer
Ještě, než soutěžní páry stačily nastoupit na soutěžní parket, přišla nemilá zpráva. Petra Nesvačilová si při intenzivním tréninku, předposledním před prvním večerem, naštípla kotník a ze zdravotních důvodů musela ze soutěže odstoupit.
Sice se v prvním večeru na parketu objevila, aby společně se svým partnerem předvedla svůj waltz, avšak její tanec byl nesoutěžní. Její zranění si vyžádá několik týdnů léčení, nicméně existuje možnost, že by se Petra společně se svým partnerem objevila v závěrečném finálovém večeru, kdy se připomínají všechny zúčastněné páry.
V prvním večeru zazněly rytmy cha-cha, samba a waltz . Jak si s těmito tanci páry poradily? Pojďme se podívat na jednotlivé taneční výkony:
Marta Jandová & Martin Prágr
(cha-cha – Where Is My Husband!)
Pod dohledem svého otce předvedla Marta svůj první tanec večera i celé řady. U muzikantů je rytmika věcí zásadní, a tak s ní Marta žádný problém neměla. Čača vyžaduje rychlost a ostrost, a to nejen v pohybech, ale především v krocích, a obé Martě chybělo. Její nohy byly tvrdší a pomalejší. Typická čačová přeměna se změnila v poskoky místo poctivého vyšlapání. Navíc místy působila těžkopádně, to bývá často důsledek váhy na patách místo na bříškách chodidel. Marta ale zvládla i obtížnější krokové variace, bohužel nebyla technicky až tak zdatná, nicméně je to první tanec. Richard Genzer viděl rockerskou čaču, Tatiana Drexler radila zvýšit rychlost chodidel, Jana Burkiewiczová si všimla drobné nejistoty, Zdeněk Chlopčík viděl obrovskou energii a chtěl vidět rychlejší a ostřejší nohy. Porota Martě s Martinem udělila známky 5, 4, 5 a 4, má známka by se shodla s taneční polovinou poroty.
⭐⭐⭐⭐
Sara Prachař Sandeva & Daniel Makovec
(waltz – The Last Waltz)
Nádherná romantická skladba doprovodila Saru s Danielem k jejich waltzu. Sara má předpoklady pro to, aby došla v soutěži daleko, ale při svém tanci vypadala lehce vystrašeně a svázaně. Rytmika byla naprosto v pořádku, s technikou to už bylo horší. Nášlapy byly víceméně v pořádku, avšak byly často příliš vysoké, kroky tvrdé a mnohdy těžkopádné. Objevovaly se krokové nepřesnosti, ale průběh pohybu byl vcelku na slušné úrovni. Horší to bylo s držením těla, kdy si Sara nedokázala udržet odklon od partnera a hlava ji často klimbala z jedné strany na druhou. Partnerka má otáčet hlavou, ale ve své ose, která může být porušena jen provedením nějakého efektu. Tatiana Drexler radila uvolnit se a nechat se vést partnerem. Jana Burkiewiczová viděla u Sary velký potenciál a vytkla zdvižená ramena. Porota udělila páru za předvedený výkon známky 6, 5, 5 a 4, má známka by byla totožná se Zdeňkem Chlopčíkem.
⭐⭐⭐⭐
Tomas Sean Pšenička & Natálie Otáhalová
(samba – Strait to Memphis)
Samba vyžaduje živelnost a neustálý bouncing, vertikální pohup nahoru a dolů v každém kroku vyjma figur, u kterých je technika kroku jiná. Sean bouncing takřka napoužíval, takže se dá mluvit o tom, že k sambě nedošlo. Jeho samba byla tvrdá, měl pomalé nohy a působil dost často toporně. Rytmika se u muzikantů předpokládá a ani u Seana nechyběla. Technické provedení samby nebylo dobré a opravdu jsem od mladého kluka očekával víc, nicméně může v dalších tancích zazářit, zejména ve standardech, pokud se dokáže správně uvolnit. Richard Genzer řekl, že si to Sean užil. Zdeněk Chlopčík poukázal na to, že samba musí být měkčí, kulatější, zatímco Seanova samba byla malá, bez energie a kyčlí bylo moc. Sean s Natálií si odnesli známky 6, 5, 6 a 3, má známka by byla opět totožná se známkou Zdeňka Chlopčíka.
⭐⭐⭐
Radek Štěpánek & Vanda Bartošová Dětinská
(cha-cha – Should I Stay or Should I Go)
Tenis a tanec. Obojí sice začíná na písmeno T, ale jde o úplně jiné světy, a to poznal i Radek. Čača musí být rychlá a ostrá. Radek měl nohy pomalejší, při tanci byl tvrdý, ale snažil se hodně dodržet správnou techniku, což se mu relativně slušně dařilo, ale jen místy. Kubánská přerušení zvládl na slušné úrovni, ale má hodně co zlepšovat. Celkově jeho tanec byl místy odchozený. Jana Burkiewiczová měla pocit, že Radek kroky neřeší a vytkla tělo jako monolit a slabší práci rukou. Zdeněk Chlopčík poznamenal že Radek měl těžiště příliš vysoko a všiml si nejistoty v párovém tanci. Porota ocenila výkon Radka s Vandou známkami 5, 5, 5 a 5, má známka by byla o stupínek nižší.
⭐⭐⭐⭐
Tomáš Matonoha & Lenka Nora Návorková
(waltz – I Wonder Why)
Tomáš příjemně překvapil. Jeho waltz nebyl špatný, ale prostoru ke zlepšení je celkem hodně. Ocenil bych zejména pečlivé nášlapy, které splňovaly technický požadavek, byť provedení bylo opatrné až bázlivé. Rytmika byla v pořádku a nezaznamenal jsem nějaký viditelný výpadek. Držení bylo dobré, Tomáš se k partnerce v tažených figurách neskláněl, ale bylo strnulé stejně jako jeho výraz. Co se Tomášovi nepovedlo byl postupový krok, kde poskakoval a měl často zdvižená ramena. Pokud se Tomáš uvolní a dodá svému pohybu větší prostor, bude jeho tanec rázem o mnoho lepší, ale i tak to byl jeden z nejlepších tanců večera. Richard Genzer konstatoval, že Tomáš byl překvapivě dobrý. Tatiana Drexler viděla seriozní dobrý výkon a radila zlepšit pohyb. Porota ocenila tanec Tomáše a Lenky známkami 7, 6, 6 a 4, má známka by byla totožná s dámskou částí poroty.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Luciana Tomášová & Robin Ondráček
(samba – La Bamba)
Luciana předvedla poměrně dobrou sambu. Rytmicky byla v pořádku. Svému tanci dodala velké množství energie, což se projevilo na živelnosti. Měla dobrou práci boků. Technika nebyla vždy taková, jaká by měla být a místy Luciana zapomínala na nezbytný bouncing. Pokud budou i ostatní tance provedeny se stejnou energií, samozřejmě patřičně nasměrovanou, pak by se měla v soutěži dostat daleko. Tatiana Drexler ocenila práci rukou a vytýkala pokrčená kolena. Poradila i více zapojit kyčle. Zdeněk Chlopčík si všiml, že Luciana v rychlých variacích nepropínala kolena a radil neťapkat shora, což se u Luciany projevilo zejména v závěru tance. Známky od poroty měly hodnotu 7, 6, 7 a 7, má známka by byla shodná s Tatianou Drexler.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Tomáš Polák & Adriana Mašková
(cha-cha – She’s a Lady)
Další Tomáš také překvapil, ale tentokrát opačně. U muzikanta je rytmika základ, takže i u Tomáše nesměla chybět, jenže to bylo jediné, co jeho tanci nechybělo. Technika prakticky neexistovala, práce boků a kyčlí byla prakticky nulová. Jeho čača byla místo ostrosti tvrdá, čačové přeměny měly do ideálu hodně daleko. Navíc byl tanec odšlapaný. Pozitivem je, že Tomáš snahu měl, ale zkrátka mu to nejde tak, jak by i on sám chtěl, nicméně ještě má čas porotu i diváky přesvědčit, že se bude zlepšovat. Richard Genzer poznamenal, že je těžko hodnotit tanec, který tam nebyl, anebo byly všechny tance najednou. Jana Burkiewiczová viděla něco, co už dlouho neviděla a řekla, že si Tomáš vytvořil obrovský prostor ke zlepšení. Porota ohodnotila tento výkon známkami 3, 3, 3 a 2, má známka by byla stejná jako u většiny poroty.
⭐⭐⭐
Vojtěch Dyk & Catharina Málek
(samba – Faith)
Vojta předvedl v sambě solidní výkon. Velmi dobrá rytmika s celkem slušnou technikou tanec ozdobily. Líbila se mi Vojtova snaha o bouncing. Místy měl trochu tvrdší nohy a poradil bych mu zlešit práci boků a kyčlí, zrovna tak jako pohyb dotáhnout až do úplných konečků prstů a zpřesnit ho. Tanci by rovněž slušelo větší nasazení a správné uvolnění. Richard Genzer pronesl, že nenávidí talentované lidi a Vojtu nenávidí fakt moc. Dodal, že šlo o nejlepší tanec večera. Zdeněk Chlopčík ocenil, že Vojta používá celé tělo a všiml si přílišné soustředěnosti. Poradil dát tanci víc energie a zlepšit výraz. Vojtěch se svou rakouskou partnerkou dostali za svou sambu od poroty známky 8, 7, 8 a 7, má známka by byla o stupínek nižší.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Hanka Dvorská & Michal Kurtiš
(cha-cha – Get Up Offa That Thing)
Hanka je živel, který se ničeho nezalekne. Se stejnou energií vtrhla i na parket. Jenže živelnost sama o sobě nestačí. Tanci je třeba dodat patřičnou techniku, která se kolikrát s energií pere. Hančina technika byla slabší. Neměla problémy s rytmem, ale často se objevovaly krokové nepřesnosti. Místo kroků byly často k vidění poskoky, které snižovaly celkový výkon. Bylo vidět, že si Hanka s čačou neporadila a snažila se vše zamaskovat přemírou energie. Richard Genzer ocenil výkon Hanky vtipem. Tatiana Drexler radila zvýšit rychlost chodidel a noh. Jana Burkiewiczová poznamenala, že je nutné vědět kdy energii použít. Zdeněk Chlopčík ocenil energii, poznamenal, že tanec potřebuje víc kontroly a poradil omezit nadšení a dodat víc techniky. Hanka s Michalem si vytančili známky 5, 4, 5 a 3, má známka by se shodovala s hodnocení Tatiany Drexler.
⭐⭐⭐⭐
Petra Nesvačilová & Filip Hudlický
(waltz – Anywhere but Here)
Poslední se na parketu ukázali odstupující Petra s Filipem. Zažil jsem na různých parketech za svůj taneční život hodně, ale tohle byl jeden z nejsmutnějších okamžiků. Petra nebyla schopná pohybu, takže se její tanec omezil jen na jednu otočku a pohyb v těle. Nedokážu si představit, jak hluboké zklamání musela prožívat. Přesto do svých pohybů dodala emoce. Celá porota ji litovala. Richard Genzer řekl, že Petra je vtipná, takže by určitě měla i vtipné nohy. Tatiana Drexler poznamenala, že soutěží prošli i lidé, kteří tančili ještě míň než stojící Petra a došli daleko. Janu Burkiewiczovou to mrzelo a Zdeněk Chlopčík konstatoval, že tanec nemusí být hodně kroků na parketu, ale můžete stát a tančit tělem. Tanec byl jen ukázkový, takže se nehodnotilo.
❌
Porota svými známkami stanovila následující pořadí:
|1
|Vojtěch & Catharina
|30
|9
|2
|Luciana & Robin
|27
|8
|3
|Tomáš & Lenka
|23
|7
|4
|Sara & Daniel
|20
|6
|Tomas & Natálie
|20
|6
|Radek & Vanda
|20
|6
|5
|Marta & Martin
|18
|5
|6
|Hanka & Michal
|17
|4
|7
|Tomáš & Adriana
|11
|3
|8
|Petra & Filip
|DNF
|0
I v letošní řadě budou tématické večery, takže se diváci mohou těšit na pohádkový večer, na večer ve stylu osmdesátek, nesmí chybět ani charitativní večer pro paraple a pátý večer bude věnovaný dvaceti letům od premiéry StarDance.
Příští týden uvidíme páry v tancích tango, jive a quickstep.
Logo a fotografie: ©Česká televize, 2026
Petr Fabera
StarDance XIV
Neuvěřitelných dvacet let uběhlo od okamžiku, kdy se poprvé na našich obrazovkách objevila soutěžní taneční zábavná show StarDance.
Petr Fabera
Let’s Dance X - 6. večer
Desátá řada slovenské soutěžní taneční zábavné show Let’s Dance dospěla svým šestým večerem do své druhé poloviny.
Petr Fabera
Let’s Dance X - 5. večer
Dalším, pátým večerem pokračovala na Slovensku desátá řada soutěžní taneční zábavné show Let’s Dance.
Petr Fabera
Let’s Dance X - 4. večer
Desátá řada slovenské soutěžní taneční zábavné show Let’s Dance pokračovala svým čtvrtým soutěžním večerem.
Petr Fabera
Let’s Dance X - 3. večer
Desátá řada soutěžní taneční zábavné show Let’s Dance pokračovala svým třetím soutěžním večerem, ve kterém soutěž opustil druhý pár.
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Na stránkách revue.idnes.cz jsem v roce 2008 komentoval soutěžní večery StarDance.
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