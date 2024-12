StarDance XIII - 9. večer

Soutěžní taneční zábavná show StarDance vstoupila do svého semifinále, předposledního večera třinácté řady.

Před týdnem došlo k nečekanému vyřazení páru Lucie Vondráčková a Lukáš Bartuněk, kdy pár poslalo domů hlasování diváků, kteří poslali víc hlasů jak Patriku Hartlovi s Terezou Pruckovou, tak Martině Ptáčkové s Dominikem Vodičkou, čímž oba páry vyřazený pár v konečné tabulce přeskočily.

Jenže pak se začaly dít věci. V pondělí kvůli zranění odstoupil Patrik Hartl. Narychlo tak byl zpět povolán čerstvě vyřazený pár. Patrik veřejně sdělil, že mu hrozila únavová zlomenina kotníku a skončil s berlemi. Není to obvyklá situace, ještě se v dějinách české StarDance nestalo, že by se vyřazený pár vracel kvůli zranění postoupivšího, ale tady jde o semifinále, kde musí být čtyři páry. Úrazy v předchozích řadách se stávaly v dřívějších kolech, takže se mohlo v dalším večeru nevyřazovat.

Semifinále ale má pevně daný program a pokud by nedošlo k vyřazování, byl by koncept vážně narušen. Vždyť právě diváci rozhodují o tom, který pár se jako třetí v pořadí zúčastní finále. Koneckonců na to pamatují i pravidla majitele práv, britské veřejnoprávní BBC, s kterou byla záležitost okamžitě konzultována.

Aby toho nebylo dost, tak onemocněl Martin Prágr, partner Marty Dancingerové. Pokud by se Martin nedal do pořádku, mohla by Marta dostat náhradníka a s ním absolvovat boj o finále.

Při tréninku se navíc zranil Dominik Vodička, partner Martiny Ptáčkové, který si narazil koleno. I zde by v případě nutnosti mohl být povolán náhradník z řad vypadnuvších tanečníků.

Před týdnem bodováni od poroty přiřklo palmu vítězství večera Oskaru Hesovi s Kateřinou Bartuněk Hrstkovou. Následovala Marta Dancingerová s Martinem Prágrem a Lucie Vondráčková s Lukášem Bartuňkem. Patrik Hartl s T erezou Pruckovou předvedl svou nejlepší latinu od začátku řady a pole uzavírala jako už téměř tradičně Martina Ptáčková s Dominikem Vodičkou. Na tomto pořadí bych se s porotou shodl. Martě se nepovedl slowfox, kdy kvůli jednomu zaváhání se hledala půlku tance. Ani Lucii se slowfox nepovedl, ale zde si troufám říct, že jen kvůli chybné choreografii, která prakticky úplně vypustila slowfox.

Martina se od začátku letošní soutěže zlepšila, ale stále to na ostatní nestačí. Postupuje jen díky hlasům diváků a velkou zásluhu na postupu má i Dominik Vodička, který její standard u porotců vylepšuje o jeden až dva body. V latině ještě Martina nedosáhla na 20 bodů.

Trojice nejlépe tančících se vyprofilovala už v pátém večeru a od té doby na „bednu“ nikoho dalšího nepustila. O tom, zda si tato trojice zatančí právem finále, rozhodovaly nejen hlasy diváků, ale i jejich taneční výkony v semifinále. Jak se páry v boji o finálovou účast popasovaly se svými tanci? Pojďme se podívat na jednotlivé taneční výkony:

Lucie Vondráčková & Lukáš Bartuněk

(waltz – If I Were A Painting)

Lucie s Lukášem měli tréninkový deficit oproti ostatním párům, protože se do soutěže vraceli s dvoudenním zpožděním. Přesto se jim podařilo zatančit výborný waltz. Lukáš tentokrát postavil vyváženou choreografii. Líbilo se mi držení rámu, solidní odklon od partnera, krásně provedené tažené figury, zejména odhozený překlon, kdy Lucie výborně pracovala hlavou. technika byla velmi dobrá, rytmika tradičně přesná, tanec byl elegantní. Dynamika mohla být trochu lepší a občas se objevil vysoký nášlap, zejména z promenádního postavení, kdy má správně vycházející noha hladit parket. Možná byl tanec trochu opatrný, ale to zřejmě pramenilo ze snahy neudělat chybu. Richard Genzer označil tanec za krásný. Tatiana Drexler byla nadšená z práce chodidel a přirozeného točení hlavy. Janu Tománkovi se líbila korektní technika a vyvážená choreografie. Porota udělila Lucii s Lukášem známky 9, 10 a 9, má známka by byla shodná s Tatianou Drexler.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Oskar Hes & Kateřina Bartuněk Hrstková

(rumba – Man In The Mirror)

Romantický tanec Oskarovi sedl. Technika mohla být sice o trochu lepší, stejně jako práce boků, ale vše vynahradilo skvělé napětí v těle, nádherná práce rukou, rytmika bez zaváhání. Oceňuji rovněž náboj, který v sobě Oskarova rumba měla. Za zmínku stojí velmi solidně technicky provedené posuvné dveře. Oskar předvádí od počátku velmi dobré výkony, nicméně často spoléhá na svou pohybovou průpravu, a tak se objevují prvky, které nejsou pro daný tanec zrovna vhodné, zejména poměrně často baletní pózy nebo kroky. To je trochu na škodu věci a Oskarovi by prospělo, kdyby tyto rušivé elementy odstranil. Richard Genzer řekl, že marně čeká, kdy Oskar udělá chybu. Tatiana Drexler označila rumbu za krásnou a líbila se jí práce chodidel a plynulé přechody. Jan Tománek prohlásil, že Oskar je jako výkonnostní tanečník a líbilo se mu provedení chůze a psuvných dveří. Porota jednoznačně udělila známky maximální, 10, 10 a 10, nejinak by tomu bylo i u mně.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Marta Dancingerová & Martin Prágr

(samba – Ma Fiancée Elle Est Partie)

Neváhám označit tuto sambu za nejlepší sambu této řady. Živost až živelnost, energie, k romu ladnost pohybů, velmi dobrá technika, práce paží, pěkně provedené pivoty, rolly, chůze, napětí v těle, dotažení pohybů do konečků prstů a především bouncing, který dělá sambu sambou. Nic z toho Martin tanec nepostrádal. Pokud bych měl něco vytknout, tak bych musel dlouho hledat, až bych řekl, že technika kroků mohla být ještě o kousek lepší, ale to už bych bral vysloveně kritéria soutěžních tanců a ne optiku StarDance. Richard Genzer řekl, že to bylo strašně fajn a že mu Marta umíchala sambový salát. Tatiana Drexler vypíchla vynikající techniku samby a ocenila bouncing. Jan Tománek konstatoval, že se Marta předběhla, o týden, a označil tento tanec za naprostý vrchol, co může amatér předvést. Ani zde nebylo u poroty pochyb a Marta s Martinem si odnesli známky 10, 10 a 10, s čímž plně souzním.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Martina Ptáčková & Dominik Vodička

(slowfox – Ain’t No Mountain High Enough)

Pokud tančí Martina standard v pevném držení, dá se její tanec považovat za slušný, v sólových partiích se ztrácí. To platilo i pro její slowfox. Od počátku soutěže se Martina zlepšila, ale pořád ještě kus na ostatní schází. Technika kroků byla poměrně slušná, ale chtělo to větší dynamiku do pohybu, lepší švih. U Martiny se objevily rytmické i krokové nepřesnosti, občas byl krok toporný. Místy na Dominikovi visela a ten ji pak musel s úsilím pomáhat do pohybu. Martina byla trochu ztuhlejší. Držení má být pevné a zároveň pružné. Martina splnila jen první polovinu, a to za cenu lehké křečovitosti. Richard genzer konstatoval, že se Martina týden od týdne zlepšuje, ale potřebovala by těch týdnů na dva roky. Tatiana Drexler viděla zlepšení a všimla si napětí v držení místo uvolnění. Honza Tománek chváli hodně slowfoxu a vytkl boj v sólo věcech. Porota udělila známky 8, 9 a 8, má známka by byla shodná s většinou poroty.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Lucie Vondráčková & Lukáš Bartuněk

(samba – Volare)

Druhé tance zahájila Lucie s Lukášem sambou. Lucčin tanec nepostrádal energii, líbila se mi rytmika i napětí v těle, stejně jako solidní provedení rollů. Technicky byl tanec rovněž slušný. O něco slabší pak byla rychlost nohou a určitá rozevlátost zabránila dotažení pohybů do konečků prstů. Pro mě to byl velmi dobrý výkon těsně pod hranicí maxima, k čemuž přispěly i obě pokrčené nohy. Richard Genzer si všiml toček na patách. Tatiana Drexler viděla od pasu nahoru absolutní špičku a vytýkala pokrčené nohy. Jan Tománek ocenil energii, hodně samby a vytkl techniku nohou pramenící z rychlosti. Porota udělila známky 8, 8 a 8, má známka by i přes pokrčená kolena byla o stupínek vyšší.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Oskar Hes & Kateřina Bartuněk Hrstková

(tango – Dernière Danse)

Oskar předvedl prvky tanga argentina, což je vždy zpestření. Bohužel, tango argentino zabralo téměř dvě třetiny času tance. Když došlo na soutěžní argentinské tango, tak se určitě dají ocenit pivoty, napětí v těle i rytmika. U tanga je vždy jedna noha pokrčená a druhá natažená. Oskar měl často pokrčené obě nohy, což bylo ke škodě. Objevovaly se i baletní prvky, které s charakterem tance vůbec nesouzní. Výkon sráželo i nestálé držení. Richard Genzer řekl, že se na to díval jako na divadelní představení. Tatiana Drexler nehledala technické chyby Honza Tománek viděl hodně tanga a vytýkal neudržení rámu. Porota udělila známky 10, 10 a 9, má známka by šla o stupínek níž.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Marta Dancingerová & Martin Prágr

(waltz – And Then I Kissed Him)

Waltz v podání Marty a Martina byl něžný, romantický s příběhem. Technika byla vcelku slušná, stejně jako rytmika. Občas byly nášlapy Marty příliš z výšky, což zákonitě vede k pádu do kroku místo kontrolovaného snížení. Líbilo se mi i provední patového obratu u Marty i snaha o přesné přísuny. Chybělo tomu ale vyměkčení kroků, které byly občas tvrdší. tanci by prospěla i větší dynamika a pohyb do prostoru. Richard Genzer se na Martu díval ne jako na herečku, ale jako na tanečnici. Tatiana Drexler označila tanec za dojemný a překrásný, vytkla vysoké nášlapy a chtěla vidět větší odklon. Jan Tománek chtěl vidět kyvadlový pohyb a viděl tvrdé kroky. Porota udělila známky 9, 9 a 8, má známka by byla shodná s většinou poroty.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Martina Ptáčková & Dominik Vodička

(paso-doble – Kytička)

Tohle se nepovedlo. Tančit paso-doble na čardáš se dost dobře nedá. Notabene, pokud dochází ke zrychlování tempa. Oceňuji snahu Martiny dodržet pasové figury, ale provedení bylo slabší. Krokové a rytmické nepřesnosti se stupňovaly společně s tempem. Martina byla pomalá, v závěru tance se její kroky už proměnily v běh a dokonce se objevovaly i poskoky. Tanec neměl správnou energii a Martina jej, i kvůli nevhodnosti skladby, nezvládala. Richard Genzer si všiml problémů s rytmem. Tatiana Drexler viděla nejistotu a konstatovala, že by nácvik potřeboval ještě dva týdny. Jan Tománek kritizoval ne zcela dobré postavení, nedobrou práci chodidel a nepružnost. Přes výtky porota udělila velmi příznivé známky 8, 8 a 8, s čímž nemohu souznít a má známka by byla o dva stupně nižší.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Porota svými známkami stanovila následující pořadí:

1 Oskar & Kateřina 30+29 59 4 2 Marta & Martin 30+26 56 3 3 Lucie & Lukáš 28+24 52 2 4 Martina & Dominik 25+24 49 1

Po sečtení získaných bodů od poroty a bodů od diváků postoupili přímo do finále Oskar s Kateřinou a Lucie s Lukášem. Do rozstřelu, ve kterém rozhodují už čistě jen diváci, tak šli Marta s Martinem a Martina s Dominikem. Marta s Martinem v rozstřelu zatancovali svůj jive (Proud Mary) a Martina s Dominikem valčík (I’m With You)

Richard Genzer řekl, že nebude tyto dva rozstřelové tance hodnotit, protože by lidé, kteří ho nemají rádi, naschvál hlasovali opačně, takže se tomu typicky česky vyhne. Tatiana Drexler prohlásila, že oba páry by si zasloužili být ve finále. Jan Tománek konstatoval, že Martina udělala ze všech soutěžících největší progres, ale že si čistě za svou osobu nedokáže představit, že by ve finále nebyla Marta.

Hlasování diváků v rozstřelu rozhodlo o tom, že finále zůstane zapovězené páru Martina Ptáčková a Dominik Vodička.

Martina předváděla od začátku nejslabší výkony. Z devíti večerů skončila u poroty rovnou šestkrát na posledním místě a třikrát na místě předposledním. Ačkoliv se oproti prvnímu večeru zcela viditelně zlepšovala kolo od kola, tak se pořád ostatním dívala na záda. Přesto však zejména standardní tance byly koukatelné, a to především zásluhou Dominika. Martina si určitě zaslouží respekt za dočasnou výměnu bojového sportu za diametrálně odlišný způsob pohybu, který vyžaduje ladnost, zcela jiné držení těla a zejména techniku kroků.

Ve finále se tak letos po dlouhé době ocitly tři nejlépe tančící páry. V dřívějších řadách často vypadávaly skvěle tančící páry, které si po taneční stránce finále zasloužily, na úkor párů slabších, namátkou Monika Absolonová, Olga Šípková, Leona Machálková, Daniela Šinkorová a další. Finále je naprosto otevřené. Každý může zvítězit a prvenství bude v dobrých rukou. Každý ze zbývající trojice párů je v něčem jedinečný a v něčem lepší než zbývající dva.

Příští týden čeká na zbývající trojici párů finále. Páry zatančí svůj nejlepší standard, nejlepší latinu, nejlepší tanec a freestyle. Opět uvidíme všechny účastníky letošní řady a dojde ke korunovaci nového Krále a Královny tanečního parketu.

Devátý večer sledovalo 1563000 diváků a StarDance, již tradičně, opanovalo sledovanost sobotního večera. Komerční stanice zaznamenaly znovu jen pětinovou sledovanost.

Logo a fotografie: ©Česká televize, 2024