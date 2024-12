StarDance XIII - 8. večer

Soutěžní taneční zábavná show StarDance pokračovala osmým večerem, kdy se rozhodovalo o semifinalistech soutěže.

Minulý týden byl ve znamení charity pro Centrum Paraple. K vidění byly nejen velmi dobré taneční výkony soutěžících, kdy se po Oskarovi s Kateřinou stali Marta s Martinem druhým párem, který získal za svůj tanec maximální známku, ale především naprosto fantastický výsledek charitativní sbírky. Jen v přímém přenosu se vybralo 43,703.496,- Kč. A to ještě nebyla konečná částka, protože celý týden byly otevřeny brány pro DMS namísto obvyklých SMS pro soutěžní páry. Nakonec bylo vybráno 49,591.987,- Kč .

Marta s Martinem předvedli na formát této soutěže opravdu skvělý výkon a maximální hodnocení jim připadlo právem. Těsně na paty jim šlapal pár Lucie a Lukáš, který za nimi zůstal jen o krůček. Naopak Oskar s Kateřinou trochu zaostali a ačkoli od počátku jim patří vždy dobré hodnocení, tak Lucie i Marta už začínají Oskara ve výkonech převyšovat.

Nejslabší výkon předvedla Martina s Dominikem. Její samba nebyla dobrá a poslední příčka rovněž byla po právu. To vše je ale alespoň na chvíli zapomenuto. Známky z minulého týdne se přenesly do osmého večera, kdy se přičetly ke známkám za dva soutěžní tance. Teprve tento součet známek za tři tance určil bodový zisk do tabulky.

V osmém večeru se tančil jeden tanec s company – moderní tanec a zazněly rytmy tanců quickstep, slowfox a čača. Jak si páry poradily s tanci osmého večera? Pojďme se podívat na jednotlivé taneční výkony:

Martina Ptáčková & Dominik Vodička

(quickstep – Flying)

Martina určitě zaznamenala zlepšení. Nutno ale podotknout, že lepší výkon ve standardu je především dílem jejího partnera, který ji v držení odvede tam, kam potřebuje. Po technické stránce nebyl quickstep Martiny až tak špatný, ale vždy tomu něco chybělo nebo přebývalo. Tu vysoký nášlap, onde špatný přísun. Krokové a rytmické nepřesnosti výkon snižovaly. Poměrně dobré byly polka hopsy. Martině občas poskakovala ramena v důsledku nesynchronnosti s partnerem a ne zcela dobrým držením těla, kdy místy na partnerovi trochu visela. Martina by měla vytáhnout hlavu oproti ramenům, která by měla tlačit dolů. Richard Genzer řekl, že se Martina zlepšuje každým kolem a radil dávat nohy k sobě. Tatiana Drexler chtěla vidět kvalitnější práci chodidel. Honza Tománek ocenil choreografii a prohlásil, že bylo vidět, jak ji Dominik při tanci vždy někam odvede. Porota se shodla a udělila stejné známky 7, 7 a 7, má známka by se nelišila.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Patrik Hartl & Tereza Prucková

(cha-cha – Pata Pata)

Od Patrika se dá očekávat cokoli. Od celkem slušného standardu po naprosto nespoutaný freestyle inspirovaný daným tancem. Patrik se také postupně zlepšuje a důkazem je i tento jeho tanec. Ten sice postrádal mnohé, ale Patrik dokáže být velmi rytmický a vše provádí s takovou jistotou, že mu jste schopni uvěřit každý krok. Co Patrikovi nechybí je určitě energie, té má na rozdávání. Jeho čača místy postrádala ostrost. Boky měly odvádět lepší práci, přeměny byl odskákané, místy byl tanec odkrokován. Technika nebyla nejoslnivější. Přes to všechno tanec nevypadal až tak zle. Richard Genzer konstatoval, že se Patrik ze všeho vylže a pokud by tančil ještě tři minuty, Richard by uvěřil, že takhle má vypadat čača. Tatiana Drexler viděla ztuhlý začátek, ale od kubánských přerušení rozpohybovanost. Radila pak přeměny neskákat. Jan Tománek řekl, že Kubánci by nadšeni nebyli (poznamenám, že by vůbec ze soutěžního a evropského pojetí tohoto tance nadšeni nebyli) a chválil rytmiku a vršek těla. Všiml si toho, že Patrik zvedá nohy jako čáp. Porota udělila za tento tanec známky 7, 7 a 8, má známka by byla shodná s většinou poroty.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Lucie Vondráčková & Lukáš Bartuněk

(slowfox – Singin’ in the Rain)

Tenhle tanec se jednoduše nepovedl. Ne snad, že by se na něj nedalo dívat, naopak, show byla stoprocentní, ale byl to slowfox bez slowfoxu. Tempo je 29 taktů do minuty, pár má tedy k dispozici okolo 45 taktů tance. Pokud jsem si dobře všiml, tak slowfox se odehrával pouze v šesti z nich, a to je zoufale málo. Přitom těch šest taktů bylo velmi dobrých, ačkoliv se Lucce nepovedl patový obrat. Slowfox je charakteristický svou plynulostí a elegancí. Ačkoliv tanec nepostrádal lehkost, synchronnost, ani rytmiku, k slowfoxu de facto nedošlo. Jsem toho názoru, že choreografie tady páru jednoznačně ublížila a zbytečně srazila body. Richard Genzer viděl jen malinko slowfoxu. Tatiana Drexler ocenila práci s deštníky a chtěla vidět víc slowfoxu. Honza Tománek chválil práci s rekvizitami, čekal na slowfox a nenašel ho, respektive našel v osmi taktech, což bylo málo. Porota se znovu shodla a udělila známky 8, 8 a 8, já jsem váhal mezi stejnou a o stupínek nižší známkou, nakonec jsem se přiklonil ke stejné známce.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Oskar Hes & Kateřina Bartuněk Hrstková

(cha-cha – I’m Outta Love)

Počáteční Oskarova chůze byla excelentní. Technika byla vcelku zdařilá, místy chyběla pro čaču typická ostrost. problém nastal v prostřední části, kdy Oskar měl rytmické problémy, které nutně poznamenaly synchronnost v páru, ale Oskar nezazmatkoval a poměrně rychle se vrátil do správného rytmu. V jeho tanci mi ale něco chybělo, snad víc energie, která by z něj vyzařovala. Jeho tanec mi přišel chladný, bezemoční, jako profesionálně odtančené kroky bez přídavku něčeho osobního. Je to neuchopitelný pocit, že tomu zkrátka něco chybí. Musím ale ocenit spoustu čačových kroků, kdy se Oskar neschovával za různé pózy nebo s tancem nesouvisející věci. Richard Genzer řekl, že to bylo výborné a že tam bylo tooolik čači. Tatiana Drexler viděla super čirou čaču, přirozenost a rozhodla se přehlédnout rytmické pochybení. Jan Tománek ocenil techniku a čirou nádheru, všiml si rytmických problémů. Oskar s Kateřinou si odnesli známky 10, 10 a 9, má známka by byla totožná s Honzou Tománkem.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Marta Dancingerová & Martin Prágr

(slowfox – Bude mi lehká zem)

Marta se od úvodního večera velmi zlepšila a je favoritkou celé soutěže. Líbila se mi lehkost, s jakou Marta předvedla svůj slowfox. Bohužel, zaškobrtnutí na začátku tance ji poznamenalo až do půli skladby, kdy se Marta hledala a svazovala ji nervozita. Po technické stránce to byl zdařilý tanec, Martě by určitě pomohl větší odklon od partnera a kroky byly párkrát příliš široké. Rytmicky velmi slušný tanec, ačkoliv se občas objevily drobné nepřesnosti. Líbilo se mi klidné držení i plynulost. Richard Genzer byl spokojený a tanec označil za skvělý. Tatiana Drexler se všimla stresu a zmrvení kroků na začátku. Jan Tománek pak chválil dobrou techniku a označil pérový krok za půvabný. Porota udělila známky 9, 9 a 8, má známka by byla shodná s většinou poroty.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Martina Ptáčková & Dominik Vodička

(moderní tanec – It Must Have Been Love)

Moderní tanec je prakticky nehodnotitelný. Neexistuje žádná předepsaná technika ani figury, je to čistě jen o pohybu a osobním pocitu. Pokusím se, ač je tento druh tance mimo mě, o jaké také zhodnocení výkonu. Martina se uvolnila a kdyby takovou uvolněnost předváděla i v běžných tancích, určitě by na tom byla lépe. Všiml jsem si občas nedotaženého pohybu a slabší dynamiky. Poměrně často se skrývala za sukněmi své company a necítil jsem z jejího tance energii, kterou by vyzařovala. Rozhodně bych to ale označil za její nejlepší taneční výkon v tomto ročníku StarDance. Richard Genzer radil, aby hodila za hlavu slowfox nebo čaču a dělala jen tento druh tance. Tatiana Drexler ocenila choreografii a prohlásila, že tomu tanci nerozuměla, ale líbil se jí. Honza Tománek ocenil, že Martina nebyla svázaná a měla uvolněný pohyb. Porota udělila za tento tanec známky 8, 9 a 8, má známka by byla shodná s většinou poroty.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Patrik Hartl & Tereza Prucková

(moderní tanec – Cups)

Z Patrika přímo stříká pozitivní energie a radost. Je velmi rytmický, a tak mu tato veselá a rytmická skladba i perfektně sedla. Byl občas tvrdší a nesynchronní s company, ale jeho elán to vynahradil. Za zmínku stojí zejména body percussion, kdy oko sotva stačilo stíhat rychlost pohybů. Sám Patrik se pak přiznal, že má na stehnech jelita od toho, jak bubnování na tělo cvičil. Patrik byl uvolněný a sebevědomý. Richard Genzer řekl, že Patrik by byl dobrý prodavač, že by od Patrika všechno koupil, i hrnce. Tatiana Drexler konstatovala, že toto je čirá radost. Jan Tománek ocenil výborné ruce a odvahu postavit se před diváky jako leader company, označil tanec za super. Porota se znovu shodla a udělila známky 9, 9 a 9, má známka by se nelišila.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Lucie Vondráčková & Lukáš Bartuněk

(moderní tanec – Píseň samotářky)

Na rozdíl od úvodního slowfoxu tento tanec snad neměl chybu. Jak jsem psal výše, těžko se dá hodnotit něco, co nemá pravidla, ale Lucka přímo sršela energií. Dynamika provázela celé vystoupení. Napětí v těle se rychle střídal s uvolněním a naopak. Pohyby dotažené do konečků prstů, odvyprávěný příběh, a především tanec plný emocí, tento tanec si plně zasloužil standing ovation. Odborníci na balet či moderní tanec by asi chyby našli, ale z mého pohledu to bylo absolutně nejlepší vystoupení večera. Richard Genzer konstatoval, že známku si Lucie zasloužila sama. Tatiana Drexler viděla Lucčinu duši a nejhezčí tanec. Honza Tománek řekl, že tělo vyprávělo příběh a líbily se mu paže. Porota se rozhodla udělit maximální známky 10, 10 a 10, stejně jako bych známkoval já.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Oskar Hes & Kateřina Bartuněk Hrstková

(moderní tanec – Kříž)

Oskar byl ve svém živlu. Tento styl nejvíce odpovídá jeho studiím muzikálového herce, je v něm všechno, prvky baletu, výrazového tance, zkrátka od všeho trochu. Z Oskara zářila energie a nebyl rozdíl mezi ním a company. Pohyby byly dotažené, napětí v těle správné, jen jsem z jeho tance necítil tolik emocí. Opět mi to přišlo profesionálně odtančené bez prožití. Ale to nic nesnižuje na kvalitě, je to jen přidaná hodnota, která dokáže skvělý výkon ještě umocnit. Proto, ač dávám stejnou známku jako u Lucie, považuji Lucčin výkon za lepší. Richard Genzer řekl, že takhle to má vypadat. Tatiana Drexler prohlásila tanec za dojemný, krásný a bombu. Honza Tománek ocenil pružnost a koordinaci pohybů a dodal, že ač Oskar tančil s profíky, byl lepší než oni. I zde porota vytáhla maximální známky 10, 10 a 10, hodnotil bych stejně.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Marta Dancingerová & Martin Prágr

(moderní tanec – Comptine d’un autre été)

Závěr večera patřil Martě s Martinem. Vystoupení bych označil za něžné s pružností a dynamikou. Líbila se mi uvolněnost pohybů i jejich dotaženost. Emočnost nebyla na takové úrovni jako u Lucky, ale byla jiná, v jiné poloze, v poloze romantiky a něžnosti. Energie byla hodně přenesená do již zmiňované dynamiky. Zkrátka poslední tři vystoupení večera byla skvělá, v něčem stejná, ale přesto odlišná. A v tom tkví krása tance, že nikdy nemůžete vědět, co vás čeká a že se dá vše vyjádřit různými způsoby. Že vás tanec dokáže oslovit mnoha různými aspekty. Richard Genzer řekl, že to bylo tak čisté, až si to chtěl obléct. Tatiana Drexler ocenila ladné a měkoučké pohyby, kterými Marta zapadla mezi ostatní tanečníky. Jan Tománek byl nadšen, líbila se mu pohybová kultura a ocenil úžasný výraz. Ani zde porota nestrhla ani bodík a udělila maximální známku 10, 10 a 10, má známka by byla totožná.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Porota svými známkami včetně známek z minulého večera stanovila následující pořadí:

1 Marta & Martin 30+26+30 86 5 Oskar & Kateřina 27+29+30 86 5 2 Lucie & Lukáš 29+24+30 83 4 3 Patrik & Tereza 23+22+27 72 3 4 Martina & Dominik 19+21+25 65 2

Hodnocení poroty společně s hlasováním diváků rozhodlo o tom, že se do semifinále nespravedlivě nepodívá pár Lucie Vondráčková a Lukáš Bartuněk.

Příští týden čeká na zbývající čtveřici párů semifinále. Páry zatančí tance, které ještě netančily.

Osmý večer sledovalo 1531000 diváků a StarDance, zcela nepřekvapivě, opět převálcovalo konkurenci ve sledovanosti. Komerční stanice dosáhly s odřenýma ušima jen na pětinovou sledovanost

Logo a fotografie: ©Česká televize, 2024