StarDance XIII - 7. charitativní večer

Soutěžní taneční zábavná show StarDance pokračovala již tradičním charitativním večerem pro centrum Paraple.

Šestý večer se stal osudným pro pár Jana Paulová a Robin Ondráček. Jejich jive dostal od poroty nejméně bodů, stejně jako od diváků v hlasování.

V tom bych byl s porotou zajedno. Porota na pomyslnou nejvyšší příčku večera umístila pár Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková. V mém hodnocení si palmu vítězství odnesli Marta Dancingerová s Martinem Prágrem, velmi těsně následováni Lucií Vondráčkovou s Lukášem Bartuňkem. Oba valčíky byly krásně lehké i technicky velmi zdařilé.

Sedmý večer se nesl ve znamení charity pro Cenrrum Paraple. Charitativní večer je českým přínosem do tohoto celosvětově oblíbenému projektu, a to až tak, že tvůrce tohoto pořadu, britská BBC, začala všem televizím, které si tento formát licencují, zařazení charitativního večera doporučovat.

Zbývající páry v soutěži měly každý svého patrona, vozíčkáře. Místo hlasů pro páry se posílaly dárcovské DMS právě pro Centrum Paraple, které se věnuje péči o paraplegiky. Centrum Paraple vzniklo v roce 1994 inicativou Zdeňka Svěráka a Svazu paraplegiků za účelem pomoci lidem ochrnutým po poškození míchy následkem úrazu nebo onemocnění. Svou roli v tom hrál úraz Jana Kašpara z divadla Járy Cimrmana, který v roce 1988 spadl při prořezávání stromu a skončil na vozíku. I přes vážný úraz hrál v divadle dál, až do své smrti v roce 2013.

V sedmém večeru se nevyřazovalo a získané známky se přenášejí do večera osmého, ve kterém se rozhodne o semifinalistech.

Jak se páry popraly se svými tanci sedmého večera? Pojďme se podívat na jednotlivé taneční výkony:

Marta Dancingerová & Martin Prágr

(paso-doble – Uccen)

Úvod večera obstarali Marta s Martinem a hned na úvod to byl nejlepší výkon večera. Marta je učenlivou žačkou a ačkoli nezačínala úplně na vrcholu, tak nyní, po taneční stránce, je velkou favoritkou na vítězství. Úžasné napětí v těle, velmi dobrá technika i rytmika, krásná dynamika, kdy bylo využito i pohybu na poloviční rytmus, snaha o preciznost a zároveň uvolněnější pohyb, šátky skvělé, botafoga dotažená, zkrátka v tomto formátu si takový tanec zaslouží jedině maximální známku. Abych jen nechválil, tak se objevilo jedno drobné zaváhání a malá chybička v provedení šátků, to ale nemá vliv na celkové hodnocení. Zároveň musím konstatovat, že vybraná skladba nenavozuje atmosféru patřící k tomuto tanci a působí rušivě. Richard Genzer řekl, že Martě sluší každý tanec a tento slušel nejvíc. Tatiana Drexler byla nadšená. Honza Tománek označil tento tanec za paso-doble bez kompromisů a chválil šátky, twistové přeměny a botafoga. Porota za tuto taneční pecku udělila zcela jednoznačně známky 10, 10 a 10, já, jak jsem předeslal výše, bych se nijak nelišil.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Patrik Hartl & Tereza Prucková

(slowfox – When You Smile)

Krásná pohodová melodie ze 70. let doprovodila Patrika a Terezu při jejich slowfoxu. Škoda komických vložek, čistý slowfox by tomuto tanci slušel daleko více. Rytmicky to bylo vcelku zdařilé, i snaha o techniku, byť se objevil asi dvakrát nesprávný nášlap. Rozhodně by to chtělo zapracovat na víření. Dalším rušivým momentem byl postupový krok, který se má tančit ve špičkách tak, aby nebylo poznat, že jde o tři kroky. Patrik si tam, bohužel, poskočil. Slowfox je charakteristický plynulostí, kdy jeden pohyb přechází plynule do druhého, a to s menšími zdvihy a klesy než je u waltzu. Tento tanec by se dal označit za lepší průměr. Richard Genzer přirovnal Patrikův tanec k jeho smíchu – nejdřív se člověk lekne a pak si zvykne. Tatiana Drexler konstatovala, že to byl částečně slowfox, vytýkala, že pár nebyl v kontaktu a že standard vypadá jinak. Jan Tománek ocenil rám a vytkl chybějící kontakt v páru a tvrdší pohyb. Porota udělila Patrikovi s Terezou známky 8, 7 a 8, má známka by byla totožná s Tatianou Drexler.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Martina Ptáčková & Dominik Vodička

(samba – It Had Better Be Tonight)

Skladba z roku 1963 od Henryho Manciniho poprvé zazněla ve filmu Růžový panter. Tentokráte doprovodila Martinu a Dominika při jejich sambě. Latinské tance jsou pro Martinu pohromou. Nejinak tomu bylo i u samby. Ačkoliv se Martina zlepšuje, pořád je to málo a k ideálu alespoň formátu této soutěže je hodně daleko. Chyběl především bouncing, který je v sambě nutností. Martina byla těžkopádná, měla pomalé nohy. Technika byla slabší, stejně jako práce boků. Botafoga zůstala nedotažená, crusado rovněž nebylo nejlepší. Bohužel se objevily i rytmické chyby. Tanec byl místy odchozen a především se vyznačoval tvrdými pohyby. Určitě se dá ocenit snaha, ta Martině nechybí, ale latinské tance jsou zkrátka pro ni neporazitelným soupeřem. Richard Genzer prohlásil, že to byla specifická samba. Tatiana Drexler konstatovala zlepšení, nicméně že i ti lepší se stále zlepšují. Jan Tománek si všiml rytmických problémů, vytkl malý bouncing a ocenil zvládnutí choreografie. Martina s Dominikem si odnesli známky 7, 6 a 6, má známka by byla shodná s většinou poroty.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Oskar Hes & Kateřina Bartuněk Hrstková

(slowfox – Fever)

Oskar předvádí od začátku velmi dobré výkony, ale s postupem času začíná mírně ztrácet. Mám z toho pocit, že najel na rutinu a jeho nejvážnější soupeřky se svým neustálým zlepšováním dostávají před něj. Opět bylo v tanci až příliš scének. Jistě, Oskarův obor je muzikálové herectví, ke kterému patří určitá pohybová průprava, ale ta se od soutěžního tance liší. Oskar příliš často využívá balet, ale ve standardu to není v pořádku. Oskar má tanec v krvi, ale na slowfox to nebyla ta správná krevní skupina. Základní figury byly provedeny slušně, horší to bylo s držením a postavením. Chvílemi do sebe při tanci s Kateřinou naráželi jako vagony na nádraží. Postupový krok se Oskarovi nevydařil a ani fallaway nebyl takový, jaký by měl být. Technika kroků byla zase naopak lepší, i když se občas objevil chybný nášlap na špičku. Richard Genzer v narážce na film Pelíšky řekl, jak je rád, že je Oskar herec, protože by jinak tanečníci neměli co žrát. Tatiana Drexler prohlásila, že Oskar má pohybovou kvalitu a že o samotě tančí skvěle, vytkla potom hýbající se ruce a ne zcela dobré držení z toho vyplývající. Honza Tománek upozornil na dobrou pohybovou kulturu a kritizoval chybějící postavení a techniku slowfoxu. Označil vystoupení za skvělé, pokud by Oskar netančil skowfox. Oskar s Kateřinou si odnesli známky 10, 9 a 8, má známka by byla shodná s Honzou Tománkem.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Lucie Vondráčková & Lukáš Bartuněk

(paso-doble – Seven Nation Army)

Druhé paso-doble večera a opět velmi dobrý tanec. Lukáš použil prvky ze svého show dance „Transformers“ a tím obohatil choreografii. Za zmínku stojí především zvedačka „prkno“, kdy musela mít Lucka zpevněné břicho i celé tělo. Technicky byl tento tanec v podání Lucky velmi zdatný. Rovněž rytmika byla velmi dobrá. Provedení figur vcelku dobré, akorát šátky zůstaly trochu nedotažené. Přes to všechno něco tanci chybělo – pověstný šmrnc, který dokáže člověka uchvátit tak, že až nedýchá. Znovu musím kritizovat doprovodnou skladbu. K pasu-doble zkrátka patří skladba paso-doble. Nesmíme zapomínat, že jde o znázornění corridy, kdy partner je toreador a partnerka muleta a k tomu patří i skladba se správnou atmosférou. Richard Genzer chválil dlouhé ruce. Tatiana Drexler konstatovala, že se to vydařilo a bylo to super. Jan Tománek ocenil šátky a označil toto paso-doble za suverénně nejlepší Lucčin tanec. Porota udělila páru L&L známky 10, 9 a 10, má známka by byla totožná s hodnocením Tatiany Drexler.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Porota svými známkami stanovila následující pořadí:

1 Marta & Martin 30 5 2 Lucie & Lukáš 29 4 3 Oskar & Kateřina 27 3 4 Patrik & Tereza 23 2 5 Martina & Dominik 19 1

Známky se přenášejí do příštího večera, body pro páry jsou jen orientační, budou pro jednotlivé páry uděleny až po sečtení známek z obou obou večerů.

Na závěr následovalo společné vystoupení pěti zbývajících účastníků v soutěži s jejich patrony, vozíčkáři.

Charitativní večer se nadmíru vydařil, když dárci do konce pořadu věnovali Centru Paraple 43,703.496,- Kč . Nejde o částku konečnou, protože se Česká televize rozhodla u příležitosti 30. výročí založení Centra Paraple ponechat brány pro DMS otevřené po celý týden do příštího soutěžního večera.

Příští týden čekají na pětici párů už dva soutěžní tance. Moderní tanec s company pro všechny páry, k tomu Martina s Dominikem budou tančit quickstep, Patrik s Terezou a Oskar s Kateřinou čaču a Lucie s Lukášem a Marta s Martinem slowfox.

Sedmý večer sledovalo 1359000 diváků a StarDance, jako už tradičně, zcela opanovalo sobotní večer ve sledovanosti. Komerční televize zaznamenaly třetinovou až čtvrtinovou sledovanost.

