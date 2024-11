StarDance XIII - 6. večer

Soutěžní taneční zábavná show StarDance vstoupila do své druhé poloviny se zbylými šesti účastníky tanečního klání.

Minulý týden patřil muzikálům. Páry předvedly společně s company svá vystoupení inspirované právě hudebními filmy. Hlasování diváků poslalo ze soutěže pár Filip Blažek a Adriana Mašková, když tento pár skončil na děleném čtvrtém místě. Patrik Hartl, Jana Paulová a Martina Ptáčková se svými tanečními protějšky ale získali víc hlasů od diváků a přeskočili je.

Porota svým hodnocením viděla jako nejslabší výkon rumbu Martiny s Dominikem. V mých očích ale nejslabší výkon předvedl Filip s Adrianou. Naopak jako nejlepší tanec ohodnotila porota quickstep Oskara a Kateřiny, já bych na pomyslný nejvyšší stupínek řadil tentýž pár.

Marek Eben s Terezou Kostkovou oznámili, že příští rok se uskuteční StarDance tour, kdy tato soutěžní taneční show zamíří do šesti vybraných měst, do Karlových Varů, Liberce, Pardubic, Brna, Ostravy a Prahy. Zájem o vstupenky způsobil kolaps stránek prodejců vstupenek a v neuvěřitelném čase byly vstupenky rozebrány. To svědčí o tom, jak moc je pořad StarDance oblíbený a žádaný.

V šestém večeru čekaly na zbylé účastníky tance jive, valčík a tango. K tomu ještě souboj týmů o dva bonusové body. Jak si páry se svými tanci poradily? Pojďme se podívat na jednotlivé taneční výkony:

Oskar Hes & Kateřina Bartuněk Hrstková

(jive – Runaway Baby)

Energie, energie, energie a k tomu odlehčené kroky. Tak by se dal charakterizovat úvodní jive večera v podání Oskara a Kateřiny. Technika byla vcelku zdařilá a potřebný vertikální pohyb byl prakticky celý tanec. Všiml jsem si občasné nesynchronnosti a ne zcela dobrých jivových přeměn, místy i krokových a rytmických nepřesností, které výkonu odebraly jeden bod. Richard Genzer řekl, že Oskar dostane Oskara. Tatiana Drexler označila výkon za výborný a fantastický. Jan Tománek si všiml zaváhání uprostřed tance. Porota udělila shodně maximální známky 10, 10 a 10, má známka by, jak jsem předeslal, byla o stupínek nižší.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Martina Ptáčková & Dominik Vodička

(tango – Tango)

Standard v držení partnerem Martině svědčí. Martina byla prvních pár okamžiků o samotě těžkopádná, ale v páru nabyla větší jistoty. Tango se má tančit ve snížení, a to Martina moc nepředvedla. Ani nášlapy nebyly úplně správné, má se chodit přes hranu chodidla a Martina chodila na zcela zřetelnou patu. Tango má být ostré. Martina místo ostrosti použila tvrdost. Líbil by se mi větší drive do prostoru a hlavně větší odklon. Richard Genzer měl z tohoto tance radost. Tatiana Drexler ocenila zlepšení, zejména v točení. Janu Tománkovi se líbil vývoj Martiny a postavení. Porota se opět shodla a udělila známky 8, 8 a 8, má známka by byla o stupínek nižší.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Lucie Vondráčková & Lukáš Bartuněk

(valčík – Málo mě zná)

Úžasně provedený valčík předvedli Lucie a Lukáš na českou píseň Ladislava Štaidla, kterou známe v podání Ivety Bartošové. Líbilo se mi držení i provedení pivot. Technická stránka byla zdařilá, stejně jako rytmika. Tanci by prospěl větší drive do prostoru, ale to už je jen taková drobnost na okraj. Richard Genzer viděl krásný valčík a v narážce na název písně prohlásil k Lucii „málo tě znám romantickou“. Pro Tatianu Drexler se spojilo vše, co v tanci hledá. Jan Tománek řekl, že se vše krásně potkalo, ocenil rotace postavení a hudebnost. Výtku pak směřoval k pravému rameni. Porota udělila za tento tanec známky 9, 10 a 9, má známka by byla totožná s Tatianou Drexler.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Jana Paulová & Robin Ondráček

(jive – Get Over It)

Latina a navíc rychlý tanec, to byla pro Janu smrtící kombinace. Jive se prakticky nedostavil. Pro jive typické přeměny se v celém vystoupení objevily snad jen třikrát. Spousta kroků byla doslova odkrokována. Přesto se Jana snažila o lehkost a poskoky. Technická stránka se schovala a navíc docházelo k rytmickým nepřesnostem, ale celkový dojem zas až tak špatný nebyl. Richard genzer označil jive za skvělý a vytýkal nesynchronnost. Tatiana Drexler se hodnocení elegantně vyhnula se slovy, že jive by měl být po padesátce zakázaný. Honza Tománek by ho naopak nařídil a konstatoval, že jivu moc nebylo, ale že to bylo lepší, než čekal. Jana s Robinem si odnesli známky 7, 6 a 7, má známka by se shodovala s Tatianou Drexler.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Marta Dancingerová & Martin Prágr

(valčík – Stín katedrál)

Další výborný valčík a další česká skladba. Valčík Marty byl lehounký, držení prakticky celý tanec bezchybné, přesné provedení přísunů, hladké přechody mezi figurami a zvedačkami. Líbila se mi uvolněnost Marty a pružnost vršku těla, kterou dokreslovala pohyb. I rytmika byl v pořádku. Martě by pomohlo vytažení hlavy vzhůru, aby ji nepadala na stranu. Ani zde nevidím důvod k bodové srážce. Richard Genzer promluvil k Martinovi, že už Martu nemusí učit tančit, protože už to umí. Tatiana Drexler chválila muzikálnost a hladkost přechodů, označila tanec za velmi dobrý a radila zlepšit držení. Jan Tománek ocenil hodně valčíku a preciznost, všiml si trochu tvrdších kolen. Porota se opět v tomto večeru shodla a udělila známky 9, 9 a 9, má známka by byla maximální.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Patrik Hartl & Tereza Prucková

(jive – Don’t Be Cruel)

Patrik překvapil. Očekával jsem od něj podstatně slabší výkon, ale na jeho jive se vcelku dalo dívat. Snažil se o lehkost kroků, energie mu vydržela po celý tanec, stejně jako vertikální pohyb a rytmika. Trochu slabší byly přeměny a technika. Občas se objevily krokové nepřesnosti a tvrdší kroky, ale celkový dojem byl slušný. Richard Genzer řekl, že to bylo skvělé. Tatiana ocenila, že se Patrik opravdu naučil bez chyby těžký jive. Jan Tománek prohlásil, že to nebylo unavené a že Patrik překvapil. Porota se opět shodla a udělila patrikovi s Terezou známky 8, 8 a 8, má známka by byla totožná.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Souboj týmů

(America – West Side Story)

Tentokrát se souboj týmů nekonal ve znamení určitého tance, ale o vybranou scénu z muzikálu West Side Story, kdy se šest párů rozdělilo na dva týmy, modré a červené. Každý tým v rámci vystoupení pak zatančil stejnou choreografickou pasáž, která byla soutěžní. V červeném týmu byli Jana, Martina a Oskar, v modrém pak Lucie, Marta a Patrik. Z mého pohledu působil modrý tým lépe, kompaktněji a bez rušivých elementů, protože se Patrik velmi soustředil, aby tuto pasáž nezkazil. Porota pochválila všechny bez výjimky. Mírné problémy s celou choreografií měla Jana, která místy nestíhala a Patrik, který zase místy působil jako sólista. Nakonec Richard Genzer hlasoval pro modré, stejně jako Tatiana Drexler, Honza Tománek dal svůj hlas červeným. Můj hlas by měli modří. Dva bonusové body tak připadly párům v modrém týmu.

Porota svými známkami stanovila následující pořadí:

1 Lucie & Lukáš 28+2 30 6 Oskar & Kateřina 30+0 30 6 2 Marta & Martin 27+2 29 5 3 Patrik & Tereza 24+2 26 4 4 Martina & Dominik 24+0 24 3 5 Jana & Robin 20+0 20 2

Porota svým hodnocením a diváci svým hlasováním rozhodli o tom, že soutěž opouští pár Jana Paulová a Robin Ondráček.

Jana poslední dva večery neměla zcela pod kontrolou. Minulý týden quickstep a tento týden jive, oba rychlé tance byly nad její síly. Její parketou byly spíše standardní pomalé tance. Zcela určitě si ale zaslouží ohromný respekt, že se tohoto projektu zúčastnila a došla se svým partnerem do druhé poloviny soutěže.

Za týden se nebude vyřazovat. Příští týden bude charitativní večer a bude se tančit pro centrum Paraple, kdy vozíčkáři budou patrony jednotlivých párů.

Šestý večer sledovalo 1606000 diváků a StarDance znovu nenašlo konkurenta. Komerční stanice zaznamenaly shodně pětinovou sledovanost.

Logo a fotografie: ©Česká televize, 2024