StarDance XIII - 5. večer

Soutěžní taneční zábavná show StarDance dosáhla své poloviny. Na pořadu byl muzikálový večer s účastí company.

Minulý týden rozhodli diváci o vyřazení páru Chili Ta s jakubem Mazůchem. Ačkoliv jejich waltz na skladbu Je Suis Malade byl jejich nejlepším tancem, Patrik Hartl s Terezou Pruckovou a Martina Ptáčková s Dominikem Vodičkou je hlasy diváků přeskočili.

Podle poroty bylo nejslabším tancem večera paso-doble Patrika Hartla s Terezou Pruckovou, s čímž se shoduje i můj pohled. Porota umístla na nejvyšší příčku Oskara Hese s Kateřinou Bartuněk Hrstkovou. Z mého pohledu nejlepší výkon večera podala Lucie Vondráčková s Lukášem Bartuňkem, kterou porota hodnotila jako třetí nejlepší. Perličkou je, že přes napjaté vztahy, které jsou v rodině Vondráčkových, Lucie tančila na skladbu, kterou u nás proslavila její teta Helena s Jiřím Kornem.

Za zmínku stojí rovněž výkon Filipa Blažka s Adrianou Maškovou, kdy jim porota přiřkla dělené druhé místo večera. Jejich waltz byl elegantní se snahou o dynamiku s vcelku slušnou technikou.

To vše je ale zapomenuto, v pátém večeru se znovu tančilo od nuly. Pátý večer byl večerem muzikálovým s účastí taneční company. To mohlo sedět Lucii Vondráčkové, protože skupinový tanec s company, či slangově s křovím, je její parketou.

Jak si páry poradily s quickstepem, rumbou a čačou? Pojďme se podívat na jednotlivé výkony:

Lucie Vondráčková & Lukáš Bartuněk

(cha-cha – Lady Marmalade – Moulin Rouge!)

Lucka s Lukášem předvedli na úvod večera velmi zdařilý tanec. Lucka zapojila boky a dokonce měla i propnutá kolena, což se okamžitě projevilo na kvalitě pohybu. Technika byla též solidní. přesto bych u Lucky rád viděl v čače větší ostrost pohybu, větší napětí v pohybovém centru, aby byl pohyb protažen až do konečků prstů, stejně jako gesta. Richard Genzer chválil, že je Lucie pořád lepší a lepší. Tatiana Drexler si pochvalovala propnutá kolena a precizní rytmiku. Jan Tománek radil více zapojit tlakový krok, který může být silnější a kvalitnější. Lucie s Lukášem si od poroty odnesli známky 8, 8 a 7, má známka by byla shodná s většinou poroty.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Jana Paulová & Robin Ondráček

(quickstep – Overture / All That Jazz – Chicago)

Quickstep se Janě příliš nepovedl. Projevily se pomalejší nohy, tanec byl v páru nesynchronní, technika lehce podprůměrná, zejména vysoké nášlapy do promenádních kroků a navíc Jana klopýtala za Robinem. Pozitivum je v držení, které bylo slušné, nicméně by to chtělo vylepšit postavení hlavy. Richard Genzer viděl quickstep jen ve vršku těla, přičemž nohy měly sklerózu. Tatiana Drexler kdyby viděla jen vršek těla, tak uvěří, že jde o quickstep, ale bohužel viděla i nohy. Jan Tománek si všiml taneční nervozity a konstatoval, že tento tanec příliš nevyšel. Porota udělila známky 6, 7 a 6, má známka by opět byla totožná s většinou poroty.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Martina Ptáčková & Dominik Vodička

(rumba – Could We Start Again, Please? – Jesus Christ Superstar)

Latina Martině nejde. Doufal jsem, že v pomalé rumbě by to jít mohlo, ale mýlil jsem se. I v rumbě měla Martina pomalé nohy a velmi malou práci boků. Těžkým tanečním prohřeškem pak byly nášlapy na paty, které se u Martiny objevovaly relativně často a technika byla velmi slabá. Martině chybí napětí v těle a dynamika. Richard genzer řekl, že to bylo hezké podívání, ale tanec ne. Tatiana Drexler pochválila choreografii a vytkla špatnou techniku a malý pohyb v těle. Jan Tománek viděl dobrou prezentaci vršku, ale latina že nejde. Porota se shodla a udělila známky 6, 6 a 6, já bych se shodl s porotou.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Marta Dancingerová & Martin Prágr

(cha-cha – We’re All in This Together – High School Musical)

Marta se stále více jeví jako favoritka na finále. Zdobila ji energie, rytmus, velmi slušná technika, propnutá kolena i napětí v těle. Od maxima ji v mých očích dělil nezvládnutý začátek při sólo tanci, kdy nestíhala hudbu, ale jakmile se připojila k Martinovi, bylo tam prakticky vše, co tam být má. Richard genzer si všiml odtlačeného kroku. Tatiana Drexler byla velmi spokojená, chválila rytmiku a označila tanec za super. Janu Tománkovi se líbila preciznost a chyběl mu lepší pohyb do těla. Porota se opět shodla a ohodnotila tanec známkami 9, 9 a 9, s čímž se shoduje i mé hodnocení.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Patrik Hartl & Tereza Prucková

(quickstep – Hello, Dolly! – Hello, Dolly!)

Pro Patrika platí totéž jako pro Martinu. Standard je u něj lepší latiny. To předvedl i ve svém quickstepu, ale je to hlavně práce Terezy. Patrik má tendenci utíkat před hudbu a z toho plynou jak rytmické, tak krokové nepřesnosti. Slušel by mu větší pohyb do prostoru a měl by se zbavit lehkého shrbení. Celkově i přes chyby ale tanec nevyzněl úplně špatně, byť se u Patrika musí počítat s tím, že půjde spíše o komediální číslo. Dají se ocenit záblesky vcelku slušného quicku i zlepšeného držení rámu. Richard Genzer vtipkoval, aniž by měl poznámku přímo k tanci. Tatiana Drexler si všimla rytmického nedostatku a vytýkala držení těla. Jan Tománek upozornil na nedokonalé postavení, ale řekl, že má Patrik natrénováno. Patrik s Terezou si odnesli shodné známky 7, 7 a 7, má známka by se opět shodovala s porotou.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Filip Blažek & Adriana Mašková

(rumba – Seasons of Love – Rent)

Po minulém waltzu tančil Filip s Adrianou rumbu. Oproti minulému týdnu to bylo nesrovnatelné. Dá se ocenit snaha o dodržení rytmu, ale zůstalo jen u snahy. Filip málo používal kolena, technicky tento tanec nebyl zdařilý a ani po emoční stránce neoslovil. Filipovi chybělo napětí v těle, dynamika, byl ztuhlý, práce boků byla minimální a celý tanec působil odchozeným dojmem. Tuto rumbu bych označil za jednoznačně nejslabší tanec večera. Richard Genzer řekl, že Filipovu osmičku vykrouženou boky se bude snažit vytěsnit z mysli. Tatiana Drexler viděla, že se Filip v rytmu hledá a že tam bylo velmi málo rumby. Honza Tománek rovněž kritizoval málo pohybu v těle. Porota udělila dle mého názoru příliš příznivé známky, 7, 7 a 7, má známka by byla zřetelně nižší.

⭐⭐⭐⭐⭐

Oskar Hes & Kateřina Bartuněk Hrstková

(quickstep – Show Me How You Burlesque – Burlesque)

Oskarův quickstep byl jedním ze dvou nejlepších tanců večera. Odlehčený, hravý, technicky zdařilý, prostorový a vcelku v rytmu. V podstatě se dá jeho tanci vytýkat jen málo. Přesto dojem kazila občasná nesynchronnost s partnerkou, což je zrovna u tohoto tance zřetelně vidět, a to zejména v poskocích, kdy každý skáče trochu jinak. To Oskara připrvilo v mých očích od maxima. Richard Genzer řekl, že se to hodnotí samo. Tatiana Drexler označila tanec za fantastický a radila být víc v kontaktu s partnerkou a větší dynamiku do prostoru. Jan Tománek viděl super show, kde show byla perfektní a quickstep slabší, zejména v krokových a rytmických nepřesnostech. Oskar s kateřinou si odnesli známky 10, 10 a 8, má známka by byla uprostřed.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Porota svými známkami stanovila následující pořadí:

1 Oskar & Kateřina 28 7 2 Marta & Martin 27 6 3 Lucie & Lukáš 23 5 4 Filip & Adriana 21 4 Patrik & Tereza 21 4 5 Jana & Robin 19 3 6 Martina & Dominik 18 2

Porota svým hodnocením a diváci svým hlasováním rozhodli o tom, že soutěž opouští pár Filip Blažek a Adriana Mašková.

Filip patřil k těm slabším účastníkům, kdy výjimku tvořil pouze solidní waltz. Latina nebyla jeho parketa a pral se s ní od začátku soutěže. Filipovi sedí spíše role drsných policajtů. Přesto mu patří ohromný respekt, že se do tohoto projektu pustil.

Za týden uvidíme u zbylé šestice soutěžících tance jive, valčík a tango plus souboj tříčlenných týmů o bonusový bod..

Pátý večer sledovalo 1702000 diváků a StarDance znovu absolutně převálcovalo konkurenci soukromých televizních stanic, které měly sledovanost čtvrtinovou.

Logo a fotografie: ©Česká televize, 2024