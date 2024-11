StarDance XIII - 4. večer

Soutěžní taneční zábavná show StarDance pokračovala svým, již čtvrtým večerem, ve kterém opět zazněly tři soutěžní rytmy.

Před týdnem soutěž překvapivě opustil pár Jiří Ježek s Lenkou Norou Návorkovou. Ačkoliv ve své rumbě Jiří nepodal tak dobrý výkon jako v předchozích dvou večerech, tak u poroty za sebou společně s Norou nechali další tři páry. Zde vstoupili do hry diváci, kteří svým hlasováním tyto tři páry poslali dál a rozhodli o vyřazení Jiřího s Lenkou.

Jiří přes svůj handicap dokázal to, co se mnohým nedaří ani s oběma spodními končetinami. Jiří tančil. Patří mu za to ohromná úcta a respekt. Troufám si říct, že ho lze naprosto jednoznačně považovat za jednoho z letošních vítězů.

Minulý týden předvedl dle poroty nejlepší výkon Oskar Hes s Kateřinou Bartuněk Hrstkovou, ale já bych řadil na nejvyšší stupínek Martu Dancingerovou s Martinem Prágrem. Jejich rumba byla na velmi dobré úrovni a myslím, že by se neztratili ani na běžném soutěžním parketu.

Chvost tabulky znovu připadl dle poroty Martině Ptáčkové s Dominikem Vodičkou. V mých očích ale soutěžní pole uzavíral Filip Blažek s Adrianou Maškovou. Martina i Filip se snaží, místy je vidět zlepšení, nicméně soutěž má jen deset večerů a oba by potřebovali podstatně delší čas k tomu, aby se výrazněji zlepšili.

Ve čtvrtém večeru zazněly rytmy waltzu, quickstepu a paso-doble. Jak si páry s těmito tanci poradily? Pojďme se podívat na jednotlivé výkony:

Chili Ta & Jakub Mazůch

(waltz – Je Suis Malade)

Nádherná skladba doprovodila Chili s Jakubem při jejich waltzu. Chili dokáže spoustu věcí zahrát, přesto bych waltz hodnotil spíše pozitivně. Rytmicky byl tanec vcelku zdařilý stejně jako po technické stránce. Chyby se občas objevily v nášlapech a v přísunech. Místy Chili tančila rameny a občas na svém partnerovi visela. Na můj vkus bylo v tanci příliš mnoho nosených figur. Richard Genzer kritizoval při noseném točení nepropnuté nárty Chili. Tatiana Drexler si všimla nesouladu v krocích. Jan Tománek ocenil hudebnost a vadila mu špatná technika, kdy Chili šla ze špiček do dalšího kroku rovnou na patu namísto kroku přes špičku. Porota za tento tanec udělila známky 7, 7 a 8, má známka by byla totožná s Tatianou Drexler.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Patrik Hartl & Tereza Prucková

(paso-doble – The James Bond Theme)

Patrik svými pohybovými kreacemi baví. Horší to je už s provedením a technikou. Klady se dají vidět především v rytmice. Technika dobrá nebyla, chybělo napětí v těle a narovnání v zádech. Patrik ani nedržel linie těla a vůbec držení těla bylo spíše slabinou. V podstatě se dá říci, že se paso-doble nedostavilo. Tento tanec bych označil za nejslabší výkon večera. Tatianě Drexler Patrik připadal jako naštvaný úředník na daňovém úřadu, nicméně viděla základní figury. Jan Tománek si všiml pokrčených kolen a prohlásil, že to paso-doble nebylo. Richard Genzer už jen konstatoval, že vše bylo řečeno. Patrik s Terezou si vytančili známky 6, 6 a 7, má známka by byla o stupínek nižší.

⭐⭐⭐⭐⭐

Marta Dancingerová & Martin Prágr

(quickstep – Valerie)

Quickstep Marty byl lehounký a hravý. Líbilo se mi zařazení polka hopsů i poměrně zdařilá technika a rytmika, ač se občas objevily vysoké nášlapy. Martě by slušelo lépe držet rám a zklidnit vršek těla, stejně jako lepší postavení hlavy v páru. Richard Genzer označil tento tanec za fajn číslo. Tatiana Drexler řekl, že to nedosáhlo úrovně minulé rumby, vytkla Martě hrbení se a chodidla vysoko nad zemí. Jan Tománek chtěl vidět lepší postavení v rámu a měkčí kolena a nárty. Marta s Martinem si svým quickstepem vytančili u poroty známky 8, 7 a 8, má známka by byla totožná s hodnocením Honzy Tománka.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Martina Ptáčková & Dominik Vodička

(waltz – Greenwaves)

Standard jde Martině zřetelně lépe než latina. Slušelo by jí lepší napětí v těle a tím pádem i lepší držení těla. Postavení v rámu bylo poměrně dobré. Občas se objevily drobné krokové a rytmické nedostatky. Líbilo se mi zařazení pivot. Dojem kazily nedokonalé přísuny a občasné poskoky. Určitě by tomuto tanci slušel větší švih do druhého kroku. Richard Genzer si všiml, že je Martina o samotě nejistá. Tatianě Drexler se líbilo držení v rámu i slušná technika chodidel. Jan Tománek viděl udržení rámu a tvrdší a tužší spodek těla. Porota ocenila tento waltz známkami 7, 8 a 7, má známka by byla stejná jako u Honzy Tománka.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Oskar Hes & Kateřina Bartuněk Hrstková

(paso-doble – Toss A Coin To Your Witcher)

Oskar je velmi zdatný tanečník, ale paso-doble by mělo být tancem. Oskar předvedl především bojovou scénku. Jako součást muzikálu nebo divadelního představení by to určitě bylo skvělé, ale tady chyběla správná atmosféra a charakter tance. Příliš málo kroků daného tance a ke konci malé napětí v těle mé hodnocení spíše sráželo. Richard Genzer prohlásil, že za něj bylo vše v pořádku. Tatiana Drexler vytkla nesplnění úkolu zatančit paso-doble a řekla, že to bylo krásné muzikálové číslo a scénický tanec, načež konstatovala, že chybělo napětí. Jan Tománek výkon okomentoval slovy, že Oskar může ihned nastoupit do americké verze Dance with Stars. Porota byla nadmíru štědrá a udělila známky 10, 8 a 10. Má známka kvůli nesplnění zadání by byla stejná jako u Tatiany Drexler.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Lucie Vondráčková & Lukáš Bartuněk

(quickstep – Já půjdu tam a ty tam)

Skladba, kterou u nás nazpívala Lucčina teta Helena s Jiřím Kornem je úžasně hravá a stejně hravý a rozverný byl i quickstep Lucky a Lukáše. lehounké kroky, zdařilá technika, zařazení charlestonu a použitý slide, to vše umocňovalo velmi dobrou rytmiku a držení. Tento tanec byl dnes v mých očích tím nejlepším. Jan Tománek chválil charakter tance, dobrou techniku i příjemnou něžnost. Richard Genzer využil slova Tatiany Drexler ořed vysíláním, že na quickstep musí být člověk rychlý a umět kroky, což on viděl. Tatiana Drexler kromě chvály radila Lucce posunout se dvacet centimetrů vlevo, aby bylo super postavení. Lucka s Lukášem si odnesli známky 9, 8 a 8, má známka by byla shodná s Richardem Genzerem.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Filip Blažek & Adriana Mašková

(waltz – Notte)

Filip překvapil. Jeho waltz byl elegantní. Líbilo se mi jak zařazení pivot, tak především provedení odhozeného překlonu, kdy se snažil partnerku vyvažovat. Drobné technické prohřešky stejně jako krokové nepřesnosti se dají odpustit, zejména párkrát nášlap na patu místo na špičku. Technicky byl waltz vcelku slušný. Filip se snažil o švih do druhého kroku a získával dynamiku v přerytmizovaných krocích. Rozhodně by měl zapracovat na práci paží, aby do nich dostal ladnost místo současné gymnastiky. Richard Genzer byl vtažen do filmu a označil waltz za dobrý. Tatiana Drexler ocenila waltz, který nebyl až tak technický, ale překrásný. Jan Tománek viděl ukázkový waltz a radil odstranit hrb – narovnat záda a pánev dávat pod sebe. Porota ocenila tento waltz známkami 9, 9 a 9, má známka by byla o stupínek nižší.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Jana Paulová & Robin Ondráček

(paso-doble – Malagueña)

Velmi málo kroků paso-doble, ale přesto to paso-doble bylo. Jana přinesla na parket ohromné napětí a drama. Navodila atmosféru takovou, že to muselo snad každého vtáhnout a naplnila charakter. Rytmicky byl tento tanec zdařilý. Janě by slušelo víc zpevnit tělo a vytáhnout se. Chybělo mi více kroků zadaného tance, a proto šla má známka níž. Tatiana Drexler byla nadšená z atmosféry a označila to za fantastické. Jan Tománek nechtěl říkat, co bylo dobře a co špatně a ocenil, že Jana přinesla příběh. Richardu Genzerovi se líbilo zatančené paso-doble s minimem kroků paso-dobel. Porota ohodnotila výkon Jany s Robinem známkami 8, 10 a 9, má známka by byla, jak jsem předeslal, nižší.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Porota svými známkami stanovila následující pořadí:

1 Oskar & Kateřina 28 8 2 Jana & Robin 27 7 Filip & Adriana 27 7 3 Lucie & Lukáš 25 6 4 Marta & Martin 23 5 5 Chili & Jakub 22 4 Martina & Dominik 22 4 6 Patrik & Tereza 19 3

Porota svým hodnocením a diváci svým hlasováním rozhodli o tom, že soutěž opouští pár Chili Ta a Jakub Mazůch.

Chili oplývá přemírou energie, i když ta samotná k tanci nestačí. Je paradox, že soutěž opouští v okamžiku, kdy dle mého názoru předvedla svůj nejlepší taneční výkon v soutěži, ale slovo diváka, slovo boží.

Z diskusí k tomuto pořadu jsem zjistil, že část lidí posílá hlasy nikoli Martině Ptáčkové, ale Dominiku Vodičkovi, a to není dobře. Hlavní osobou v páru je tančící celebrita a nikoli přidělený taneční protějšek. Tohle by neuvítala ani Martina, která se tak může cítit ve vleku popularity Dominika, ani Dominik, který zcela určitě nechce zastínit přidělenou partnerku.

Za týden je na pořadu muzikálový večer s účastí taneční company a uvidíme tance quickstep, rumba a cha-cha.

Čtvrtý večer sledovalo 1578000 diváků a StarDance opět nenašlo v sobotním večeru konkurenta.

Logo a fotografie: ©Česká televize, 2024