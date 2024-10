StarDance XIII - 3. večer

Soutěžní taneční zábavná show StarDance pokračovala po vyřazení prvního páru Ondřej Ruml & Andrea Třeštiková svým třetím večerem.

Minulý týden opustil soutěž první pár, Ondřej Ruml a Andrea Třeštiková. Ačkoliv jejich valčík byl mnohem zdařilejší než úvodní jive, body od poroty v součtu se známkami z provního večera přisoudily páru předposlední příčku. Hlasování diváků pak poslalo dál pár na poslední příčce, Martinu Ptáčkovou s Dominikem Vodičkou.

Minulý týden předvedl nejlepší výkon Oskar Hes s Kateřinou Bartuněk Hrstkovou. Jejich samba byla na velmi vysoké úrovni a splňovala i kritéria soutěžního tance, kde by se pár rozhodně neztratil. Nejslabší výkony minulého večera předvedli Jana Paulová s Robinem Ondráčkem a Patrik Hartl s Terezou Pruckovou. Oba páry tančily sambu a oba zástupci starších ročníků tanec víceméně zahráli, protože se sambou to mělo pramálo společného. Oběma budou více sedět standardní tance v držení, kde se dají chyby vcelku umně schovat.

Kromě zmíněného Ondřeje Hese patří k aktuálním favoritům na finálovou účast ještě Marta Dancingerová a Lucie Vondráčková se svými tanečními protějšky. Ale co platí teď nemusí platit zítra. Vždy je ve hře nevyzpytatelný divák, který dokázal poslat do tříčlenného finále Lukáše Pavláska.

Ohmromným překvapením je výkon paralympionika Jiřího Ježka, který i přes svůj handicap zatím nejen drží s ostatními krok, ale mnohé soupeře i předčí. Mít klobouk, tak před ním smeknu.

Jak si páry poradily se skladbami ze sedmdesátek a s tanci třetího kola, valčíkem, rumbou a cha-cha? Pojďme se podívat na jednotlivé výkony:

Martina Ptáčková & Dominik Vodička

(cha-cha – One Way Ticket)

Ach, ta latina. Skladba skupiny Boney M byla hodně rytmická, ale právě rytmus dělal Martině ohromné problémy. Krokové a rytmické nepřesnosti byly nepřehlédnutelné. Opět měla pomalé a místy těžkopádné nohy. Práce boků mohla být lepší a větší. Cha-cha je tanec ostrý, ale v podání Martiny byla ostrost smazána právě tím, že byla pomalá. Oceňuji ale snahu o pohyb. Richard Genzer řekl, že cha-cha je veselý tanec, ale Martina měla smutné nohy. Tatiana Drexler pochválila nastoupenou cestu ke zlepšení a kritizovala malou sílu stojné nohy a dynamiku, která souvisí s rychlostí. Jan Tománek si všiml rytmických nedostatků a ztuhlosti těla. Porota udělila Martině s Dominikem známky 6, 6 a 5, má známka by se shodovala s hodnocením Honzy Tománka.

⭐⭐⭐⭐⭐

Jana Paulová & Robin Ondráček

(valčík – Annie’s Song)

Valčík v podání Jany byl slušný. Po technické stránce spíše průměr, chybou bylo velmi časté poskakování v přísunech a jejich nedotaženost. Líbilo se mi zařazení pivot a valčíku vlevo. Tanci by slušela větší dynamika a puštění pohybu do prostoru, stejně jako větší švihy, které právě toto umožňují. Janin valčík působil vcelku elegantně, ale i zde je prostor ke zlepšení. Richard Genzer prohlásil, že by to chtěl vidět ještě jednou. Tatiana Drexler vyjádřila obdiv, jak překrásně Jana tančí a radila jít víc do kolen. I Jan Tománek chválil, zejména hudebnost a vytkl poskoky. Porota se shodla a udělila známky 7, 7 a 7, má známka by byla totožná.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Lucie Vondráčková & Lukáš Bartuněk

(rumba – How Deep Is Your Love)

Nádherná skladba skupiny Bee Gees doprovodila Lucii a Lukáše při jejich rumbě. Lucii nečiní potíže rytmika. Technika byla spíše průměrná, práce boků byla slušná. Lucie dokázala použít i dynamiku, i když by leckdy mohla být o něco lepší. Emotivní náboj se občas objevil, ale místy tanec působil chladně a nacvičeně. Tohle by Lucka měla umět zahrát. Problém byl především v pokrčených kolenou, což výkon zřetelně srazilo. Richardu Genzerovi se to líbilo. Tatiana Drexler vytýkala pokrčená kolena a neodtlačení ze stojné nohy, dále řekla, že ji vadí, když je nula techniky a mnoho nesených figur. Jan Tománek pochválil choreografii, techniku označil za slušnou až na pokrčená kolena a chybělo mu vtažení diváka do děje. Porota udělila za tento tanec známky 7, 5 a 7, má známka by byla uprostřed.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Filip Blažek & Adriana Mašková

(cha-cha – I Was Made For Lovin’ You)

Rockovou skladbu si vybrali Filip a Adriana pro svůj třetí tanec v soutěži. Taneční výkon Filipa by se dal označit jako brutální zločin na technice tohoto tance. Technika prakticky neexistovala. Práce boků velmi slabá, charakteristická přeměna se nedostavila. Plusem je vcelku dobrá rytmika a provedení pivot. Neváhám označit tento tanec za nejslabší výkon večera. Richard Genzer tanec přirovnal ke schováváné, kdy se cha-cha schovala.Tatiana Drexler řekla, že tance cha-cha nebylo moc. Jan Tománek prohlásil, že pro chlapáka Filipa byla největším nepřítelem cha-cha a že nikdo nevěděl, co je to vlastně za tanec. Porota ocenila výkon známkami 6, 6 a 6, má známka by byla o stupínek nižší.

⭐⭐⭐⭐⭐

Patrik Hartl & Tereza Prucková

(valčík – She’s Always a Woman)

Patrik předvedl velmi úsporný až dietní výkon. Ocenit se zajisté dá rytmika, zařazení valčíku vlevo a pivot. Po technické stránce to byl spíše lehce podprůměrný výkon. Hlavní chybou Patrika bylo, že byl v tanci moc nahoře a nešel do snížení. Od toho se pak odvíjí vše, co dělá valčík valčíkem, tedy švih do druhého kroku s odrazem do prostoru tak, aby mohl vzniknout valivý pohyb a délka kroků. Druhý problém byl držení. Richard Genzer Patrikovi v narážce na to, že Tereza do Patrika stále „hustí“ informace, pogratuloval, že se tanečně osamostatnil. Tatiana Drexler označila Patrikův valčík za čirý a pravdivý, radila vylepšit rám posunutím loktů dozadu. Jan Tománek se přidal a radil zapracovat na vylepšení rámu a prodloužení kroků. Patrik s Terezou si odnesli známky 7, 7 a 7, má známka by byla o stupínek horší.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Jiří Ježek & Lenka Nora Návorková

(rumba – Ain’t No Sunshine)

U této rumby oceňuji především rytmiku. Po technické stránce tanec už tak zdařilý tentokráte nebyl. Jiří zapojoval boky velmi poskrovnu, byl tuhý. Ani dynamika nebyla nejlepší. Jiří říkal, že má speciální protézu, která umožňuje nášlapy přes špičku, nicméně zcela zřetelně chodil přes patu. Ale to nebudu brát v potaz a nezahrnu do hodnocení. Od rumby očekávám, že mě vtáhne svou emočností. Bohužel, tohle se Jiřímu nepovedlo. Richard Genzer řekl, že Jiří měl výraz vyděšené čivavy. Tatiana Drexler chválila dodržení choreografie. Jan Tománek ocenil práci rukou a vytýkal absenci tlakového kroku. Ten vzniká zatlačením stojné nohy do parketu, z čehož vzejde pohyb kyčlí. Porota udělila známky 7, 6 a 6, má známka by byla shodná s Honzou Tománkem.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Chili Ta & Jakub Mazůch

(cha-cha – Highway to Hell)

Úvod tance Chili byl velmi zdařilý, když o samotě předvedla pár taktů, kde byla velmi dobrá chůze i přeměna. Jakmile se s Kubou poprvé chytila do držení, vše se vytratilo a Chili byla rázem ani ne poloviční a tak to zůstalo až do konce tance. Celkově byla technika spíše slabšího rázu, objevovaly se krokové a rytmické nepřesnosti. Především ale byla Chili na pokrčených kolenou a tím pádem se vytratila rychlost v krocích. Charakteristické čačové přeměny byly velmi slabé, takže tím pádem se vytratila hlavní složka tance. Přestože Chili oplývá energií, tak ta samotná k tanci nestačí. Richard Genzer označil tanec za nejlepší čaču večera. Tatiana Drexler byla kritická, čaču bylo třeba hledat, vadila pokrčená kolena a chybějící rychlost v nohách. Jan Tománek ocenil profi výraz a všiml si rytmických nepřesností. Tento tanec v podání Chili a Kuby obdržel od poroty známky 7, 6 a 8, má známka by byla totožná s Tatianou Drexler.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Marta Dancingerová & Martin Prágr

(rumba – Imagine)

Z Martiny se klube vážná adeptka na celkové vítězství. Stále se zlepšuje a dle mého byl tento tanec nejlepším ve třetím večeru. Rumba byla něžná, emoční, vyprávěla příběh, který mě dokázal vtáhnout. Marta měla protažené nohy, takže z toho vznikla dynamika a rychlost na opravdu velmi dobré úrovni. Technika byla také velmi dobrá. Líbilo se mi napětí v těle. K maximální známce by to chtělo přes zpevněný střed více uvolnit zbytek těla, aby mohl být pohyb lépe dokreslen. Richard Genzer se ptal, jak to má hodnotit, a hned si odpověděl, hezký. Tatiana Drexler označila tuto rumbu za balzám na duši, ocenila propnuté nohy a dynamiku. Jan Tománek prohlásil, že takhle má rumba vypadat a že tanečně to bylo výborné. Zároveň radil, že do dokonalosti chybí více uvolnit tělo. Porota udělila známky 8, 8 a 8, má známka by byla o stupínek vyšší.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Oskar Hes & Kateřina Bartuněk Hrstková

(valčík – Piano Man)

Valčík se ztrácel ve velkém množství scének. Věřím tomu, že pokud by Oskar předvedl čirý valčík, atakoval by maximální známku, protože kroky byly lehké, se švihem, i když ten mohl být větší. Rytmika byla velmi dobrá. Místy ale Oskar tančil spíše baletně, a to pro soutěžní tanec není dobré, protože se tančí jinou technikou. Celé to ale bylo rozbité využitím klavíru jako rekvizity. Oskar by mohl zlepšit odraz do švihu a jít trochu víc pod partnerku. Richard Genzer chválil. Tatiana Drexler řekl, že nemá ráda, když je moc show a málo tance, ale tady se to snoubilo. Jan Tománek chválil ruce, držení a litoval, že valčík nebyl důležitější a přišlo mu, že pro Oskara byl samotný valčík nepodstatný. Poslední tanec večera vynesl Oskarovi s Kateřinou známky 9, 9 a 7, má známka by byla uprostřed.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Porota svými známkami stanovila následující pořadí:

1 Oskar & Kateřina 25 9 2 Marta & Martin 24 8 3 Jana & Robin 21 7 Patrik & Tereza 21 7 Chili & Jakub 21 7 4 Jiří & Lenka 20 6 5 Lucie & Lukáš 19 5 6 Filip & Adriana 18 4 7 Martina & Dominik 17 3

Porota svým hodnocením a diváci svým hlasováním rozhodli o tom, že soutěž opouští překvapivě pár Jiří Ježek a Lenka Nora Návorková.

Osud bývá krutý. Jiří si rozhodně nezasloužil skončit, tančil lépe než někteří soupeři, ale hlas diváka, hlas boží. Já mohu jen smeknout klobouk, co dokázal předvést přes svůj handicap a vzkázat: „Jirko, jste borec!“

Za týden diváci uvidí tance waltz, quickstep a paso-doble.

Třetí večer sledovalo 1463000 diváků a StarDance znovu opanovalo sledovanost sobotního večera.

Logo a fotografie: ©Česká televize, 2024