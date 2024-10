StarDance XIII - 2. večer

Hlas Viktora Preisse obligátním „Živě z Prahy“ uvedl druhý večer třinácté řady soutěžní taneční zábavné show StarDance.

První večer ovládla Jana Paulová s Robinem Ondráčkem. Za svůj waltz obdrželi od poroty 24 bodů. Pouhou polovinu a poslední příčku obsadila Martina Ptáčková s Dominikem Vodičkou.

Absolutně největším překvapením byl ale výkon Jiřího Ježka, který, ač zdravotně postižený, nechal za sebou nejen pěknou řádku letošních soutěžících, ale i celkově za uplynulých dvanáct řad.

První večer naznačil, kdo bude patřit k favoritům a kdo naopak takové štěstí mít nebude. Zcela určitě k vážným adeptům na vítězství bude patřit Oskar Hes. Zrovna tak Lucie Vondráčková, ale nejdříve musí zdolat překážku v podobě párového tance. Spoustou energie oplývá Chili Ta, nicméně je zapotřebí tuto malou elektrárnu nasměrovat do správného místa, aby z tance nebylo jen poskakování a kopání.

Již výše zmíněný Jiří Ježek bude mít určitě velké sympatie diváků, ale stále si nejsem jist, jak zvládne rychlé latinské a především technické tance. U tanga měl výhodu, že se tančí v rovině na plochých nohou. Janě Paulové sedl úvodní waltz, nicméně i tam by to chtělo víc dynamiky. Nevím, jak se jí podaří temperamentní a energické latinské tance, či rychlý quickstep.

Marta Dancingerová by rovněž mohla zabodovat, pokud bude její tanec odpovídat charakteru tance. Hraje pro ni věk i pohyblivost a pružnost. Zbývající čtveřici bych řadil k těm méně úspěšným. Ondřeji Rumlovi, Patriku Hartlovi i Filipu Blažkovi budou více sedět standardní tance, latina bude pro ně tvrdým oříškem, o čemž se už přesvědčili jak Ondřej, tak Filip. Vážnou adeptkou na konec účasti je Martina Ptáčková. Ve svém latinském tanci byla těžkopádná, měla pomalé nohy, nedokázala udržet rytmus. Standard by ji mohl sedět lépe.

O tom, kdo tentokrát soutěž opustí rozhodnou samozřejmě teprve předvedené výkony, známky od poroty v součtu s prvním večerem a především nevyzpytatelný divák, který se řídí svými emocemi a sympatiemi.

Jak si páry vedly ve druhém večeru a jak se popraly s dalšími tanci? Pojďme se podívat na jednotlivé výkony:

Filip Blažek & Adriana Mašková

(valčík – Voilà)

Úvod večera patřil Filipovi s Adrianou. Filip předvedl vcelku slušný výkon, líbilo se mi zařazení pivot i fleku. Filipovi bych vytkl předklon, délku kroků a malý švih do druhého kroku Především ale flek mimo hudbu. Richard Genzer řekl, že to byl „chlapskej valčík“ a že Filipovi ke konci docházely síly. Tatiana Drexler ocenila rytmické změny a pohyb. Jan Tománek poznamenal, že je Filip sám sebou a na nic si nehraje, vytýkal pak provedení fleku mimo hudbu a délku kroků. Porota udělila za předvedený výkon známky 8, 8 a 7, má známka by byla totožná s Janem Tománkem.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Oskar Hes & Kateřina Bartuněk Hrstková

(samba – Hips Don’t Lie)

Výkon Oskara byl vynikající. Technika byla na vysoké úrovni, pózy byly dotažené do konečků prstů, práce boků nadstandardní. Rytmika byla velmi dobrá až na drobný výpadek v promenádách. Líbilo se mi zařazení rollů. Oskarovi bych vytkl hlavně občasné poskoky. Na konci tance mu při mlýnku partnerka upadla. Richard Genzer pochválil práci rukou a že Oskar předvedl komplexní výkon. Tatiana Drexler řekla, že Oskar vypadá jako tanečník a je tanečník, radila víc uvolnit a větší dynamiku. Jan Tománek měl radost a líbily se mu promenády. Porota právem udělila vysoké známky 8, 8 a 9, opět bych se shodl s Janem Tománkem.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Jiří Ježek & Lenka Nora Návorková

(jive – Mambo No. 5)

Velmi oceňuji rytmiku a spoustu tanečních kroků. Variace poskoků byly za mě v pořádku. Jive by měl mít odlehčené kroky a za mě byly Jiřího přeměny odkrokované. Zároveň v nich působil poněkud ztěžkle. Richard Genzer se omezil na konstatování, že to bylo dobré. Tatiana Drexler chválila, chválila a ocenila všechny kroky do rytmu. Jan Tománek si všiml rytmických problémů a označil výkon za krásný. Porota ocenila tanec známkami 7, 8 a 7, má známka by byla o stupínek níž.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Martina Ptáčková & Dominik Vodička

(valčík – I’m with you)

Oproti minulému týdnu předvedla Martina diametrálně odlišný výkon. Zařazení pivot bylo plusem stejně jako slušná rytmika. S technikou to bylo poněkud horší. Často nepřesné přísuny, malý švih, místy ztěžklé nohy a problémy s rovnováhou. Zato práce rukou byla velmi dobrá. Richard Genzer tentokráte neměl strach a řekl, že si to Martina užila. Tatiana Drexler konstatovala, že se podařil skoro zázrak a ocenila romantiku a lehkost, radila dát si větší pozor na práci chodidel. Jan Tománek kvitoval práci rukou a vytýkal tvrdší nohy. Martina s Dominikem si vytančili známky 7, 7 a 7, má známka by byla o stupínek nižší.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Jana Paulová & Robin Ondráček

(samba – Like a samba)

Samba byla trochu nad síly Jany. Rytmika byla vcelku v pořádku horší to bylo s technikou. Malá práce boků, pomalejší nohy a nedotažené pohyby, stejně jako kraťoučké kroky snižovaly celkový výkon. Ani provedení batukád nebylo dobré. Richard Genzer konstatoval, že z toho šel klid, ale nebylo to dietní. Tatiana Drexler řekla, že ji s Janou baví vše. jan Tománek začal pochybovat, co je v tanci dobře a co špatně, podotkl, že tanec to moc nebyl, ale že ho to bavilo, protože Jana. Porota udělila za tuto sambu známky 7, 6 a 6, má známka by byla shodná s většinou poroty.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Marta Dancingerová & Martin Prágr

(jive – Proud Mary)

Jive Martě slušel. Líbila se mi lehkost, odpružené kroky, spousta energie a rytmika. Rovněž kvituji zařazení kuřecí chůze, kterou Marta předvedla vcelku dobře. Bohužel, ke konci tance martě energie docházela. Richard Genzer pronesl, že tomuto páru pošle hlas. Tatiana Drexler radila zlepšit flexibilitu kotníků a hodnotila tanec velmi pozitivně. Jan Tománek ocenil výraz a charakter dodržený na jedničku. Marta s Martinem si tímto jivem vytančili u poroty známky 8, 7 a 9, má známka by byla přesně uprostřed.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Chili Ta & Jakub Mazůch

(valčík – You Don’t Own Me)

Vystoupení silně poznamenal technický defekt šatů Chili. Kus spodničky se utrhl a celý pár po cáru na parketu klouzal. Trpěla kvůli tomu stabilita páru a délka kroků, stejně jako technika. Bohužel, odborné hodnocení tance nesmí brát na podobné nehody zřetel. Richard Genzer udělil body za odvahu s tím, že tanec byl napaden. Tatiana Drexler ocenila, že se pár udržel v hudbě. Jan Tománek projevil lítost, že se stalo, co se stalo. Silně ovlivněný valčík vynesl páru známky 8, 9 a 6, má známka by byla shodná s hodnocením Jana Tománka

⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Patrik Hartl & Tereza Prucková

(samba – Eso Beso)

Samba Patrika nepatřila k nejlepším. Oceňuji Patrikovu snahu o bouncing a vcelku dobrou rytmiku. Jinak to se sambou mělo poměrně málo společného. Technika nebyla nejlepší, kolena byla tvrdá a chybělo dotažení pohybů. Richard Genzer řekl, že Patrik předvedl všechny tři tance večera najednou. Tatiana Drexler ocenila odvahu a prohlásila, že to byla parodie na sambu. Jan Tománek chválil choreografii, kritizoval tvrdá kolena a absenci samby. Patrik s Terezou si odnesli známky 6, 6 a 7, má známka by byla totožná s většinou poroty.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Lucie Vondráčková & Lukáš Bartuněk

(jive – Maniac)

Lucie zatančila jive velmi dobře. Líbila se mi rytmika celkový dojem. Po technické stránce by to chtělo více dodržet jivovou přeměnu, aby se v ní neobjevovaly poskoky. Stále Lucka předvádí v sólovém tanci lepší výkony než v páru. Oživením bylo použití triku „quick change dress“. Jan Tománek radil redukovat kroků, protože náročná choreografie byla kroky přehlcena a tanec Lucie nemohl vyniknout kvůli spěchu do dalších figur. Richard Genzer oponoval, že s míň kroky se nikam nedostaneš. Tatianě Drexler se to líbilo a ocenila, že tančili spolu. Lucka s Lukášem si odnesli za svůj jive známky 8, 8 a 8, má známka by byla o stupínek nižší.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Ondřej Ruml & Andrea Třeštiková

(valčík – Přejdi Jordán)

Poslední tanec večera byl valčík v podání Ondřeje a Andrey. Ondřej předvedl mnohem lepší výkon než před týdnem. Standardní tanec Ondřejovi sedl náramně. Líbilo se mi provedení odhozeného překlonu i zařazení valčíku vlevo. Ondřej po celou dobu párového tance držel správně rám, rytmika mu nečinila potíže a po technické stránce byl tanec zdařilý. Líbil se mi i valčík ve stínovém postavení. Ocenil bych větší švih. Richard Genzer řekl, že se Ondřej od minula zlepšil o tisíc procent. Tatiana Drexler podotkla, že standard Ondřejovi půjde a radila zůstat v držení. Jan Tománek viděl problém v sólových častech, ale jinak se mu tanec líbil. Porota udělila shodné známky 7, 7 a 7, má známka by byla o stupínek vyšší.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Porota svými známkami stanovila následující pořadí:

1 Oskar & Kateřina 23+25 48 10 2 Jiří & Lenka 23+22 45 9 Chili & Jakub 22+23 45 9 3 Lucie & Lukáš 20+24 44 8 Marta & Martin 20+24 44 8 4 Jana & Robin 24+19 43 7 5 Filip & Adriana 18+23 41 6 6 Patrik & Tereza 18+19 37 5 7 Ondřej & Andrea 15+21 36 4 8 Martina & Dominik 12+21 33 3

Porota svým hodnocením a diváci svým hlasováním rozhodli o tom, že soutěž opouští pár Ondřej Ruml a Andrea Třeštiková.

Za týden bude tématický večer na skladby 70. let a páry předvedou tance cha-cha, rumba a valčík.

Druhý večer sledovalo 1549000 diváků a StarDance bylo jasnou jedničkou sobotního večera ve sledovanosti.

