StarDance XIII - 10. večer, finále

Třináctý ročník soutěžní taneční zábavné show dospěl do svého finále a letošní řada poznala svého nového krále a královnu tanečního parketu.

Semifinále bylo konečnou stanicí pro pár Martina Ptáčková a Dominik Vodička. Do soutěže se navrátivší pár Lucie Vondráčková a Lukáš Bartuněk postoupil přímo do finále. V rozstřelu o finále se utkali Martina s Dominikem a Marta s Martinem. Diváci pak svým hlasováním poslali do finále Martu s Martinem.

Trojice finalistů po taneční stránce byla takřka jasná prakticky od začátku soutěže a nutno poznamenat, že všechny tři páry si finálovou účast plně zasloužily. Jak si páry poradily s finálovými tanci? Pojďme se podívat na jednotlivé taneční výkony:

Lucie Vondráčková & Lukáš Bartuněk

(paso-doble – Seven Nation Army)

Finálové paso-doble opět nepostrádalo správnou dramatičnost a napětí. Pro mě je ale trochu problém vybraný hudební doprovod. Pokud nemá skladba charakter pasa, je rušivým elementem, který potlačuje celé vyznění tance. Provedení figur bylo na velmi slušné úrovni, technika velmi dobrá a skvělá rytmika. Něco mi ale tentokrát v tanci pocitově chybělo. Možná to bylo právě hudebním doprovodem anebo tím, že už tanečně nešlo o moment překvapení, kdy je daná choreografie předvedená poprvé. Richard Genzer označil tanec za skvělý. Tatiana Drexler viděla Lucčinu spokojenost, uvolněnost a radost bez napětí. Jan Tománek ocenil výbornou techniku a tanec se mu moc líbil. Porota se shodla a udělila za tento tanec známky 9, 9 a 9, já bych váhal mezi známkou 9 a maximem, přičemž bych se nakonec přeci jen přiklonil ke známce nejvyšší.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Oskar Hes & Kateřina Bartuněk Hrstková

(samba – Hips Don´t Lie)

Samba jako vystřižená z partesu. Oceňuji velmi dobrou techniku, kterou je obtížné zvládnout, živost, dotažení pohybů do konce, práci boků a líbilo se mi i zařazení mlýnku. Oskar se tentokrát vyvaroval rytmických problémů. Se stejným výkonem by uspěl i na tanečních soutěžích nižších tříd. V rámci StarDance byl tento tanec mezi těmi, u kterých se o známce vůbec nedá pochybovat. Richard Genzer prohlásil, že miluje věci, které vypadají jednoduše. Tatiana Drexler byla nadšená a podotkla, že takový tanec je výsledkem tvrdého tréninku a že Oskar dostává známky zaslouženě. Jan Tománek dodal, že není co hodnotit, že to bylo výborné. Porota zcela jednoznačně vytáhla maximální známky a udělila Oskarovi s Kateřinou známky 10, 10 a 10, má známka by se nikterak nelišila.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Marta Dancingerová & Martin Prágr

(paso-doble – Uccen)

Opět skvěle zatančené paso-doble na ne zcela vhodný hudební doprovod. Zkrátka skladby, které nejsou paso-doble jsou pro mě rušivým elementem. K pasu patří charakteristické skladby, které jsou pasem anebo alespoň mají charakter pasa u předělávek populárních skladeb. Tanec byl velmi dobrý, líbila se mi rytmika, technika i energie. Marta mohla mít o trochu víc napětí v těle a o trochu lépe provést šátky, ale to jsou jen drobnosti, které nemají na celkovou známku výraznější vliv. Richardu Genzerovi se líbilo napětí v těle, výraz a síla. Tatianě Drexler se tanec líbil a konstatovala, že z Marty září laskavost a láska k tanci. Jan Tománek ocenil pivoty vlevo, energii a preciznost. Ani zde porota neváhala a udělila Martě s Martinem známky maximální, 10, 10 a 10, stejnou známku bych udělil i já.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Lucie Vondráčková & Lukáš Bartuněk

(valčík – Málo mě zná)

Valčík Lucie byl lehounký a plynulý. Líbila se mi práce její hlavy. Technicky velmi dobrý tanec byl podpořen vynikající rytmikou. Velmi dobré bylo i provedení figury contra check. Tanec nepostrádal ani romantičnost. Valčík Lucii opravdu slušel a Lucie slušela valčíku. Pokud bych měl uvést nějaké chyby, tak snad odklon od partnera mohl být o nějaký centimetřík lepší. Richard Genzer řekl, že to bylo hezké a romantické. Tatianě Drexler se líbilo zpracování a metafora zhasnuté svíčky jako vzpomínka na Ivetu Bartošovou, dodala, že tento tanec nezapomene. Jan Tománek konstatoval, že se takový tanec hodnotí dobře a že Lucie splynula s hudbou, dále řekl, že to bylo lehoučké a označil tento valčík za nejlepší v aktuální řadě StarDance. Porota udělila známky 9, 9 a 10, má známka by byla totožná s hodnocením Jan Tománka.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Oskar Hes & Kateřina Bartuněk Hrstková

(waltz – Never Enough)

Oskar předvedl velmi dobrý waltz. Technicky zdatný se snahou o dodržení rytmiky. Postrádal jsem větší švih do kroků, větší dynamiku. Tanec byl možná až příliš opatrný, když Oskar vyvinul maximální snahu nic nepokazit, působil na mě tanec trochu svázaným dojmem, jako by si Oskar nevěřil. Cítil jsem z tance jistou obavu z možné chyby. K tomu se občas přidala prapodivně položená noha do kroku, jakoby latinsky anebo si Oskar ulehčoval kroky do otáček. Richard Genzer řekl, že když si bude chtít užívat, pustí si tento tanec ještě jednou. Tatiana Drexler ocenila vedení v páru a že se málokdy vidí, že by partner z řad celebrit tak dobře vedl. Jan Tománek konstatoval, že byl Oskar elegantní a že se mu tanec povedl lépe než při premiéře. Porota udělila známky 10, 10 a 9, má známka by byla totožná s Honzou Tománkem.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Marta Dancingerová & Martin Prágr

(valčík – Stín katedrál)

Druhý valčík večera a znovu krásný lehounký tanec s dobrou technikou a slušnou rytmikou. Marta si na asi dvou místech lehce poskočila, ale ani to nemá vliv na známku. Slušel by jí možná o kousek lepší odklon. Od úvodního večera udělala Marta velký pokrok a do finále šla zaslouženě. Má tanec v těle a vřele bych doporučoval, aby se mu věnovala i nadále. Richard Genzer označil valčík za krásný, i když to občas rytmicky poskakovalo. Tatiana Drexler byla nadšená z toho, že Marta celý tanec udržela nohy na zemi, což je skoro zázrak. Jan Tománek prohlásil, že se valčík povedl, že to Martě v tanci slušelo a že se mu takový tanec líbil. Porota udělila Martě a Martinovi známky 9, 10 a 9, má známka by byla totožná s Tatianou Drexler.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Lucie Vondráčková & Lukáš Bartuněk

(freestyle – Survivor)

Freestyle je něco, co se prakticky nedá hodnotit. nemá žádná pravidla, žádnou předepsanou techniku, prakticky nic, čeho by se dalo chytit, a tak mohu zůstat jen u pocitové stránky tance. Lucie s Lukášem si vybrali tanec s příběhem, který oběma sedl. Z jejich tance sršela energie, pohyby byly dotažené, líbilo se mi napětí v těle i protažené linie. Ačkoliv nejsem příznivec výrazových tanců, odnesl jsem si z jejich freestylu zážitek. Richard Genzer prohlásil, že má tyto tance strašně rád. Tatiana Drexler byla dojatá a pyšná, že po vyřazení se Lucie s Lukášem opět dali do boje. Jan Tománek označil tento tanec za nejlepší za celou StarDance. Porota se shodla a udělila jednoznačně maximum, 10, 10 a 10, má známka by byla shodná.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Oskar Hes & Kateřina Bartuněk Hrstková

(freestyle – Papaoutai)

Jestli nejsem příznivec výrazových tanců, tak hip hop už jde úplně mimo mě. Tento styl mě nikterak neoslovuje a nerozumím mu. Z Oskara vyzařovala energie, doplněna velmi dobrou rytmikou. Tento styl, vedle dalších, byl součástí jeho studia na muzikálového herce, takže v podstatě Oskar předváděl část své profese. Ani porota neměla k předvedenému výkonu mnoho co říct. Richard Genzer označil Oskarův výkon za molekulu tance. Tatiana Drexler konstatovala, že se to nedá hodnotit a že vše bylo dokonalé. Jan Tománek pak dodal, že Tatiana všechno shrnula. Porota udělila za freestyle Oskara a Kateřiny známky maximální, 10, 10 a 10, má známka by byla kvůli nedostatku znalostí o hip hopu jen pocitová a rovněž maximální.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Marta Dancingerová & Martin Prágr

(freestyle – Ej žandári, žandári)

Závěrečný soutěžní tanec předvedli Marta s Martinem za doprovodu cimbálovky a zatančili folklórní tanec. S folklórem to mám úplně stejné jako s hip hopem. Nevím, které kroky jsou správné, kde se má jít na patu nebo špičku, to by lépe zodpověděl někdo, kdo se folklórem zabývá. Většinu tance obstaral Martin svým cifrováním. Tento tanec mohu hodnotit opravdu jen formou líbí – nelíbí, a mně se líbil. Richard Genzer přirovnal folklórní tanec k obědu a viděl folklór ne se čtyřmi, ale se šesti knedlíky. Tatiana Drexler konstatovala to samé co já, že folklóru nerozumí, dodala, že folklór má hodně technik, a že se jí to líbilo. Jan Tománek ocenil, že pár přinesl na parket kus sebe a kus Moravy. Porotě se tanec líbil a pár obdržel známky 10, 10 a 10, s čímž bych souzněl i já.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Na parketu se objevily všechny páry letošní řady, včetně zraněného Patrika Hartla, který alespoň po parketu prošel při společné choreografii. Páry rovněž předvedly pár taktů tance, který tančily jako poslední v soutěži.

Posledními tanci finalistů pak byly tance, které oni sami považovali za své vůbec nejlepší. Lucie s Lukášem předvedli quickstep, Oskar s Kateřinou jive a Marta s Martinem sambu.

Porota svými známkami stanovila následující pořadí:

1 Oskar & Kateřina 30+29+30 89 3 2 Marta & Martin 30+28+30 88 2 3 Lucie & Lukáš 27+28+30 85 1

Součet bodů od poroty a hlasování diváků rozhodl o tom, že se pořadí nezměnilo. Na třetím místě se umístil pár Lucie Vondráčková s Lukášem Bartuňkem a na druhém místě pár Marta Dancingerová & Martin Prágr

Králem a královnou třinácté řady se stal pár Oskar Hes & Kateřina Bartuněk Hrstková.

Finálový večer sledovalo 1772000 diváků a StarDance, znovu nenašlo soupeře ve sledovanosti sobotního večera. Komerční stanice zaznamenaly sledovanost pouhé šestiny a desetiny diváků.

Na závěr bych rád poděkoval České televizi za tento projekt, který letos dosáhl své plnoletosti od prvního večera v roce 2006 a který přitahuje ke sledování všechny věkové kategorie. Vnímám ho jako skvělou propagaci tance. Všem účastníkům skládám hlubokou poklonu za jejich odvahu a entuziasmus, s jakými se pustili do tance. Také bych chtěl vyjádřit upřímné potěšení, že mé texty nečtou jen diváci, ale i produkce. Jsem tím poctěn.

Třináctá řada je za námi a já pevně věřím, že ještě spoustu dalších ročníků máme před sebou.

