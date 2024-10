StarDance XIII - 1. večer

Soutěžní taneční zábavná show StarDance, tentokráte po roce, začíná svou již třináctou řadu, ve které se opět představí deset soutěžících celebrit.

Opět je tu StarDance, soutěžní taneční zábavná show, která nás bude provázet deseti večery. O přízeň poroty a diváků bude bojovat deset párů. Mezi soutěžícími uvidíme zástupce herectví, hudby, sportu, spisovatele a kuchařku.

Sázkové kanceláře favorizují herce Oskara Hese, jehož otec byl zakladatel skupiny UNO a také jeden ročník zasedl v porotě StarDance. Bez šancí není ani zpěvačka a herečka Lucie Vondráčková.

Z mého pohledu může kromě zmíněné dvojice zabodovat i bojovnice Martina Práčková nebo herečka Marta Dancingerová. Paralympionik Jiří Ježek bude čelit ohromnému handicapu a dle mého názoru nemůže úplně a zcela zvládnout techniku, ačkoliv bych mu to přál. Příliš šancí nedávám ani Patriku Hartlovi. Budu zvědav, nakolik zvládne tančit Jana Paulová. Ale co píší sázkové kanceláře ani mé předčasné predikce nejsou směrodatné a jsou zcela vedlejší. Vždy bude záležet na tom, co který soutěžící dokáže předvést, jak bude jeho výkon hodnotit odborná porota a jak se bude líbit divákům.

V porotě budou jen tři členové, Richard Genzer, Tatiana Drexler a Jan Tománek. V porotě již nezasedne obávaný kat Zdeněk Chlopčík a i když jsem s jeho hodnocením občas nesouzněl, bude mi v porotě chybět.

Jak si soutěžící páry poradily se svým prvním soutěžním večerem? Pojďme se podívat na jednotlivé tance a výkony:

Ondřej Ruml & Andrea Třeštiková

(jive – Hey Baby)

Úvod večera obstaral Ondřej s Andreou se svým podáním jivu. U Ondřeje oceňuji především rytmus a počáteční energii. Ta se ale postupně snižovala a lehkost se ztrácela. Ondřej měl tvrdé boky, jivové přeměny byly nedokonalé, často skákané. Technická stránka nepatřila ke zdařilejším. Richard Genzer prohlásil, že Ondřej není dřevo, ale zatím dřevotříska, Tatiana Drexler radila zlepšit dynamiku a Jan Tománek konstatoval, že Ondřejovi chybělo postavení těla, ale podal na zpěváka velmi slušný výkon. Porota předvedený tanec ocenila známkami 5, 5 a 5, má známka by byla totožná.

⭐⭐⭐⭐⭐

Lucie Vondráčková & Lukáš Bartuněk

(tango – I Wanna Be Your Slave)

Od Lucie se očekávají velmi dobré výkony. Zcela určitě má pohybové nadání a často o tom přesvědčuje. Podařilo se jí vystihnout charakter tanga. Její rytmika byla velmi dobrá, ale objevovaly se krokové nepřesnosti. Tango je silně emocionální párový tanec, a tak mi vadilo, že bylo více scének a sólových částí než tance v páru. V sólových partiích byla Lucka sebejistá,v páru poloviční. Richard Genzer na její zadýchanost pronesl, že sám to má pokaždé, když si chce zavázat boty. Tatiana Drexler Lucii chválila a postřehla, že v páru neudrží postavení. Jan Tománek konstatoval, že to mělo atmosféru, ale taneční věci byly slabé. Lucie s Lukášem si vytančili známky 7, 7 a 6, má známka by byla shodná s Janem Tománkem.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Patrik Hartl & Tereza Prucková

(waltz – Moon River)

Od Patrika jsem příliš neočekával, ale překvapil mě. Jeho tanec byla elegance, preciznost, romantika a zdařilá technika. Horší bylo provedení pivot a občas se objevila v krocích kostrbatost. U waltzu bych rád viděl větší dynamiku do prostoru, větší švih do kroků i delší kroky. Držení těla bylo vcelku dobré a patrik se vyvaroval při překlonu partnerky naklonění nad ní, což kvituji. Richard Genzer suše konstatoval, že ho to překvapilo. Tatiana Drexler řekla, že Patrik vyzařoval lásku a že předvedl náznak toho, jak kdysi při vzájemném setkání mluvil o tom, jak by chtěl tančit. Jan Tománek chválil za pečlivost a techniku, kritizoval provedení pivot a délku kroků. Porota se shodla a udělila známky 6, 6 a 6, s čímž rezonuje i má známka.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Chili Ta & Jakub Mazůch

(jive – Land of 1000 Dances)

Živost, lehkost a energie. Tak by se dal charakterizovat tanec Chili a Jakuba. Zrovna tak rytmika byla ve velmi dobrém provedení. Bohužel, tanec v páru jako by byl zapovězen, a tak jsme viděli především sérii kopů a poskoků v postavení side by side. Párový tanec se objevil sotva na pár taktů, a to je ke škodě věci. Chili s latinou bude souznívat, ale rád bych viděl i techniku, což může být oříškem. Richard Genzer řekl, že to mělo energii. Tatiana Drexler chválila rytmiku. Jan Tománek prohlásil, že je Chili talentovaná a pružná a že si její tanec užil. Porota ohodnotila předvedený tanec známkami 7, 7 a 8, má známka by se k absenci párového tance lišila.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Marta Dancingerová & Martin Prágr

(tango – Pedro)

Marta je v tanci živá a hravá. Určitě jí budou více sedět latinskoamerické tance. Tango ale spíše plakalo. U Marty se objevovaly poskoky a krokové nepřesnosti. Nemohu se zbavit dojmu, že místo tance přišla předvést spartakiádní sestavu, ale to jde za jejím partnerem, který tuto choreografii vymyslel. Chyběla mi dramatičnost a napětí, které jsou pro tango charakteristické. Richardu Genzerovi se to líbilo. Tatiana Drexler radila Martě jít víc do kolen a ocenila práci rukou. Jan Tománek rozdělil tanec na dvě poloviny, přičemž první půlka byla lepší, pak se Marta uhnala a druhá půlka už nebyla tak dobrá. Marta s Martinem si odnesli za tanec známky 7, 7 a 6, má známka by byla nižší.

⭐⭐⭐⭐⭐

Jana Paulová & Robin Ondráček

(waltz – Un Peu Plus Haut, Un Peu Plus Loin)

Jana velmi pozitivně překvapila a obrazně řečeno svým mladším soupeřkám natrhla frak. Ačkoliv její waltz mohl mít víc dynamiky a kroky mohly být delší, měla velmi dobrou techniku, snažila se o dobrý odklon. Byl to Příběh a Romantika. Právem s velkými písmeny. U Jany se občas obejvily chyby v držení a přepadávání do promenád. Richard Genzer konstatoval, že to byl waltz a chtěl lepší držení. Tatiana Drexler udělila životní rady a řekla, že chyby jdou za Robinem. Jan Tománek byl nadšen z velmi kvalitní techniky a muzikálnosti, přičemž obrazně před Janou smekl klobouk. Porota se opět shodla a udělila známky 8, 8 a 8, má známka by byla stejná.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Martina Ptáčková & Dominik Vodička

(jive – Reet Petite)

Bojovnice Martina sice bojovala, ale jive byl nad její síly, dalo by se říci, že prohrála na body. Při jivu měla Martina pomalé a těžkopádné nohy. Lehkost se nedostavila, místy nestíhala hudbu. Jivové přeměny byly poskoky, navíc moc široko od sebe. Technika zaplakala. Oceňuje ale zařazení kuřecí chůze, jejíž provedení bylo vcelku zdařilé. Richard Genzer řekl, že až Martina dostane rychlost do nohou, bude to dobré. Tatiana Drexler konstatovala, že nohy nestačily hudbě. Jan Tománek ocenil sympatičnost a prohlásil, že večer nebyl Martinin. Martina s Dominikem si za předvedený jive odnesli známky 4, 4 a 4, má známka by se nijak nelišila.

⭐⭐⭐⭐

Jiří Ježek & Lenka Nora Návorková

(tango – Shivers)

V úvodu jsem predikoval, že Jiří bude mít kvůli svému handicapu potíže s technikou. S radostí mohu říci, že jsem se mýlil. Jiří to zvládl skvěle a vůbec nebylo poznat, že má jednu nohu z výroby. Oceňuji rytmiku a techniku, zrovna tak i snížení, které k tangu patří. Ke konci tance mu trochu docházela energie, ale jinak předvedl velmi dobrý výkon. Richard Genzer s odkazem na svůj tanec prohlásil, že je asi chyba, že má obě nohy. Tatiana Drexler byla v úžasu, že lidé bez nohy mohou takto tančit. Jan Tománek řekl, že Jiří je marťan, který sem přiletěl a ocenil rytmiku a choreografii. Porota právem udělila vysoké známky 8, 8 a 7, má známka by byla shodná s většinou poroty.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Oskar Hes & Kateřina Bartuněk Hrstková

(waltz – Never Enough)

Oskar se potatil. Jeho waltz byl na velmi vysoké úrovni a označil bych ho za nejlepší tanec večera. Tanci nechyběla lehkost a éteričnost, kvalitní držení a rytmika. Technika občas mírně zaplavala a místy se objevovaly nedokonalé přísuny. Pro waltz je charakteristická waltzová vlna, klesy a zdvihy. Nicméně, pokud se přeženou, je to na úkor pohybu do prostoru a to se Oskarovi stalo. Richard Genzer označil tanec za nejlepší v tomto večeru. Tatiana Drexler odpočítala dva body za mládí a krásu Jan Tománek řekl, že Oskarovy pohybové schopnosti jsou na profi úrovni a chyběl mu větší swing a ladnost právě kvůli moc velké waltzové vlně. Porota ocenila výkon známkami 8, 8 a 7, má známka by byla opět shodná s většinou poroty.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Filip Blažek & Adriana Mašková

(jive – Boys Don’t Cry)

Poslední tanec večera obstaral Filip s Adrianou. Celý tanec jsem měl pocit, že se Filip stále někam žene, chyběl mu větší klid, kroky postrádaly lehkost, ačkoliv byly odpérované. Přeměny byly poskoky, místy tanec působil odchozeně. Chtělo to o něco rychlejší nohy. Ačkoliv byl tanec uhnaný, přesto byl v rytmu. Richard Genzer řekl, že myslel, že Filipa na začátku kousl pes a Filip dostal vzteklinu, ale pak se to vylepšilo. Tatiana Drexler radila víc zvedat nohy a vyrovnat záda. Jan Tománek prohlásil, že i když Filip dělá kickbox, tak předvedl poměrně měkký pohyb. Filip s Adrianou si odnesli známky 6, 6 a 6, tutéž známku by měl i ode mně.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Porota svými známkami stanovila následující pořadí:



1 Jana & Robin 24 2 Jíří & Lenka Nora 23 Oskar & Kateřina 23 3 Chili & Jakub 22 4 Lucie & Lukáš 20 Marta & Martin 20 5 Patrik & Tereza 18 Filip & Adriana 18 6 Ondřej & Andrea 15 7 Martina & Dominik 12

Body od poroty se přenášejí do příštího týdne, kdy proběhne první vyřazování nebo vyzařování či vyvařování, jak se v úvodu krásně přeřekli Marek Eben s Terezou Kostkovou.

Za týden budou páry tančit jive, sambu a valčík.

Logo a fotografie: ©Česká televize, 2024