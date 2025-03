Let’s Dance X - 4. večer

Desátá řada slovenské soutěžní taneční zábavné show Let’s Dance pokračovala svým čtvrtým soutěžním večerem.

Čtvrtý večer Let’s Dance se nesl ve znamení tanců pro blízké osoby. Občas se osoby blízké soutěžícím ocitly i přímo na tanečním parketu a byly součástí vystoupení.

Ve třetím večeru se rozloučil se soutěží pár Simona Leskovská a Vilém Šír. Simona byla u poroty adeptem na vyřazení od prvního večera a od rychlejšího opuštění soutěže ji uchránil jen výkon Adama Šedra. Naopak stoupající tendenci potvrdili u poroty Kristián Baran s Dominikou Roškovou, kteří v očích poroty třetí večer tanečně vyhráli.

Místo rotujícího porotce obsadila známá herečka Zdena Studénková. Porota hodnotila a zasedla v tomto pořadí: Adam Bardy, Zdena Studénková, Tatiana Drexler a Ján Ďurovčík

Ve čtvrtém večeru zbývajících devět párů předvedlo osm různých tanců, pouze slowfox zazněl dvakrát. Jak si s nástrahami čtvrtého soutěžního tance páry poradily? Pojďme se podívat na jednotlivé taneční výkony:

Eva Burešová & Matyáš Adamec

(waltz – Caruso)

Hned na úvod večera vynikající výkon. Naprosto čirý tanec bez rušivých elementů, bez rekvizit, bez dalších účastníků. Tanec nepostrádal emocionální prožitek. Velmi dobrá rytmika, technika velmi slušná. U Evy se občas objevily příliš vysoké nášlapy a nejistota v provedení kroků. V úvodu tance byl mezi partnery moc velký prostor, zde by slušel víc potřebný kontakt. Nesmím opomenout skvělé držení. Adam Bardy označil tanec za skvělý výkop večera. Zdena Studénková zdůraznila, že tanci nerozumí, ale že občas nebyli synchronní. Tatiana Drexler chválila rytmiku a radila zlepšit postavení a kontakt. Ján Ďurovčík viděl něžný a noblesní tanec. Eva s Matyášem si za svůj waltz odnesli známky 8, 5, 7 a 6, má známka by byla shodná s Adamem Bardym.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Marek Rozkoš & Natália Horváthová

(čača – Seven Nation Army)

Marek měl dobře natrénovanou latinskou techniku kroků, akorát jeho čača postrádala to hlavní, čaču. Charakteristická přeměna ča-ča-ča se neobjevila ani jednou. Velmi dobře provedené New Yorky včetně zaraženého kroku. Marek ale postupem času uvadal a technika s přesností šla rapidně dolů, až se nakonec rozpadla. To celý výkon v mých očích srazilo. Adam Bardy řekl, že Marek tančit umí, ale že přehrává. Zdena Studénková ocenila dynamiku a radila, že méně je někdy víc, s tím, že přehrává výraz ve tváři. Tatiana Drexler chtěla vidět lepší držení a větší tlak do parketu. Ján Ďurovčík byl nadšený z choreografie. Porota za tento tanec udělila shodné známky 7, 7, 7 a 7, má známka by kvůli silně uvadající energii byla o stupínek níž.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Zuzana Mauréry & Matej Chren

(valčík – Lose Control)

Tento valčík postrádal větší prostor a švih do kroků. Zuzana měla pomalejší nohy, chyběla mi větší lehkost, kdy valčík musí po parketě plout. Rytmika byla celkem v pořádku, snaha o správnou techniku nechyběla, ale občas to nevyšlo. Postupem času se vytratila úvodní snaha o lehkost a Zuzana byla těžkopádnější. Tento valčík byl pro mě nezáživný, postrádal správný náboj. Adam Bardy konstatoval, že Zuzana je ve standardu doma. Zdena Studénková označila tanec za skvělý. Tatiana Drexler byla unešena točkami a stabilním postavením. Ján Ďurovčík ocenil dramatičnost. Porota za tento tanec udělila příliš vysoké známky 8, 8, 9 a 8, má známka by byla o dva stupně níž.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Ráchel Šoltésová & Titus Ablorh

(jive – APT)

Konečně u Ráchel byla k vidění energie a radost. Bohužel samotného jivu tam bylo poskrovnu. Je jistě jednodušší odtančit jive v poskocích a kopech v postavení side by side, protože se tím zamaskuje horší technika. Když už došlo na jivovou přeměnu v těch asi jedenácti taktech jivu, tak byla nekvalitní. Rytmika vcelku dobrá, technika slabší. Adam Bardy prohlásil, že tohle byla Ráchel jakou zná a označil jive za její nejlepší tanec. Zdeně Studénkové se to líbilo. Tatiana Drexler chválila položení tance do atmosféry, super výraz a kritizovala těžší nohy a nekvalitní přeměny. Ján Ďurovčík pronesl, že ledová královna roztála a ožila, že to mělo výraz a viděl dobrý progres Ráchel. Porota ocenila předvedený výkon známkami 7, 6, 6 a 6, má známka by kvůli absenci jivu byla o stupínek nižší.

⭐⭐⭐⭐⭐

Juraj Kemka & Natália Glosíková

(slowfox – List do vetra)

Juraj působil elegantně a důstojně. Ukázal, že se dá slowfox zatančit bez slowfoxu. Tento tanec má tempo 29 taktů za minutu, tedy okolo 45 taktů za vystoupení. Slowfoxu bylo pouhých osm taktů. Vadilo mi, že Juraj nezvládl základní techniku pérového kroku a trojkroku. Nezvládnutá technika vedla ke krokovým nepřesnostem a chybám. V tažených figurách se u Juraje často objevoval předklon. Technika nebyla dobrá, snahu o rytmiku jsem zaznamenal. Adam Bardy si cenil toho, že Juraj šel podle skladby a celou ji procítil. Zdeně Studénkové se to velmi líbilo. Tatiana Drexler našla jen slova chvály za cit, umění a krásu. Ján Ďurovčík ocenil postavení a řekl, že to byklo skvěle zatancované. Bohužel, porota zcela opominula hodnotit tanec a hodnotila jen emoce a udělila za tento tanec silně nadhodnocené známky 8, 7, 8 a 7, má známka by byla vzhledem ke špatné technice a krokovým chybám uprostřed stupnice.

⭐⭐⭐⭐⭐

Šimon Jakuš & Patrícia Piešťanská

(paso doble – España Cani)

Nebylo to nejhorší, ale ani žádná hitparáda. V tanci bylo překvapivě hodně kroků pasa doble. Šimon měl velkou snahu o rytmiku, technika občas zaostávala. Chybělo větší napětí v těle, protažené až do konečků prstů, výbušnost a ráznost byly nahrazeny tvrdostí. Paso má v sobě ohromný emocionální náboj a ten u Šimona kvůli jeho handicapu být příliš nemohl. Adam Bardy prohlásil, že Šimon má mnoho schopností. Zdena Studénková chválila sebevědomí Šimona. Tatiana Drexler konstatovala, že veselá čísla jdou Šimonovi lépe, radila pevnější postavení a víc napětí v těle. Ján Ďurovčík poznamenal, že Šimon byl sem tam mimo, sem tam rozházený. Porota udělila za tento tanec známky 5, 5, 5 a 4, má známka by byla totožná s většinou poroty.

⭐⭐⭐⭐⭐

Kristián Baran & Dominika Rošková

(rumba – Imagine)

Tento tanec nepatřil k nejlepším, ale ani to nebyl propadák. Technika byla poměrně dobrá, ale malá práce boků byla důsledkem malého tlaku stojné nohy do parketu. Rytmika byla vcelku v pořádku. Opět šlo o tanec, kde se jen přecházelo z pózy do pózy a samotné rumby tam bylo velmi poskrovnu. Nelze upřít romantiku, ale tanci chyběl větší náboj, který dokáže diváka uchvátit. Celý tanec mi přišel jakoby nedodělaný. Adam Bardy viděl absolutní kompatibilitu. Zdena Studénková chválil pohyb Kristiána a že dýchal s partnerkou. Tatiana Drexler pronesla, že Kristián zvládl techniku. Ján Ďurovčík označil tento tanec za procházku a sázku na jistotu. Porota opět udělila více než příznivé známky 9, 9, 9 a 7, má známka by šla ještě o bod pod známku Jána Ďurovčíka.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Peter Sagan & Eliška Lenčešová

(slowfox – My Girl)

Velmi slabý tanec, skoro až parodie na slowfox. Slowfox se vyznačuje elegancí, plynulostí a mírnou pohybovou vlnou jak v horizontálním, tak vertikálním směru. Technika Petera byla velmi špatná. Krok do kolen byl vytřídán vysokou špičkou, tanec byl doslova odšlapán, objevovaly se rytmické chyby, rám nebyl dobrý. Pokud bych měl zhodnotit jeho taneční um, pak bych řekl, že je výborný cyklista. Adam Bardy řekl, že to bylo vtipné a zábavné, ale že Peter dokáže mnohem víc. Zdena Studénková prohlásila, že Peter je jedinečný a vždy jde svou cestou. Tatiana Drexler konstatovala, že porotu baví, že pár to baví a pak kritizovala, že techniku Peter nestíhá a kvalita pohybu je jinde, než by měla být. Ján Ďurovčík se pustil do kritiky, že Peter je jako Kalimero, který se právě vylíhl, sem tam mimo rytmus, občas Peter nemá nohy, jinde je má zase obrovské. Peter s Eliškou si odnesli známky 6, 5, 6 a 5, má známka by šla ještě o stupínek níž.

⭐⭐⭐⭐

Zuzana Porubjaková & Jaroslav Ihring

(quickstep – Single Ladies)

Začátek a závěr večera se nesl ve znamení velmi zdařilých tanců. Zuzana předvedla krásný hravý, svižný a odlehčený quickstep. Technika na velmi dobré úrovni, jen je škoda pár rytmických výpadků, které vedly k nesynchronnosti. Líbilo se mi provedení polka hopsů i zařazení prvků charlestonu. Energie vydržela Zuzaně až do konce tance. Tento tanec si zasloužil vysoké hodnocení. Adam Bardy chválil a chválil. Zdena Studénková označila tanec za fantastický. Ani Tatiana Dreyler nešetřila chválou a viděla super a výborný výkon. Ján Ďurovčík řekl, že Zuzana tančí fantasticky, ale chce vidět ještě víc a vyzval Jaroslava, aby Zuzaně pořádně naložil. Porota ocenila výkon vysokými známkami 10, 10, 10 a 8, má známka by byla totožná s hodnocením Jána Ďurovčíka.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Porota svými známkami stanovila následující pořadí:

1 Zuzana P. & Jaroslav 38 9 2 Kristián & Dominika 34 8 3 Zuzana M. & Matej 33 7 4 Juraj & Natália 30 6 5 Marek & Natália 28 5 6 Eva & Matyáš 26 4 7 Ráchel & Titus 25 3 8 Peter & Eliška 22 2 9 Šimon & Patrícia 19 1

Hlasování diváků společně se známkami od poroty rozhodlo o tom, že soutěž opouští pár Šimon Jakuš a Patrícia Piešťanská.

