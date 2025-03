Let’s Dance X - 3. večer

Desátá řada soutěžní taneční zábavné show Let’s Dance pokračovala svým třetím soutěžním večerem, ve kterém soutěž opustil druhý pár.

Ve druhém večeru se rozloučil se soutěží pár Adam Šedro a Jasmin Affašová, který byl po taneční stránce jednoznačně nejslabší. Ve třetím večeru čekaly na zbylých deset párů filmové melodie, ve kterých zaznělo šest rytmů. Místo rotujícího porotce mezi Adamem a Tatianou zaujala herečka Gabriela Marcinková a doplnila trojici Adam Bardy, Tatiana Drexler a Ján Ďurovčík.

Porota ve druhém večeru nejvíce ocenila soutěžící páry Marka Rozkoše s Natálií Horváthovou a Zuzanu Porubjakovou s Jaroslavem Ihringem, kterým shodně udělila 34 body.

Ve třetím večeru se objevily melodie z filmových pláten a byl jsem velmi zvědav, jak si páry poradí nejen s tancem, ale i se ztvárněním filmových postav, do kterých se vtělili. Pojďme se podívat na jednotlivé taneční výkony:

Juraj Kemka & Natália Glosiková

(rumba – Forrest Gump Suite – Forest Gump)

Juraj se představil v něžné roli. Vystoupení nepostrádalo romantiku a překvapivě Jurajovu velmi dobrou rumbovou chůzi s precizní technikou nášlapu přes špičku. Rytmicky byl tanec poměrně zdařilý. Problémy se objevily ve zvedačce, kdy Juraj Natálii málem upustil. Škodou bylo, že v tanci bylo velmi málo rumby a většinu tance obstarala Natália, což se projevilo v konečné známce. Adamu Bardymu se to líbilo, označil tanec za velmi slušný a poznamenal, že jsou tam ještě rezervy. Gabriela Marcinková byla dojatá. Tatiana Drexler řekla, že udělali dojem na diváka, vytkla Jurajovi, že je moc ve špičkách a že má kroky tlačit víc do parketu. Ján Ďurovčík prohlásil, že to nebylo zlé, bylo to moc opatrné a radil přidat a získat větší jistotu. Pár si za svou rumbu odnesl známky 6, 7, 4 a 4, má známka by byla shodná s Adamem Bardym.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Simona Leskovská & Vilém Šír

(valčík – Tři oříšky – Tři oříšky pro Popelku)

Simona by potřebovala delší čas, aby tance zvládla. Její valčík byl kostrbatý, uhoněný, uskákaný. Místy postrádala stabilitu. Zpočátku tance chodila první kroky přes špičky, což je chyba zásadní. Objevovaly se krokové nepřesnosti a z nich plynoucí nesynchronnost s partnerem. Snažila se o rytmiku, ale ne vždy se trefila, technika byla slabší. Adam Bardy řekl, že valčík byl zatím nejlepší tanec tohoto páru, nahoře pár vypadal super, ale dole ne. Gabriela Marcinková konstatovala, že Simonu pravidla svazují. Tatiana Drexler vytýkala ťapkání po špičkách a upozorňovala, že krok jedna je na patu a kroky dva a tři na špičku. Ján Ďurovčík označil vršek páru za famózní, ale vespod byla polka a že neladil vršek se spodkem. Porota udělila za tento tanec známky 4, 5, 3 a 3, má známka by byla uprostřed hodnocení porotců.

⭐⭐⭐⭐

Eva Burešová & Matyáš Adamec

(paso doble – The Third Night – Nosferatu)

Nejsem příznivec alternativní hudby na paso doble. Je to pro mě silně rušivý element, který nenavodí tu správnou atmosféru corridy. Tanec nepostrádal drama a napětí. Technicky byl Evin tanec vcelku dobře zvládnutý, i když se objevovaly jak technické tak rytmické chybičky. Po emoční stránce byl tanec velmi silný. V některých okamžicích se ale Matyáš nechal trochu unést a zastiňoval svou soutěžní partnerku. Celkově příběh zatlačil tanec mírně do pozadí místo dokreslení, ale zážitek pro diváka to rozhodně byl. Adam Bardy označil filmový večer za show na druhou a řekl, že to bylo výborné. Gabriela Marcinková chválila, že se pár nebojí nedat romantiku. Tatiana Drexler byla unešena a označila výkon za velmi dobrý. Jánu Ďurovčíkovi to velmi chutnalo a označil vystoupení za divadlo v tanci. Eva s Matyášem si vytančili známky 8, 9, 8 a 7, má známka by byla shodná s Jánem Ďurovčíkem.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Šimon Jakuš & Patrícia Piešťanská

(tango – Oh, Pretty Woman – Pretty Woman)

Šimonovi se určitě nedá upřít snaha ani sebevědomý projev. Jenže občas to je málo. Kromě kroků je nutné také předvést správnou techniku a charakter tance, a to se mu u tanga příliš nepovedlo. Charakter tance chyběl, chyběla i patřičná měkkost pohybů, ráznost byla nahrazena tvrdostí. Tanec postrádal vášeň a působil chladně. Kroky byly odchozené a občas se objevil nepatřičný poskok. Pro tango typické snížení nebylo. Ocenit se dá velmi slušná rytmika, ale ke konci tance došlo k výpadkům z rytmu. Adam Bardy označil tanec za velmi pěkný. Gabriela Marcinková ocenila, že se Šimon nebojí toho, co řeknou ostatní. Tatianě Drexler se líbila radost s jakou Šimon tančí a chtěla by vidět víc kroků a složitější variace. Ján Ďurovčík podotkl, že Šimon dokazuje, že se všechno dá. Šimon s Patrícií si odnesli známky 5, 6, 3 a 4, má známka by byla totožná s Jánem Ďurovčíkem.

⭐⭐⭐⭐

Zuzana Porubjaková & Jaroslav Ihring

(čača – A Little Party Never Killed Nobody – Velký Gatsby)

Velkolepá show přesně ve stylu Velkého Gatsbyho musela diváka uchvátit. Zuzana je pohybově nadaná, a tak mě mrzí, že se objevilo snad jen šestnáct taktů čači. Technicky vcelku dobrý výkon a rytmicky perfektní ale zastínilo až moc tance v sólo částech s company. Také jsem měl pocit, že Zuzana měla až příliš často pokrčená kolena. Líbilo se mi zařazení pár prvků čači, které měly provedení na velmi vysoké úrovni. Adam Bardy řekl, že tento pár nasazuje laťku hodně vysoko. Gabriela Marcinková chválila a chválila. Tatiana Drexler prohlásila, že Zuzana umí tancovat a že byla výborná. Ján Ďurovčík konstatoval, že talentem a tréninkem vzniklo famózní číslo a že se to dá ještě vylepšit. Porota ocenila výkon známkami 9, 10, 9 a 7, opět bych se shodl s Jánem Ďurovčíkem.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Marek Rozkoš & Natália Horváthová

(valčík – Unchained Melody – Duch)

V první řadě musím ocenit, že se jednalo o minutu a půl tance. To je proti ostatním párům velké plus. Líbilo se mi zařazení valčíku na místě, který byl proveden velmi slušně. Dnes se tančí figurální valčík, ale ve slowfoxové rytmizaci – pérový krok a fallaway – by to být nemělo. Markovi bych poradil lepší švih do kroku, aby tanec šel víc do prostoru. Toho lze dosáhnou větším snížením do prvního kroku a druhým krokem švihnout skrz partnerku. Co snížilo výkon byly občasné poskoky. Ani zvedačka se Markovi nepovedla. Adam Bardy viděl romantiku. Gabriele Marcinkové se pár líbil a označila výkon za vyrovnaný herecko-taneční. Tatiana Drexler byla kritická, chybělo jí snížení, vytýkala odskákání a nedočkala se opravy levé ruky, kdy Marek přetlačuje v držení partnerku. Ján Ďurovčík si všiml přehrávání v otevřených pózách a vytkl, že valčík má plout a ne poskakovat. Porota udělila známky 8, 8, 7 a 6, má známka by byla totožná s Tatianou Drexler.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Zuzana Mauréry & Matej Chren

(rumba – The Way We Were – Takoví jsme byli)

Romantický tanec předvedli Zuzana s Matejem. Rumba vyžaduje dynamické pohyby, zrychlení a zpomalení, ale pohyb by se neměl zastavit, jen velmi zpomalit. Právě to mi u Zuzany chybělo, kdy velmi často se na vteřinku úplně zastavila. Místy byla Zuzana těžkopádná a nohy byly pomalejší. Rytmicky byl tanec vcelku zdařilý a technika byla lepší průměr. Adam Bardy podotkl, že rumba je emotivní tanec a přistihl se, že zapomněl, že jde o taneční soutěž. Gabriela Marcinková byla uchvácená přesnými točkami a úžasným nápadem. Tatiana Drexler konstatovala, že Zuzana konečně ví, jak na to a ocenila práci rukou a stabilitu. Ján Ďurovčík pronesl, že se někdy stane, že si to sedne a vyjde to, a že to byl tento případ. Chválil nádherné ruce. Porota vytáhla známky s čísly 7, 9, 6 a 6, má známka by byla stejná jako u většiny poroty.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Peter Sagan – Eliška Lenčešová

(čača – Dance The Night – Barbie)

Peter se svlékl do půl pasu a možná to na divačky zapůsobilo. Tanci to však nikterak nepomohlo. Tance bylo velmi poskrovnu. Podařilo se mi napočítat pouhých jedenáct taktů čači, což je na minutu a půl tance velmi málo. Rytmika byla poměrně slušná, až na okamžiky, kdy byl odkázán jen sám na sebe, technika o něco slabší. Především ale do čači nepatří kroky přes patu, to je zásadní chyba. Adamu Bardymu se líbila mnohotvárnost. Gabriela Marcinková prohlásil, že Peter všechny rozzářil. Tatiana Drexler řekla, že bude silně nespravedlivá a bude hodnotit výkon vysoko. Ján Ďurovčík konstatoval, že když Peter tančí s ostatními, jde v rytmu, ale v tanci o samotě je rytmický revolucionář. Peter s Eliškou si za svou nadsázkovou Barbie odnesli známky 6, 7, 7 a 4, má známka by byla uprostřed stupnice.

⭐⭐⭐⭐⭐

Ráchel Šoltésová & Titus Ablorh

(slowfox – Let It Go – Ledové království)

Minuta a půl slowfoxu, ohromné plus. V detailním záběru byl u Ráchel k vidění velmi precizně provedený patový obrat, což oceňuji a chválím. Líbila se mi plynulost tance i slušný rám. Technika byla na velmi dobré úrovni. Poradil bych zlepšit pohyb do prostoru, Ráchel působila trochu zakřiknutě. Objevovaly se u ní příliš vysoké nášlapy do promenádních kroků. Teprve včera, den po přenosu se objevila informace, že Ráchel tančila se zanícenými šlachami v kotnících. To se samozřejmě do hodnocení nemůže a dokonce ani nesmí promítnout. Adam Bardy řekl, že slowfox je klouzavá plynulost a že tam z devadesáti procent byla a že viděl v očích nejistotu. Gabriela Marcinková prohlásila, že to bylo technicky vynikající a že byl nesoulad mezi mezi nohami a tváří. Tatiana Drexler konstatovala, že choreografie byla těžká, že se vytratila radost a nepovedlo se techniku převést do výrazu. Ján Ďurovčík označil tanec za ladný a radil připnout výraz. Porota udělila dle mého názoru silně podhodnocené známky s výtkou výrazu ve tváři v hodnotách 6, 6, 5 a 5, má známka by byla o poznání vyšší.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Kristián Baran & Dominika Rošková

(tango – El Tango De Los Assassinos – Pan a paní Smithovi)

Tento tanec měl ohromný dramatický náboj a za to si zaslouží velkou pochvalu. I rytmika byla velmi dobrá. Nicméně je důležitý výkon v tangu, a toho tam bylo velmi málo. Tango argentino je vždy zpestřením evropského soutěžního tanga. Problém však je, že soutěžní tango trvalo slabých dvacet vteřin, a to je opravdu málo. Většinu času zabralo právě tango argentino. Technika soutěžního tanga nebyla dobrá. Často chybělo charakteristické snížení a odtlačování se do jednotlivých kroků. Tango bylo místo ráznosti tvrdé a navíc se objevily poskoky, které v tangu už vůbec nemají co dělat. Adam Bardy ocenil tanec na stole. Gabriela Marcinková viděla nádherně budované napětí. Tatiana Drexler byla absolutně nadšená stupňováním napětí. Ján Ďurovčík řekl, že Kristián ještě nedorostl a ocenil grandiózní výkon a výraz. Porota na rozdíl od předchozího vystoupení zde naopak výkon nadhodnotila a vůbec nebrala v potaz technické chyby. Kristián s Dominikou obdrželi známky 9, 10, 10 a 8, má známka by šla o dva stupně níž.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Porota svými známkami stanovila následující pořadí:

1 Kristián & Dominika 37 10 2 Zuzana P. & Jaroslav 35 9 3 Eva & Matyáš 32 8 4 Marek & Natália 29 7 5 Zuzana M. & Matej 28 6 6 Peter & Eliška 24 5 7 Ráchel & Titus 22 4 8 Juraj & Natália 21 3 9 Šimon & Patrícia 18 2 10 Simona & Vilém 15 1

Hlasování diváků společně se známkami od poroty rozhodlo o tom, že soutěž opouští pár Simona Leskovská a Vilém Šír

Ve čtvrtém večeru se bude tančit pro blízké osoby.

Článek bude doplněn o celá videa tanců a další údaje ke čtvrtému večeru.

Logo, fotografie a videa: ©TV Markíza, 2025