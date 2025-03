Let’s Dance X - 2. večer

Před necelým týdnem proběhl na Slovensku druhý večer desáté řady soutěžní taneční zábavné show Let’s Dance.

V úvodním večeru slovenské obdoby české StarDance, Let’s Dance, se představilo jedenáct tanečních párů. Po večeru druhém soutěž opustil první pár.

V prvním večeru skončil u poroty na prvním místě pár Marek Rozkoš s Natálií Horváthovou, který si za svůj quickstep odnesl od poroty 33 body. Pole pak uzavíral pár Adam Šedro a Jasmin Affašová se ziskem 13 bodů.

Co jsem nezmínil, je, že Česká republika má v desáté řadě Let’s Dance pětinásobné zastoupení. Kromě soutěžící Evy Burešové jsou mezi profesionály hned čtyři tanečníci. Matyáš Adamec, Vilém Šír, Jasmin Affašová a původem z Ghany i Titus Ablorh. V druhém večeru byla jako čtvrtá porotkyně pozvána herečka Petra Polnišová, která doplnila Adama Bardyho, Tatianu Drexler a Jána Ďurovčíka.

Druhý večer zaznělo při jedenácti tancích celých osm rytmů. Jak si páry poradily s nástrahami druhého večera? Pojďme se podívat na jednotlivé taneční výkony:

Zuzana Mauréry & Matej Chren

(jive – Waterloo)

Na parket vtrhla ABBA. Píseň z roku 1974, která skupinu vítězstvím v Eurovizi proslavila po celém světě, byla doprovodem k rytmickému jivu. Technika přeci jen trochu zaostávala a ačkoli byl tanec pohybově náročný, příliš jivu v něm nebylo. Zuzana měla pomalé nohy a místy působila těžkopádně. Tanci by slušelo míň poskakování a víc tance. Adam Bardy řekl, že to bylo velmi dobré a že tančili jive. Petra Polnišová ocenila ladné pohyby a prohlásila, že nedostatky byly nahrazeny výrazem. Tatiana Drexler konstatovala, že pár od pasu nahoru byl výborný a že rytmika nebyla precizní. Ján Ďurovčík pochválil výborný vršek a kritizoval pomalé nohy a rytmické nedostatky. Zuzana s Matejem si odnesli známky 7, 8, 5 a 5, má známka by byla totožná s většinou poroty.

⭐⭐⭐⭐⭐

Juraj Kemka & Natália Glosíková

(tango – Sombra)

Podmanivá skladba pomohla navodit atmosféru dramatu. Výraz Juraje byl na jedničku. Ostatní, bohužel, nikoli. Jeho tango bylo příliš tvrdé. Málokdy byl Juraj ve snížení, přičemž tango se tančí na pokrčených nohou. Ani technika nebyla nejlepší, objevovaly se rytmické a krokové nepřesnosti a dokonce výpadky ze sestavy. Příliš partnerku vodil rukou místo tělem a v postupech poskakoval. Oproti jeho úvodní sambě jde ale o posun správným směrem. Adam Bardy byl překvapen, že byl Juraj vážně vážný a žezatančil solidní tanec. Petra Polnišová se rozplývala nádherou. Tatiana Drexler řekla, že tango je tancem zralých mužů a že Juraj byl výborný. Ján Ďurovčík naoko vyčítal, že má z Juraje cítit zábavu a ne jím být okouzlen. Pár si vytančil známky 8, 8, 7 a 5, má známka by byla shodná s hodnocením Jána Ďurovčíka.

⭐⭐⭐⭐⭐

Ráchel Šoltésová & Titus Ablorh

(quickstep – Wiggle)

Rytmická živá hudba doprovodila pár k jejich hravému quickstepu. V tanci bylo velké množství poskoků a kopů, ale quickstepu málo. Ráchel byla se svým partnerem občas nesynchronní. Technika byla vcelku dobrá, v rytmice se objevovaly výpadky. Ráchel by prospělo více se soustředit na vnímání vedení partnerem. Adam Bardy ocenil směr, kterým se pár vydal. Petra Polnišová viděla náročnou choreografii, kterou pár výborně zvládl. Tatiana Drexler se líbila čirost projevu a všimla si, že Ráchel dlouho rozdýchávala chybu. Ján Ďurovčík byl příkřejší a řekl že to Ráchel pokazila a další minutu a půl se z toho dostávala, nevyšlo to a hotovo. Porota udělila páru známky 7, 7, 6 a 4, má známka by byla uprostřed stupnice.

⭐⭐⭐⭐⭐

Šimon Jakuš & Patrícia Piešťanská

(čača – Don’t Go Breaking My Heart)

Šimonovi latinské tance nebudou sedět. Čača toho byla důkazem. Na jeho tanci oceňuji, že se po celý tanec snažil důsledně chodit přes špičky. Technika nebyla nejlepší, rytmické nepřesnosti byly v hojném počtu, objevovaly se krokové nepřesnosti, tanec byl tvrdý a rozevlátý. Pevně věřím, že je v Šimonových silách tanec zlepšit, ale čača se mu nepovedla. Adam Bardy řekl, že se mu líbí Šimonova pohoda. Petra Polnišová prohlásila, že to bylo fantastické a že Šimon dokázal přinést energii. Tatiana Drexler chválila Šimonovy ruce v New Yorku a ocenila, že se po výpadku dokázal vrátit do rytmu. Ján Ďurovčík vytýkal časté výpadky z rytmu. Porota za předvedený tanec udělila známky 7, 8, 4 a 4, má známka by byla totožná s Tatianou a Jánem.

⭐⭐⭐⭐

Zuzana Porubjaková & Jaroslav Ihring

(slowfox – Feeling Good)

Velmi dobrý tanec. Elegance a plynulost společně s emocemi dohromady vytvořily skvělý zážitek. Líbilo se mi držení rámu, provedení rytmiky, technika mohla být o ždibíček lepší. Také by tanci slušel větší pohyb do prostoru a o něco větší jistota. Každopádně šlo o jeden z nejlepších tanců úvodních dvou večerů. Adamu Bardymu se líbila ladnost. Petra Polnišová označila tanec za báseň a řekla, že slowfox je krásný, když se umí zatančit. Tatiana Drexler obdivovala techniku. Ján Ďurovčík chválil nádheru a že pár absolutně ladí, radil víc zdvihou nohu při rondech. Pár si po zásluze odnesl vysoké známky 9, 10, 8 a 7, má známka by byla shodná s Tatianou Drexler.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Kristián Baran & Dominika Rošková

(čača – Señorita)

Tato čača byla záludná. Tempo bylo hodně zpomalené, spíše rychlostí jako rumba. Má to efekt v tom, že se stihnou všechny kroky relativně včas, ale nevýhodu v tom, že každá chyba je vidět dvojnásob. V tanci bylo málo čači. Rytmika byla v pořádku, ale technika občas zaskřípala. Co byl taneční průšvih bylo to, že Kristián asi dva takty, kdy obcházel Dominiku, šel kroky přes paty. Chyběla pro čaču typická ostrost a lepší provedení figur. Adam Bardy řekl, že to mělo příběh a byl vyvážený tanec se scénkami. Petra Polnišová chválila. Tatiana Drexler prohlásila, že Kristián je uvnitř latinář a radila zapracovat na kolenou. Ján Ďurovčík byl překvapený přirozeným pohybem. Kristián s Dominikou si odnesli známky 8, 9, 7 a 6, má známka by byla shodná s Jánem Ďurovčíkem.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Adam Šedro & Jasmin Affašová

(quickstep – Freedom)

Oproti úvodnímu tanci došlo u Adama k centimetrovému posunu vpřed. O technice se opět nedá mluvit, ta neexistovala. Rytmika odešla na výlet. Tanec byl těžkopádný, kroky odšlapané, toporné, Adam byl v držení stále v předklonu a byl nesynchronní s partnerkou. Jediné plus je v tom, že se tentokráte alespoň snažil o pohyb. Mám-li být upřímný, tak Lukáš Pavlásek oproti Adamovi byl tanečník. Adam Bardy našel pozitivum v tom, že to bylo lepší než před týdnem. Petra Polnišová prohlásila, že Jasmin bojuje s posuvným vagónem. Tatianě Drexler se líbilo, že Adam do promenády běžel, ale špatnou nohou. Ján Ďurovčík konstatoval, že Adam předefinoval pojem quickstep. Pár si odnesl známky 4, 5, 3 a 2, má známka by byla shodná s Jánem Ďurovčíkem.

⭐⭐

Eva Burešová & Matyáš Adamec

(valčík – Creep)

Tetno valčík bych označil za lehký nadprůměr. Technika byla ucházející, rytmika byla v pořádku, významnějších nedostatků jsem si nevšiml. U Evy byly poměrně pomalé nohy a objevovaly se u ní drobné krokové nepřesnosti, hlavně v přísunech. Rozhodně by potřebovala dát tanci větší švih, aby šel pohyb více do prostoru a měla by v krocích vpřed chodit pod parnera a skrz něj. To by kvalitě tance hodně přidalo. Adam Bardy viděl radost. Petra Polnišová řekla, že tam asi byla technická chyba, ale že to na ní působilo kompaktně. Tatiana Drexler označila tanec za překrásný. Ján Ďurovčík prohlásil, že to fungovalo, a že pár nesmí chybovat. Eva s Matyášem si odnesli známky 8, 9, 8 a 6, má známka by byla mezi Tatianou a Jánem.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Simona Leskovská & Vilém Šír

(rumba – Angels)

Tento tanec se nevyvedl. Romantika se tanci upřít nedá, ale chyběla rumba. Byl to sled od sebe oddělených póz, které navíc měly ohraničené začátky a konce. Nedocházelo k plynulému dynamickému pohybu zpomalení a zrychlení, což je v rumbě přímo nutnost. Simona byla tvrdá, rytmika plakala a technika to vzdala. Jediné plus vidím v krocích přes špičku a vytažené pózy, ale to je pro tento tanec opravdu málo. Adam Bardy ocenil výraz a romantiku. Petra Polnišová řekla, že pár zvládl těžký tanec a že tančili pěkně. Tatiana Drexler viděla romantický výraz a technické chyby a nelíbilo se jí drobné hopkání, které do rumby nepatří. Ján Ďurovčík konstatoval, že se to až tak nepodařilo, chyběla ladnost, byla to póza, póza a tanec měl všechna písmenka ale nespojená. Pár si odnesl za svou rumbu známky 5, 5, 3 a 3, má známka by byla shodná s hodnocením porotců napravo.

⭐⭐⭐

Peter Sagan & Eliška Lenčešová

(waltz – Unforgettable)

Ani tento tanec nebyl úplně zdařilý. Peter neudržel pevný rám, místy byl těžkopádný a nesynchronní. Technika nepatřila k nejlepším, ale rytmika až na drobné chybičky byla relativně dobrá. Kroky byly často odchozené a objevoval se i předklon. Adam Bardy řekl, že to mělo chyby, ale že Peter má disciplínu ke zlepšení. Petra Polnišová prohlásila, že je nezvyklé vidět Petera v této poloze a že se jí to líbilo. Tatiana Drexler viděla romantický výraz, líbila se jí Peterova sebekritika a konstatovala, že jeho nohy žily vlastním životem. Ján Ďurovčík si považoval, že Peter to pojal vážně, že šel do hudby, ale šlapal zelí. Peter s Eliškou si od poroty vytančili známky 7, 8, 6 a 5, má známka by byla totožná se známkou Jána Ďurovčíka.

⭐⭐⭐⭐⭐

Marek Rozkoš & Natália Horváthová

(rumba – Black Friday)

Tato rumba rozhodně nepostrádala emoce. Možná jich bylo až příliš, ale lépe víc, než žádné. Tanec měl ohromný náboj, romantika z páru prýštila tak, že první řady potřebovaly deštník. Marek šel velmi dobře technicky přes špičky a v rytmu. Kde měl stát rovně v póze, dodržel to. Přesto má jeho tanec ještě rezervu a může se posunout dál. Chybělo mi víc tance, což bylo na škodu věci. Adam Bardy viděl ladnost a jistotu. Petra Polnišová viděla silné emoce a měla nádherný zážitek. Tatiana Drexler viděla krásnou technickou rumbu, radila víc tlaku do parketu a konstatovala, že emoce převýšily technickou kvalitu a má pro to výraz – přegrimasované. Ján Ďurovčík prohlásil, že největším problémem byl výraz, líbila se mu dokonalá choreografie a chyběl mu větší kus chlapa. Porota udělila známky 9, 10, 8 a 7, má známka by byla shodná s Tatianou Drexler.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Porota svými známkami za první a druhý večer stanovila následující pořadí:

1 Marek & Natália 33+34 67 11 2 Zuzana P. & Jaroslav 29+34 63 10 3 Eva & Matyáš 23+31 54 9 4 Kristián & Dominika 22+30 52 8 5 Šimon & Patrícia 26+23 49 7 Zuzana M. & Matej 24+25 49 7 6 Peter & Eliška 21+26 47 6 7 Juraj & Natália 18+28 46 5 Ráchel & Titus 22+24 46 5 8 Simona & Vilém 15+16 31 4 9 Adam & Jasmin 13+14 27 3

Hodnocení poroty společně s hlasováním diváků rozhodlo o tom, že soutěž opouští pár Adam Šedro a Jasmin Affašová.

Třetí večer bude filmový, postupujících deset párů bude tančit na filmové melodie.

