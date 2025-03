Let’s Dance X - 1. večer

Na Slovensku odstartovala před týdnem desátá řada obdoby české Stardance, soutěžní taneční zábavná show Let’s Dance za účasti jedenácti soutěžních párů.

S týdenním zpožděním jsem se dostal ke shlédnutí slovenské Let’s Dance a poskuím se tento časový deficit dohnat a zhodnotit taneční výkony jednotlivých aktérů.

Slovenská soutěžní taneční zábavná show má od naší StarDance několik rozdílů. Především pořad vysílá soukromá televize Markíza. Soutěží jedenáct párů. Hned v prvním večeru zaznělo sedm různých rytmů. Některá vystoupení byla pojata se samostatným párem, některá s company.

Velký rozdíl oproti české verzi je v tom, že v sále není orchestr a živá hudba. Tančí se na originální reprodukovanou hudbu. Pořadem provázejí nově dvě ženy a porota je čtyřčlenná. Dva porotci jsou stálí, jeden zasedl v porotě poprvé a jeden porotce se bude vždy měnit. V porotě je jen jediný odborník přes soutěžní tance a tím je Tatiana Drexler. Roli kata plní choreograf, režisér a baletní tanečník Ján Ďurovčík. Dále v porotě usedl herec Adam Bardy, který se zúčastnil sedmé řady jako soutěžící. Do poroty byla na první večer pozvána americká choreografka a zpěvačka Paula Abdul.

Osobně nejsem příznivcem toho, aby v porotě, která hodnotí tanec, byli lidé, kteří nemají s tancem nic společného. Jak mohou odborně hodnotit něco, čemu sami nerozumí? I v české porotě se občas objevil někdo, kdo měl problémy hodnotit, například Michael Kocáb nebo Mahulena Bočanová. Může to být zpestření, ale od hodnocení pocity nebo sympatiemi jsou diváci. Porota by měla nabídnout odborné hodnocení.

Pojďme se podívat na jednotlivé výkony soutěžících. Jak si páry poradily s tanci prvního večera?

Zuzana Porubjaková & Jaroslav Ihring

(samba – Magalenha)

Na úvod večera přišlo překvapení v podobě velmi slušného výkonu. Zuzana měla rychlé nohy, velmi zdařilé bylo i provedení batukád. Po rytmické stránce větších problémů nebylo. Technika byla velmi dobrá. Místy byl bouncing slabší, než jak by si samba zasloužila. Zuzana s Jaroslavem nasadili ostatním laťku hodně vysoko. Adam Bardy označil sambu za výbornou a suverénní. Paula Abdul viděla úžasný začátek večera a radila víc propínat špičky. Tatiana Drexler byla překvapená seriozní technikou a chtěla vidět propnutější ruce. Ján Ďurovčík řekl, že to bylo famózní a chtěl větší ladnost. Porota udělila páru za sambu známky 8, 8, 7 a 6, má známka by byla totožná s Tatianou Drexler.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Kristián Baran & Dominika Rošková

(valčík – Golden Hour)

Valčík Kristiána byl poměrně slušný. Byla vidět snaha o plynulost a lehkost pohybu, ale Kristián v přísunech místy poskakoval. Valčíku by rovněž slušel větší švih do kroku a zlepšit snížení do prvního kroku. Množství scének by se mělo zredukovat. Technika nebyla špatná a rytmika byla vcelku dobrá. Adam Bardy viděl lehkost a chtěl vidět víc tance. Paula Abdul označila výkon za okouzlující. Tatiana Drexler řekla, že se Slovensko zamilovalo do romantického tance, pochválila postavení a radila vytlačit větší pohyb. Ján Ďurovčík poznamenal, že postupem času Kristiánovi spadla ramena a tanci uškodilo množství scének. Pár si za svůj valčík odnesl známky 6, 7, 5 a 4, má známka by byla totožná s Adamem Bardym.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Juraj Kemka & Natália Glosíková

(čača – I’m Too Sexy)

Tento tanec se příliš nepovedl. Juraj měl pomalé nohy, práce boků nebyla dobrá. Objevovaly se problémy s rytmem, technika byla na nízké úrovni. Oceňuji, že všechny kroky šly správně přes špičku. Juraj měl nezpevněné tělo, což vedlo ke zhroucení postavení. Napětí v těle napomáhá rychlejšímu a ostřejšímu pohybu. Adam Bardy řekl, že viděl Jurajovu snahu do toho jít a že ho těší, že chce Juraj tančit. Paula Abdul radila jít krok po kroku a teprve pak přidat svůj komediální talent. Tatiana Drexler poznamenala, že Juraj byl dobře natrénovaný a poradila přestat si dělat z tance srandu a začít ho brát seriózně a ubrat grimasy. Ján Ďurovčík konstatoval, že to nebyl průser, ale že Juraj nemá dělat karikaturu, že na tanec má. Porota ocenila výkon známkami 5, 6, 4 a 3, má známka by byla shodná s Tatianou Drexler.

⭐⭐⭐⭐

Ráchel Šoltésová & Titus Ablorh

(rumba – Rush, Rush)

Rumba Rachel by potřebovala zlepšit dynamiku. Ačkoliv se tančilo po celou dobu skladby, tak tance tam bylo relativně poskrovnu. Neustále se přecházelo z pózy do pózy a tanec postrádal větší množství kroků. Rytmika byla vcelku ucházející stejně jako technika. Tanec na mě ale působil chladněji, chybělo mi víc emocí a správný náboj. Adam Bardy řekl, že rumba má být sexy a že všechno přijde s většími zkušenostmi. Paula Abdul radila zvýšit energii, podsadit boky a propnout špičky. Tatiana Drexler chválila čirou rumbu a propnutá kolena. Ján Ďurovčík konstatoval, že Rachel zatím nezná míru a že musí získat jistotu a zjistit, jak pracovat s výrazem. Porota udělila známky 6, 6, 6 a 4, má známka by byla shodná s většinou poroty.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Šimon Jakuš & Patrícia Piešťanská

(waltz – What the World Needs Now)

Šimon má Downův syndrom, a tak má vůči ostatním soutěžícím nevýhodu. Přesto podal Šimon obstojný výkon a byl lepší než jiní soupeři. Oceňuji snahu o rám i o techniku. Místy byly jeho kroky trochu těžkopádné a waltz nebyl plynulý. Ani zdvihy nebyly takové, jaké by správně měly být. Nicméně rytmika byla vcelku dobrá. Šimon se za svůj výkon rozhodně nemusí stydět. Adam Bardy chválil Šimonovu schopnost vykouzlit úsměv u diváků. Paula Abdul ocenila nasazení a sebevědomí. Tatiana Drexler podotkla, že byl vidět odvedený kus práce. Ján Ďurovčík ocenil odvahu jít do této soutěže a konstatoval, že Šimon předvedl hodnotitelný výkon. Šimon s Patrícií si odnesli známky 8, 8, 6 a 4, má známka by byla totožná s Tatianou Drexler.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Simona Leskovská & Vilém Šír

(quickstep – Never Gonna Give You Up)

Hravý tanec byl pro Simonu trochu úskalím. Často byla nesynchronní, objevovaly se vysoké nášlapy, krokové a rytmické nepřesnosti. Celkově byl její quickstep uskákaný, nedokázala udržet tělo. Čišela ale z ní pozitivní energie a radost. Přesto musí ještě hodně zapracovat a nespoléhat jen na svůj sportovní talent a vzhled. Adam Bardy řekl, že to bylo pěkné a že byla super energie. Paula Abdul ocenila hravost a radila rychlejší a přesnější kroky. Tatianě Drexler chyběla harmonie. Ján Ďurovčík vytkl špatné držení, nedostatek ladnosti a věšení se na partnera. Simona s Vilémem si za svůj quickstep odnesli známky 4, 6, 3 a 2, m á známka by byla shodná s Adamem Bardym.

⭐⭐⭐⭐

Eva Burešová & Matyáš Adamec

(čača – Guess)

Toto vystoupení mě vůbec neoslovilo. Snad za to mohl výběr skladby, snad pojetí celého vystoupení včetně doprovodné skupiny. Místy to vypadalo na party střihorukého Edwarda a jeho sourozenců. Rušivých elementů bylo až příliš. Rytmika byla celkem v pořádku. V tanci bylo málo čači a příliš scének. Technika byla spíše průměrná a problémem byly u Evy pokrčená kolena. Myslím si, že má Eva na víc. Adam Bardy řekl, že to mělo sexappeal. Paula Abdul prohlásila, že to byla parádní party a radila zapracovat na technice. Tatiana Drexler si nejprve vyrovnala účty s Matyášem, kritizovala techniku, kterou dávala za vinu právě Matyášovi, protože Eva je dobrá tanečnice. Ján Ďurovčík ocenil pohyb a radil dodat techniku. Eva s Matyášem dostali od poroty známky 7, 7, 5 a 4, má známka by byla shodná s Tatianou Drexler.

⭐⭐⭐⭐⭐

Adam Šedro & Jasmin Affašová

(rumba – Shape of My Heart)

Tak tohle byla taneční katastrofa. Tanci chybělo vše, co mu chybět vůbec jde. Technika neexistovala, rytmika Adamovi nic neříkala. Pohyby byly atletické. Nejlépe by šlo jeho výkon označit jako „kráčející monolit“. Rumba je milostný, smyslný tanec a Adam předvedl smyslnost požárního hydrantu. Jediné, co se dá ocenit, je, že stál rovně. Bohužel pořád. Účastník soutěže Love Island možná spoléhal na svůj zevnějšek, ale zde musí předvést tanec, a k tomu nedošlo. Adam Bardy radil víc snahy a víc soustředění na tanec. Paula Abdul řekla, že musí tvrdě pracovat a že je ruka sem, ruka tam. Tatiana Drexler poznamenala, že v rumbě je důležitá žena a hodnocení Adama se vyhnula. Ján Ďurovčík neskrýval nadšení, že na Adama čekal, že je nádherné, totální a úplné dřevo a že z toho se dá vyrůst. Porota udělila známky 3, 6, 3 a 1, má známka by byla za snahu těsně nad minimem.

⭐⭐

Marek Rozkoš & Natália Horváthová

(quickstep – Dancin’ Fool)

Po přechozím vystoupení byl toto balzám na duši. Lehoučký a hravý quickstep byl asi nejlepším tancem večera. Občas se sice objevily drobné rytmické a krokové nepřesnosti, ale nebylo to nic zásadního. takové chybičky dělají i ti nejzkušenější. Oceňuji velkou energii, která byla vypuštěna správným směrem. Tento tanec dokáže strhnout diváka na svou stranu. Technicky byl tento tanec zdatný. Markovi by se dala vytknout občas ramena, ale na absolutního amatéra to byl velmi nadprůměrný výkon. Adam Bardy byl nadšen nádherným tancem se synchronností. Paula Abdul řekla wow, wow wow wow, velké bravo. Tatiana Drexler ocenila výborné postavení a komplikované kroky. Ján Ďurovčík netušil, jaký klenot se v Markovi skrývá a spadla mu brada. Marek s Natálií si odnesli známky 9, 10, 7 a 7, má známka by byla shodná s většinou poroty.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Zuzana Mauréry & Matej Chren

(waltz – Un peu plus haut, un peu plus loin)

Romantický waltz v podání Zuzany a Mateje byl poměrně dobrý. Zuzana ukázala, že stále má pružnost v těle jako bývalá cvičitelka pořadu Cvičme v rytme. Technika byla na slušné úrovni. Místy byla trochu těžkopádnější a objevovaly se vysoké nášlapy, ale rytmicky byl tanec v pořádku. Rozhodně to byl výkon, na kterém se dá stavět do dalších večerů a tanců. Adam Bardy řekl, že to celé věřil a ocenil krásné držení. Paula Abdul vypíchla eleganci a že Zuzana umí ztělesnit příběh. Tatiana Drexler zmínila ladnost a ocenila dobrý výkon. Ján Ďurovčík konstatoval nádheru a ladnost. Zuzana s Matejem si od poroty odnesli známky 7, 7, 6 a 4, má známka by byla totožná opět s Tatianou Drexler.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Peter Sagan & Eliška Lenčešová

(jive – Hound Dog)

Na závěr přišla jedna z nejslavnějších slovenských osobností, Peter Sagan. Závodní kolo určitě Peterovi sedí lépe než tanec. Rytmika byla celkem ucházející, i když se objevovaly časté nepřesnosti. Ty koneckonců byly i v krocích. Technika byla slabší, zejména jivové přeměny byl přiliš široké, chtělo by to zlepšit vertikální pohyb, který dělá jive jivem. Celkově působil Peter rozevlátě a i latinské tance vyžadují určitou míru sebekázně. Adam Bardy si všiml, že noha stále hledala pedál, ale je to na dobré cestě. Paula Abdul ocenila sebevědomí a radila pracovat krok po kroku. Tatiana Drexler konstatovala, že Peter je hvězda, ať už tančí jakkoli. Ján Ďurovčík řekl, že Peter zatím nemá rytmus a poradil poslouchat hudbu. Peter s Eliškou si odnesli od poroty známky 6, 7, 5 a 3, má známka by byla uprostřed bodové stupnice.

⭐⭐⭐⭐⭐

Porota svými známkami stanovila následující pořadí:

1 Marek a Natália 33 11 2 Zuzana P. a Jaroslav 29 10 3 Šimon a Patrícia 26 9 4 Zuzana M. a Matej 24 8 5 Eva a Matyáš 23 7 6 Kristián a Dominika 22 6 Ráchel a Titus 22 6 7 Peter a Eliška 21 5 8 Juraj a Natália 18 4 9 Simona a Vilém 15 3 10 Adam a Jasmin 13 2

Body se přenášejí do druhého večera, kde v součtu se známkami za další tanec stanoví pořadí od poroty. Společně s hlasy diváků se následně rozhodne o prvním vypadávajícím páruze soutěže.

Logo a fotografie: ©TV Markíza, 2025