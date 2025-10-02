Zítra a pozítří budeme volit svoji budoucnost
Jaké nebezpečí nám hrozí?
Nelze si nevšimnout válečné rétoriky, která se nám snaží vsugerovat, že válka na Ukrajině je i naší válkou. O tom, zda budeme zataženi do války proti Rusku nebo ne, rozhodne, komu zítra a v sobotu odevzdáme svůj hlas.
Je třeba si přiznat, že v případě války proti nám stojí jaderná velmoc s nejpočetnější, nejlépe vycvičenou i vyzbrojenou armádou na světě. Má zbraně, proti kterým jsme bezmocní, například Orieshnik, před nímž neexistuje žádný úkryt. Naneštěstí to není jediný druh zbraní, které má Rusko ve svém arzenálu. Co vše umí, vidíme na Ukrajině.
Brzy to možná uvidíme i na našem území. K tomu, aby se naše republika stala terčem pro Rusko, nemusíme posílat na frontu svoji armádu ani vyhlašovat Rusku válku. Úplně stačí, když přes naše území pojedou spojenci na Rusy. Putin a jeho lidé k tomu nebudou mlčet. Varovali nás.
Jakou máme šanci?
Nepatřím mezi Putinovy příznivce, pouze jsem realistka, která si neplete válku s počítačovou hrou a která si nemyslí, že Rusko bude nečinně přihlížet, jak přes naše území na něho táhnou spojenci. Ukrajina měla v únoru 2022, na počátku konfliktu, velkou šanci zvítězit nad ruskou armádou. Ta se navíc utápěla ve vnitřních problémech. V současné době je situace naprosto odlišná.
Ukrajině pomáhal celý Západ. Její armáda dostávala nejmodernější zbraně z USA i ze západní Evropy. Naše současná vláda tam od počátku posílala také munici. Výsledek známe. Ukrajina prohrává. Taková je realita, bez ohledu na to, zda se nám to líbí nebo ne. Navíc Rusko válkou i sankcemi posílilo, jeho armáda je zkušenější.
To pro nás není dobrá zpráva. Proti Rusku nemáme šanci. Naše smrt ani zničení našeho území Putinovi neuškodí ani ho neoslabí.
Zkáza, kam se podíváš
Jak by vypadalo území naší republiky, kdyby ho Ruskové začali bombardovat stejně jako to ukrajinské? Je třeba také nezapomenout na poničení četných silnic a mostů těžkou technikou spojenců, kteří by táhli na Rusy.
Všude by byly trosky, hrůza, bída, utrpení, bolest, zoufalství a smrt. Přerušení dodávek elektrické energie, plynu i vody by bylo samozřejmostí.
Na to, že si nakoupíme v obchodech, bychom mohli zapomenout. Silnice by byly zničené, zásobování by vázlo, nějaká ta ruská raketa nebo dron by mohl zničit i supermarket, hypermarket. Ruské rakety, drony by nám zničily i střechu nad hlavou. Nemít kde bydlet by bylo naprosto běžné. Kdo bude mít kde bydlet, tak ho bude v chladném počasí hřát pouze nenávist k Putinovi, Rusku i všemu ruskému. To bude jediné, čeho bude dostatek.
Mnozí z nás by nic z toho nemuseli řešit, protože by byli mrtví. Při náletech, bombardování umírají nevinní civilisté, tedy my.
Kdo to zaplatí?
Fialova vláda zanechává za sebou dluhy a obrovský schodek státního rozpočtu. Z toho nové základny nepostavíme ani nezmodernizujeme armádu. Pokud necháme Fialovu vládu pokračovat ve vládnutí, tak se můžeme těšit na raketový nárůst cen i daní a také dluhů. Trpět bude také zdravotnictví, školství, kultura i sociální věci.
Premiér Fiala přiznal, že chce dávat na zbrojení kolem 20 % státního rozpočtu. Rusko dává mnohem méně a jeho ekonomika roste. Rusko posiluje také na poli vojenském i diplomatickém. Taková je realita. A ani ta největší nenávist ji nezmění.
Co si zvolíme, to dostaneme
Odpověď na otázku, zda budeme žít v míru nebo trpět a umírat ve válce, nám dají výsledky letošních voleb do Parlamentu. Pokud si zvolíme politické strany, hnutí, které prosazují mír, budeme žít v míru a časem i v prosperitě.
Zaslepí-li nás nenávist vůči Rusku a touha po jeho porážce, nic dobrého nás čekat nebude. Taková je válka.
Koho volit?
Nemohu psát, koho konkrétně volit a koho naopak ne. V každém případě bychom měli volit pouze ty strany, hnutí, které se stoprocentně dostanou do Parlamentu. Jinak riskujeme propadnutí našich hlasů.
Bezprostřední nebezpečí na nás nečíhá v podobě komunismu, ale v podobě možnosti, že budeme zataženi do války proti Rusku.
Nechci nikoho strašit ani vyvolávat paniku, ale každý, kdo sleduje okolní dění, si nemůže nevšimnout rizika, že budeme zataženi do války proti Rusku. Naštěstí zítra a pozítří máme možnost toto riziko eliminovat.
Je pouze na nás, co si zvolíme.
Zdroj fotografií: Pixabay.com
Evžena Janovská
Proč jít k volbám do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu bývají mnohými lidmi považovány za nepodstatné. Rozhodnutí poslanců Evropského parlamentu má velký vliv na náš každodenní život. O čem rozhodují europoslanci? Jak je to s propadlými hlasy?
Evžena Janovská
Nenapravitelná kukačka
Děti milují pohádky. Milují ten kouzelný svět skřítků, princů, princezen, víl, čarodějek, vodníků a dalších pohádkových bytostí. Moje pohádka je zavede do Stříbrného lesa, kde mluví ptáci i zvířata a kde žije čarodějka Roxana.
Evžena Janovská
Proč volit Ing. Andreje Babiše?
Druhé kolo prezidentských voleb vstupuje do finále a spolu s ním i napětí, které panuje v souvislosti s volbami. Stále více je zřejmé, že Pětikoalice si nepřeje mít na Pražském Hradě Ing. Andreje Babiše.
Evžena Janovská
Prezident republiky nevykonává pouze reprezentativní funkci
Mnozí lidé hodnotí prezidenta podle toho, jak je atraktivní, jakým působí dojmem. Prezident ČR má v rukou velkou moc. Spíše než na jeho zevnějšku záleží na jeho názorech, postojích.
Evžena Janovská
Volte srdcem
Blíží se volby a spolu s nimi i otázka, koho volit. Nejprve je však nutné si položit otázku, zda chcete opravdovou změnu. Pokud ano, nevolte stejné strany a hnutí.
|Další články autora
Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými
Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první...
Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují
Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...
Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...
Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou
Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez...
Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem
Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za...
Hasiči likvidovali požár kuchyně v Praze na Kačerově. Obyvatelé dům sami opustili
Kvůli požáru kuchyně v bytě zasahovali hasiči ve II. stupni požárního poplachu v ulici Při Trati na...
Mladík nahlásil bombu ve škole a rukojmí. Za falešný poplach mu hrozí vězení
Policisté obvinili mladistvého, jenž ve středu nahlásil bombu v budově střední školy v děčínských...
Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu
Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly...
Ne komunistům a extremistům! Ke shromáždění v Jihlavě promluví Marhoul či Pecková
Magda Vášáryová, Michael Žantovský či Václav Marhoul. To je jen několik jmen účastníků happeningu...
Prodej bytu 3+1, 70 m2, Žandov, ul. Děčínská
Děčínská, Žandov, okres Česká Lípa
2 621 000 Kč
- Počet článků 21
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1756x