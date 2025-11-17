Všechno začalo slovy: Chci tě vidět v těch lodičkách! Jen v nich.
Každý rok po Vánocích jezdím s kamarádkou na nákupy do Vídně. Stala se z toho už tradice, kterou ani letos nehodlám vynechat. Jede se mnou Tereza a mně je jasné, že tentokráte to bude asi dost náročné.
Po třech letech ji opustil ženatý milenec a ona to absolutně nezvládá. Zrovna teď brečí na sedadle spolujezdce a mezi vzlyky zachytím pár slov.“Přišla mu na to manželka, ta můra jedna. Udělala hysterickou scénu a on se zalekl. Je to zbabělec, už k ní nic necítí, chce se rozvést. Ale bojí se, že si něco udělá, tak raději zůstane s ní.“Chce se mi říct, že je to nesmysl, že jí asi celou dobu něco nalhával. Manželka nejspíš není žádná zlá můra, on se vůbec rozvádět nechtěl a s Terezou si jenom užíval. Ale nahlas řeknu: „Je to blbec, kašli na něj. Ať si s ní zůstane a žije dál svůj nešťastný život. Mohl se s tebou mít krásně, ale vybral si jinak.“Další vzlyk. „Normálně mi poslal zprávu, že už se nikdy nesmíme vidět. Nesmím mu psát, volat, odebral si mě z přátel na Facebooku. Já mu napsala spoustu zpráv, jak mi chybí, jaký je šmejd, jak ho chci zpátky. Na nic neodpověděl a asi to ani nečetl. Zkoušela jsem mu i volat, ale nezvedne to. Tak aspoň chodím na místa, kam chodí on a snažím se ho potkat. Někdy stojím skoro celou noc pod jeho oknem a dívám se, jestli ho nezahlédnu.“Jsem úplně v šoku. To do něj byla vážně tak zoufale zamilovaná? Taková sebevědomá ženská a takhle se úplně zbláznila? Co jí na to mám proboha říct? Zoufale vymýšlím reakci, ale nakonec se zmůžu jenom na: „No bylo by lepší, kdybys ho vůbec nesledovala. Zkus ho úplně vyloučit ze svého života. Dělej věci, co tě baví, bav se s přáteli, cvič a na něj časem zapomeneš. Víš co, dáme si dnes něco dobrého a nakoupíme nějaké krásné věci. Co třeba sexy lodičky?“
Kdybych tehdy věděla, jak budu za sedm let na takovou radu alergická.
Tereza pod to okno bude chodit ještě další tři roky.
Zaparkuju na začátku Mnichova a jedeme metrem do centra. Tereza má tak mizernou náladu, že obchody spíš proběhneme, přesto se mi podaří ulovit krásnou sukni po kolena a opravdu parádní lodičky na jehlovém podpatku. Zrovna sedíme v příjemné kavárně, popíjíme kávu a jíme dortík, když mi na mobilu cinkne zpráva.
Vyřešil se nějak ten rozlámaný stůl?
Zrovna sedím s kamarádkou v kavárně, popíjím výborný kafe, obdivuju krásné nové lodičky, co jsem si právě koupila a ty mě otravuješ s rozbitým stolem?
Hmm, představuju si tě v těch lodičkách. Jenom v těch lodičkách.
Cožeeee? On je snad někde opilej, tohle by přece jen tak nenapsal. Že si mě představuje nahou? Daniel?
Zatím netuším, že tahle zpráva je skutečným začátkem našeho turbulentního vztahu.
Eva Zupančič
Rozchod po sedmi letech, který jsem opravdu nečekala
Jak to dopadne, když přehlížíte všechny varovné signály? Rozchodem zčistajasna. Opustí vás, protože on už s vámi svoji budoucnost nevidí.
Eva Zupančič
Popcorn, cola a milenec, co mě vyměnil za instagramovou princeznu
Smutek. Z ničeho nic se přiřítil a zasáhl mě jako dělová koule. Cítím ho poprvé od našeho rozchodu a je to strašný pocit. Vynořil se jakoby odnikud a pronikl do každičké buňky mého těla. Nemůžu skoro dýchat, jak to bolí.
|Další články autora
Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí
Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...
Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...
Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice
Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro...
OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu
S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky...
OBRAZEM: Labská bouda slaví půl století, nahlédněte do kuchyně i wellness
Labská bouda v nadmořské výšce 1340 metrů severozápadně od Špindlerova Mlýna je i po padesáti...
Na Národní třídu přicházejí první politici. Hanba! volali protestující na Babiše
Přímý přenos Pietními akcemi, happeningy, průvody a koncerty si Česko v pondělí připomíná 36 let od počátku pádu...
Babiš přišel na Národní už ráno. Mrzí ho, že Havel neprosadil většinový systém
Předseda ANO a kandidát na příštího premiéra Andrej Babiš přišel k pamětní desce událostí 17....
Poslední vystoupení J.A.R. po odchodu Klempíře? Kapela zahraje na výročí v Lucerně
Skupina J.A.R. dnes vystoupí na koncertu v pražské Lucerně, který se tradičně koná při příležitosti...
5 důvodů, proč vám nemovitostní fondy zajistí klidný spánek
Komerční sdělení Máte úspory, ale nechcete je nechat ležet ladem? Dnes má každý možnost investovat do nemovitostí –...
Prodej obchod a služby, 470 m2, Karviná, ul. Kosmonautů
Kosmonautů, Karviná - Ráj
5 000 000 Kč
- Počet článků 3
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 278x