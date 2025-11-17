Všechno začalo slovy: Chci tě vidět v těch lodičkách! Jen v nich.

Některé vztahy začnou v posilovně, jiné zase na seznamce. Ten můj začal nákupem lodiček na vysokém podpatku.

Každý rok po Vánocích jezdím s kamarádkou na nákupy do Vídně. Stala se z toho už tradice, kterou ani letos nehodlám vynechat. Jede se mnou Tereza a mně je jasné, že tentokráte to bude asi dost náročné.

Po třech letech ji opustil ženatý milenec a ona to absolutně nezvládá. Zrovna teď brečí na sedadle spolujezdce a mezi vzlyky zachytím pár slov.“Přišla mu na to manželka, ta můra jedna. Udělala hysterickou scénu a on se zalekl. Je to zbabělec, už k ní nic necítí, chce se rozvést. Ale bojí se, že si něco udělá, tak raději zůstane s ní.“Chce se mi říct, že je to nesmysl, že jí asi celou dobu něco nalhával. Manželka nejspíš není žádná zlá můra, on se vůbec rozvádět nechtěl a s Terezou si jenom užíval. Ale nahlas řeknu: „Je to blbec, kašli na něj. Ať si s ní zůstane a žije dál svůj nešťastný život. Mohl se s tebou mít krásně, ale vybral si jinak.“Další vzlyk. „Normálně mi poslal zprávu, že už se nikdy nesmíme vidět. Nesmím mu psát, volat, odebral si mě z přátel na Facebooku. Já mu napsala spoustu zpráv, jak mi chybí, jaký je šmejd, jak ho chci zpátky. Na nic neodpověděl a asi to ani nečetl. Zkoušela jsem mu i volat, ale nezvedne to. Tak aspoň chodím na místa, kam chodí on a snažím se ho potkat. Někdy stojím skoro celou noc pod jeho oknem a dívám se, jestli ho nezahlédnu.“Jsem úplně v šoku. To do něj byla vážně tak zoufale zamilovaná? Taková sebevědomá ženská a takhle se úplně zbláznila? Co jí na to mám proboha říct? Zoufale vymýšlím reakci, ale nakonec se zmůžu jenom na: „No bylo by lepší, kdybys ho vůbec nesledovala. Zkus ho úplně vyloučit ze svého života. Dělej věci, co tě baví, bav se s přáteli, cvič a na něj časem zapomeneš. Víš co, dáme si dnes něco dobrého a nakoupíme nějaké krásné věci. Co třeba sexy lodičky?“

Kdybych tehdy věděla, jak budu za sedm let na takovou radu alergická.

Tereza pod to okno bude chodit ještě další tři roky.

Zaparkuju na začátku Mnichova a jedeme metrem do centra. Tereza má tak mizernou náladu, že obchody spíš proběhneme, přesto se mi podaří ulovit krásnou sukni po kolena a opravdu parádní lodičky na jehlovém podpatku. Zrovna sedíme v příjemné kavárně, popíjíme kávu a jíme dortík, když mi na mobilu cinkne zpráva.

Vyřešil se nějak ten rozlámaný stůl?

Zrovna sedím s kamarádkou v kavárně, popíjím výborný kafe, obdivuju krásné nové lodičky, co jsem si právě koupila a ty mě otravuješ s rozbitým stolem?

Hmm, představuju si tě v těch lodičkách. Jenom v těch lodičkách.

Cožeeee? On je snad někde opilej, tohle by přece jen tak nenapsal. Že si mě představuje nahou? Daniel?

Zatím netuším, že tahle zpráva je skutečným začátkem našeho turbulentního vztahu.

Autor: Eva Zupančič | pondělí 17.11.2025 8:42 | karma článku: 0 | přečteno: 19x

Další články autora

Eva Zupančič

Rozchod po sedmi letech, který jsem opravdu nečekala

Jak to dopadne, když přehlížíte všechny varovné signály? Rozchodem zčistajasna. Opustí vás, protože on už s vámi svoji budoucnost nevidí.

15.11.2025 v 18:29 | Karma: 16,28 | Přečteno: 475x | Diskuse | Ona

Eva Zupančič

Popcorn, cola a milenec, co mě vyměnil za instagramovou princeznu

Smutek. Z ničeho nic se přiřítil a zasáhl mě jako dělová koule. Cítím ho poprvé od našeho rozchodu a je to strašný pocit. Vynořil se jakoby odnikud a pronikl do každičké buňky mého těla. Nemůžu skoro dýchat, jak to bolí.

14.11.2025 v 10:23 | Karma: 11,95 | Přečteno: 329x | Diskuse | Ona
Další články autora

Nejčtenější

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)
12. listopadu 2025  9:47

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...
15. listopadu 2025,  aktualizováno 

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl
9. listopadu 2025  9:18

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro...

OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu

Manželé Klausovi a prezident Petr Pavel. (15. listopadu 2025)
15. listopadu 2025  14:42

S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky...

OBRAZEM: Labská bouda slaví půl století, nahlédněte do kuchyně i wellness

Labská bouda v Krkonoších si připomíná padesát let od otevření. (11. listopadu...
13. listopadu 2025  12:46

Labská bouda v nadmořské výšce 1340 metrů severozápadně od Špindlerova Mlýna je i po padesáti...

Na Národní třídu přicházejí první politici. Hanba! volali protestující na Babiše

Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Na Národní třídu dorazil předseda...
17. listopadu 2025,  aktualizováno  9:06

Přímý přenos Pietními akcemi, happeningy, průvody a koncerty si Česko v pondělí připomíná 36 let od počátku pádu...

Babiš přišel na Národní už ráno. Mrzí ho, že Havel neprosadil většinový systém

Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Na Národní třídu dorazil předseda...
17. listopadu 2025  7:54,  aktualizováno  8:55

Předseda ANO a kandidát na příštího premiéra Andrej Babiš přišel k pamětní desce událostí 17....

Poslední vystoupení J.A.R. po odchodu Klempíře? Kapela zahraje na výročí v Lucerně

Michael Viktořík, Roman Holý a Oto Klempíř z kapely J.A.R.
17. listopadu 2025  7:31

Skupina J.A.R. dnes vystoupí na koncertu v pražské Lucerně, který se tradičně koná při příležitosti...

5 důvodů, proč vám nemovitostní fondy zajistí klidný spánek

Nemovitost v portfoliu nemovitostních fondů ZDR Investments
17. listopadu 2025

Komerční sdělení Máte úspory, ale nechcete je nechat ležet ladem? Dnes má každý možnost investovat do nemovitostí –...

Eva Zupančič

  • Počet článků 3
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 278x
Jsem spisovatelka, která píše o vztazích, autorka knihy Sedm a půl roku. Moje příběhy se točí kolem lásky ve všech podobách – té velké, nečekané, zraňující i komické. A protože realita má často lepší fantazii než fikce, čerpám inspiraci z běžného života. Ve svých knihách kombinuji cit pro emoce s jemnou ironií – protože někdy je potřeba se smát, i když nám do smíchu moc není. Věřím, že dobrý příběh má bolet i hřát.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.