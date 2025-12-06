Třeba mi časem dojde, že mi chybíš a vrátím se

Už mě nemiluje, ale chce zůstat kamarád. Říká, že když všechno dobře dopadne, vrátí se mi do života. Mám nechat pootevřené dveře, nebo je rázně zavřít?

Sedím naproti Danielovi v naší oblíbené kavárně, přede mnou stojí nadýchané tiramisu a voňavá káva, a snažím se soustředit na to, co mi říká. Koukám se mu na ústa a na oči a připadám si, jako bych se vznášela, jako by se mě netýkalo to, co říká. Rozchod. Nebo spíš nerozchod.

„Já už tě nemiluju, moje city k tobě se změnily. Začalo to už někdy na podzim a je to čím dál horší. Momentálně je to tak, že už nevidím svoji budoucnost s tebou. Potřebuju si ujasnit, co chci a zjistit, co dál. Ale pořád tě mám rád, nedovedu si představit, že tě ve svém životě nebudu mít. Půjdeme teď každý svou cestou, ale chtěl bych s tebou zůstat kamarád. A možná se naše cesty ještě sejdou, já se ti vrátím do života a spolu zestárneme,“ říká Daniel a snaží se vypadat, že ho vše opravdu mrzí.

Koukám na něj a nejsem schopná nějak rozumně odpovědět. To mi právě opravdu řekl, že se chce rozejít, ale pro jistotu by si nechal otevřená vrátka, kdyby zjistil, že to přece jen se mnou nebylo tak špatné? Nebo si chce užít s nějakou jinou a kdyby to náhodou nevyšlo, vrátí se?

„Ty někoho máš?“ zeptám se, i když čekat od něj, že mi řekne pravdu, je dost naivní.

„Náhodou jsem potkal jednu holku, ale nic spolu nemáme, to přísahám. Jsme jenom kamarádi. A s tebou bych taky rád zůstal kamarád. Někdy si zavoláme, zajdeme na kafe, můžeme si popovídat,“ navrhuje a já mám chuť mu jednu ubalit. Nemám vůbec chuť si něco vysvětlovat, o něčem diskutovat. Jenom se zvednu, vezmu si kabelku a rozloučím se:„Tak jo, tak budeme kamarádi. Měj se, užij si holku.“

Sotva zajdu za roh, vezmu telefon a zavolám Martině a Anně do naší společné skupiny.

„Tak Daniel mi dal kopačky. Má nějakou holku. A se mnou chce být kamarád. Prý se možná naše cesty ještě sejdou a možná spolu dokonce zestárneme,“ převyprávím jim obsah svého rozhovoru s Danielem.

„Takže si chce nechat zadní vrátka, kdyby to s tou holkou nevyšlo? To je teda slaboch, řekla bych, že tě nemiloval nikdy, když je schopný tě takto trápit. On si myslí, že ty tady budeš čekat, až se on rozmyslí, až zjistí, jestli je mu líp s tebou, nebo s ní? On si bude zkoumat nový vztah a když to nevyjde, vrátí se? A ty budeš mezitím pořád doufat? To je neuvěřitelné,“ rozčílí se Anička.

„Doporučuju ti ho nechat jít. Uzavři váš vztah. Jestli je schopný ti tohle říct a udělat, nestojíš o něj, není to chlap pro tebe. Ať si má tu holku, ty si najdi někoho, na koho se budeš moct spolehnout, kdo bude vědět, co chce,“ doplní Annu Martina.

„Takže myslíte, že se s ním nemám přátelit? Žádné kafe, telefony, nic?“ zeptám se naivně.

„Neeeee!“ zakřičí obě kamarádky najednou.

„Pokud ti tohle udělal, odřízni ho. Nekomunikuj s ním, nescházej se s ním, jdi dál a jeho nech za sebou. Nebude to jednoduché, ale pokud budeš pořád čekat, jestli se ti náhodou do života nevrátí, ztratíš zbytečně čas a budeš donekonečna truchlit,“ vysvětluje Martina.

„A hlavně: chceš, aby se ti takový člověk vrátil do života?“ položí Anna zásadní otázku.

„No, asi nechci,“ nejistě odpovím.

„Ne, nechceš! Tak žádná otevřená vrátka!“ uzavře kamarádka náš rozhovor.

A já jsem rozhodnutá obě kamarádky tentokráte poslechnout.

Autor: Eva Zupančič | sobota 6.12.2025 17:36 | karma článku: 4,72 | přečteno: 55x

Další články autora

Eva Zupančič

Proč se i ideální páry nakonec rozejdou

Všichni říkali, že jsme ideální pár. Myslela jsem, že si rozumíme beze slov, že naše láska je silná a bezpečná. Nemohla jsem se mýlit víc. Teď už vím, že komunikace je nezbytná v sebelepším vztahu.

28.11.2025 v 19:25 | Karma: 15,78 | Přečteno: 341x | Diskuse | Ona

Eva Zupančič

Manžel mě opustil kvůli mladší ženě, ale z rozpadu manželství viní mě

Dnes konečně otevírám svou praxi psychoterapeuta. V noci jsem skoro nespala. I když jsem zvyklá, že se mě známí a přátelé ptají běžně na radu, tohle je něco jiného. Poprvé přijdou klientky přímo do mé ordinace.

22.11.2025 v 17:16 | Karma: 35,24 | Přečteno: 4972x | Diskuse | Ona

Eva Zupančič

Všechno začalo slovy: Chci tě vidět v těch lodičkách! Jen v nich.

Některé vztahy začnou v posilovně, jiné zase na seznamce. Ten můj začal nákupem lodiček na vysokém podpatku.

17.11.2025 v 8:42 | Karma: 14,23 | Přečteno: 718x | Diskuse | Ona

Eva Zupančič

Rozchod po sedmi letech, který jsem opravdu nečekala

Jak to dopadne, když přehlížíte všechny varovné signály? Rozchodem zčistajasna. Opustí vás, protože on už s vámi svoji budoucnost nevidí.

15.11.2025 v 18:29 | Karma: 20,63 | Přečteno: 852x | Diskuse | Ona

Eva Zupančič

Popcorn, cola a milenec, co mě vyměnil za instagramovou princeznu

Smutek. Z ničeho nic se přiřítil a zasáhl mě jako dělová koule. Cítím ho poprvé od našeho rozchodu a je to strašný pocit. Vynořil se jakoby odnikud a pronikl do každičké buňky mého těla. Nemůžu skoro dýchat, jak to bolí.

14.11.2025 v 10:23 | Karma: 14,79 | Přečteno: 481x | Diskuse | Ona
Další články autora

Nejčtenější

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...
3. prosince 2025  7:31

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...

Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška

Na plzeňském náměstí Republiky opět září vánoční strom. (1. prosince 2024)
vydáno 3. prosince 2025

Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...
30. listopadu 2025  14:20,  aktualizováno  1. 12. 7:04

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po...

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger
5. prosince 2025  10:21

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD
29. listopadu 2025  8:04

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu...

V Dražovicích se rekonstruuje průtah, platí uzavírka

6. prosince 2025  18:23

Bezpečný provoz v křižovatce v Rychvaldě zajistí nový rondel

6. prosince 2025  18:18

Fastfoodové speciality: Každý řetězec má něco, co konkurence nenabízí. Kdo je váš favorit?

Vstup brněnské pobočky Popeyes na trh se vyhlížel dva roky. Od loňského léta...
6. prosince 2025  17:48

Burgery a sendviče, ale také místní speciality a jedinečné nabídky. Repertoár pětice fastfoodů v...

Státní Opera Praha

Státní Opera Praha
vydáno 6. prosince 2025  17:36

Tramvajové koleje vedou až ke Státní opeře Praha.

Eva Zupančič

  • Počet článků 6
  • Celková karma 20,13
  • Průměrná čtenost 1234x
Jsem spisovatelka a autorka bestselleru Sedm a půl roku - příběhu o toxickém vztahu, manipulaci a bolestivém rozchodu. Moje příběhy se točí kolem lásky ve všech podobách – té velké, nečekané, zraňující i komické. A protože realita má často lepší fantazii než fikce, čerpám inspiraci z běžného života. Ve svých knihách kombinuji cit pro emoce s jemnou ironií – protože někdy je potřeba se smát, i když nám do smíchu moc není.
Kromě psaní jsem povoláním marketérka, vyučuji na univerzitě a mám dva parkurové koně, se kterými závodím.
Více o mně na www.evazupancic.cz

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.