Rozchod po sedmi letech, který jsem opravdu nečekala
Ještě pluju na obláčku štěstí z Paříže, když začnu pozorovat malé změny v Danielově chování. Já pořád hledám vhodný pozemek pro stavbu našeho domku, on ale nepřijde ani s jedním návrhem a často na zprávu s inzerátem, kterou mu pošlu, ani neodpoví. Cítím z jeho strany nezájem, který se ještě prohloubí, když se snažím najít termín pro náš výlet na hory. Mlží, není schopný mi dát žádný termín, pořád něco má.
Daniel začíná být hodně unavený, sex je čím dál nudnější a kratší a někdy od března se už v podstatě žádný sex není. Na moje otázky, jestli se něco děje, jenom neurčitě odpovídá, že je unavený, navíc ho letos hodně trápí alergie, jí dva prášky denně a to ho hodně uspává. Vím, že jaro je pro něj náročné období, býval vždycky unavený, tak mu to věřím a snažím se být trpělivá a podporující. Začíná to ale doléhat i na mě. Špatně spím, nic mě nebaví a začínám mít černé myšlenky. Stále častěji se zabývám myšlenkou, že náš vztah spěje ke konci a potřebuje nějakou vzpruhu. Blíží se Velikonoce, mohli bychom spolu něco hezkého podniknout a užít si zase společně strávený čas.
„Co podnikneme na Velikonoce? Co kdybychom spolu někde strávili všechny tři dny? Můžeme si dát nějaké wellness, jet někam na výlet, když budeš chtít. Má být pěkně, můžeme dělat cokoliv,“ řeknu mu jeden večer týden před Velikonocemi.
„Já potřebuju v sobotu k rodičům, v neděli musím na chalupu něco poklidit a tak. V pondělí odpoledne bych si na tebe mohl vyšetřit trochu času,“ odpoví a já už vím, že něco je hooooodně v nepořádku.
Daniel z našeho vztahu couvá. Asi má zase nějaké pochybnosti. Možná by nám pomohla další pauza? Nebo si s ním zkusím promluvit? Nevím, co bych měla udělat, a tak se rozhodnu dělat jakoby nic a dát mu prostor. Bohužel to není věc, kterou bych já jednoduše zvládla, rozhodnutí mi nevydrží ani čtrnáct dnů. Když sedím u něj na gauči, zeptám se přímo:
„Danieli, vidím, že se s tebou poslední tři čtyři měsíce něco děje. Náš vztah se úplně změnil, nechceš se mnou trávit čas, nechceš se mnou mít sex a hodně se ode mě odtahuješ. Poznám to i na zprávách, miluju tě jsi mi nenapsal už půl roku, zmizeli z nich zamilovaní smajlíci a zamilovaná slova. Co se děje? Můžeš mi to konečně říct?“
Vidím jeho klasický vyděšený obličej, jako bych ho přichytila při něčem špatném. S napětím čekám, co odpoví, a i když jsem o jeho důvodech hodně přemýšlela, jeho odpověď mě překvapí:
„Já už tě nemiluju, moje city k tobě se změnily. Začalo to už někdy na podzim a já s tím bojuju. Prožili jsme spolu spoustu let a já to nechci jen tak zahodit, pořád čekám, že to překonám, ale spíš se to zhoršuje. Momentálně je to tak, že už nevidím svoji budoucnost s tebou.“ Slova se z něj hrnou a já si najednou uvědomuju, že jsem to celou dobu věděla. Je konec. Náš vztah se vyčerpal a každý si půjdeme svou cestou.
„Kdy jsi mi to chtěl říct? Tohle trvá už čtyři měsíce a kdybych se tě nezeptala, jedeme takhle dál?“ obořím se na něj.
„Ne ne, do měsíce dvou bych ti to už řekl. Je to pro mě těžké, mám tě pořád rád, ale náš vztah mě dusí, už mě nebaví,“ dodá.
„Dobře, k tomu asi není co říct. Já myslela, že si promluvíme a zkusíme problémy vyřešit, ale vidím, že tady už není co řešit. Pokud už ke mně nic necítíš, půjdeme každý svou cestou.“
„Necítím. Ale bylo mi s tebou vždycky dobře, chtěl bych dál zůstat ve tvém životě jako kamarád.“
„Dobře. Já si sice ze svých bývalých kamarády nedělám, ale určitě si spolu můžeme občas dát kafe. Tak dohodnuto. Já pojedu domů, měj se fajn.“
Poslední objetí, poslední pusa na tvář a zabouchnu ze sebou dveře. Ten okamžik, kterého jsem se celých sedm let bála, je tady a já čekám, co se stane. Zhroutím se? Rozbrečím se a nebudu moct přestat? Propadnu se do hluboké deprese a budu se v ní rok utápět? Vždycky jsem si myslela, že náš rozchod nemůžu přežít, že bez něj prostě umřu. Jdu dolů po schodech a analyzuju svoje pocity. Ale necítím žádnou bolest, lítost, vztek, jenom velkou úlevu. Je konec. Už nebudu muset řešit, jestli mi napíše, jestli na mě bude mít čas, jestli se mnou chce bydlet, nebo nechce. Všechno je vyřešené a já můžu jít dál. Dopředu. Neohlížet se. Sednu do auta a celou cestu domů si zpívám s rádiem a cítím se volná, jakoby mi z ramen spadl velký kámen.
Eva Zupančič
Popcorn, cola a milenec, co mě vyměnil za instagramovou princeznu
Smutek. Z ničeho nic se přiřítil a zasáhl mě jako dělová koule. Cítím ho poprvé od našeho rozchodu a je to strašný pocit. Vynořil se jakoby odnikud a pronikl do každičké buňky mého těla. Nemůžu skoro dýchat, jak to bolí.
|Další články autora
Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan
Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s...
Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí
Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...
Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video
Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod...
Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice
Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro...
Bill objal Moniku. Zapomenutý snímek po letech otřásl Bílým domem
Seriál Byla to jen vteřina. Zjihlý pohled mladé stážistky, objetí prezidenta a cvaknutí závěrky. Dirck...
Novým hejtmanem Karlovarského kraje bude starosta Sokolova Petr Kubis
Novým hejtmanem Karlovarského kraje se po Janě Mračkové Vildumetzové stane Petr Kubis. Shodli se na...
Při honu na Tachovsku zemřel myslivec, zřejmě ho zastřelil kolega
Tragickou smrtí jednoho z myslivců skončil sobotní hon v lesích u Kladrub na Tachovsku. Staršího...
Island prohlásil možný kolaps oceánského proudu za existenční hrozbu. Začíná konat
Island poprvé označil klimatický jev za hrozbu pro národní bezpečnost. Důvodem je varování vědců,...
Zelenskyj reaguje na obří korupční skandál, ohlásil změny v energetice
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu ohlásil rozsáhlé personální změny v ukrajinských...
To nejlepší pro pokožku miminka? Vsaďte na ubrousky z vody
Najít skutečně jemné vlhčené ubrousky pro citlivou dětskou pokožku je někdy opravdu oříšek. A co teprve když se k tomu přidá plenková dermatitida....
- Počet článků 2
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 166x