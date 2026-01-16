Rozchod, děti a pocit, že na všechno zůstávám sama
Jsou prázdniny a tím všechny problémy ještě vygradují. Jsem celé dny s dětmi, snažím se jim věnovat, co to jde, ale už to skoro nejde. Potřebuju si odpočinout, ale Petr nefunguje. Děti ho nezajímají, Elišku si k sobě sice bere, ale většinou ji hlídá babička. Od známých vím, že Petr pořád někde paří, vymetá každou párty a všude je opilý na doraz. Jsem čím dál naštvanější, on si užívá a já se musím o všechno starat.
Měl by sis vzít i Dominika, už jsi ho neměl čtrnáct dní, napíšu mu v půlce července.
Teď nemůžu, jedeme s Mari na festival a budeme tam celý víkend.
Takhle to už dál nejde, je to taky tvůj syn, musíš se mu věnovat.
Nefňukej pořád, budu se mu věnovat, ale teď nemám čas. Ty nic neděláš, snad se můžeš postarat aspoň o jedno dítě.
Nemůžu nic dělat, protože se starám o děti a ty jenom paříš. Chci, aby sis bral i Dominika na střídavku. Odteď ho budeš mít každý druhý týden už od čtvrtka, po prázdninách od středy, od listopadu od úterka a po Novém roce celý týden pěkně s Eliškou.
Haha, dobrej vtip.
To není vtip!
Ale jeeeee:-))
Někdy udeří absolutně nečekaně deprese a já se propadnu na úplné dno. Hlavou mi běží myšlenky, které nedokážu zastavit. On získal nový, krásný život s novou ženou. Jednoduše nahradil ženu A ženou B, má se skvěle a jede dál, jako by se nechumelilo. Já nevydělávám, bydlím v jeho bytě, bez muže. Dcera mi po týdnu beze mne řekne, že si na mě ani nevzpomněla. A Dominikovi chybí sestra, když s ním není. Pod oknem mi neustále parkuje Petrovo i její auto, vidím je pořád, kdykoliv vyjdu na balkon, jdu ven na procházku nebo nakoupit. Bez přestání na ně narážím. To má být nějaká forma mučení? Povznes se nad to, říkají mi kamarádi. Už je nebaví poslouchat moje stížnosti a nadávky. Už bys měla být dávno v pohodě, říkají další. To ale není pravda, moje terapeutka říká, že každý potřebuje na truchlení jiný čas, nedá se dopředu říct, kdy by měl člověk ztrátu přebolet. Já toho času budu potřebovat asi hodně.
Je to na nic, celý život je na nic. Jsem na všechno sama. Už bych se potřebovala o někoho opřít.
A pak zase přijde den, kdy si říkám, že jsem moc šťastná. Sice ještě nevydělávám, ale potkávám milé lidi, jsem samostatná, nikdo mi do ničeho nekecá a chlap, který se chová jako úplný imbecil, si našel sobě rovnou – sice na první pohled milou a ochotnou, ale bezcharakterní, hloupou a po zisku prahnoucí hospodyni. Mám fajn kamarádky, co mě v nejhorším podrží. I když mají často svoje problémy. Jako třeba Linda. Ten její Daniel se definitivně zbláznil, napsal jí milostný dopis, že nemiluje nikoho jiného a za pár dní si to rozmyslel, napsal jí, že vlastně někoho jiného miluje a chce být jenom kamarád. Bylo by to k popukání, kdyby to nebyl konec sedmiletého vztahu a Linda do něj nevkládala velké naděje. Mám ji teď každý den na telefonu a donekonečna rozebíráme, co se to proboha stalo. Nám oběma. Co se stane, že dva lidé, kteří se milujou, svěřují se, povídají si, tráví spolu velmi intimní chvilky, se nakonec nenávidí.
Ani jedna tomu nerozumíme. Nechápeme to.
Eva Zupančič
Nedávejte druhé šance! Je to jen odklad konce
Už je to měsíc, co jsme se rozešli a mně se svět obrátil naruby. Do práce se netěším, nemůžu se dočkat víkendu a sezení v kanceláři je skutečným utrpením. Chybí mi, ale vnitřně vím, že je to tak správné.
Eva Zupančič
Všichni si o mně myslí, že jsem kráva, která všechno zničila
Rozbrečím se a nemůžu přestat. Tohle už sama nedám. Moje hlavní životní hodnota – rodina, nenávratně končí, je v troskách. Moje krásné děti jsou děti z rozvrácené rodiny.
Eva Zupančič
Třeba mi časem dojde, že mi chybíš a vrátím se
Už mě nemiluje, ale chce zůstat kamarád. Říká, že když všechno dobře dopadne, vrátí se mi do života. Mám nechat pootevřené dveře, nebo je rázně zavřít?
Eva Zupančič
Proč se i ideální páry nakonec rozejdou
Všichni říkali, že jsme ideální pár. Myslela jsem, že si rozumíme beze slov, že naše láska je silná a bezpečná. Nemohla jsem se mýlit víc. Teď už vím, že komunikace je nezbytná v sebelepším vztahu.
Eva Zupančič
Manžel mě opustil kvůli mladší ženě, ale z rozpadu manželství viní mě
Dnes konečně otevírám svou praxi psychoterapeuta. V noci jsem skoro nespala. I když jsem zvyklá, že se mě známí a přátelé ptají běžně na radu, tohle je něco jiného. Poprvé přijdou klientky přímo do mé ordinace.
|Další články autora
Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu
Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile...
Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu
Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...
Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku
Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se...
Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...
Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny
Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...
Letiště v Mošnově loni poprvé odbavilo víc než půl milionu pasažérů, cargo kleslo
O šest tisíc pasažérů překročilo v loňském roce, poprvé v historii, hranici půl milionu...
V Sanatoriu Pálava se kontrolují nedodělky,provozovatel stavbu převezme za měsíc
V Sanatoriu Pálava v Pasohlávkách na Brněnsku, jehož stavba je již dokončená, se nyní kontrolují...
Pardubický kraj vypsal dotace pro dětské a dorostové psychiatry
Pardubický kraj se snaží prostřednictvím dotací zlepšit dostupnost dětské a dorostové psychiatrické...
Jirkov za víc než 30 milionů korun opraví budovu pro dětské kroužky
Jirkov na Chomutovsku opraví objekt, v němž sídlí přírodovědný obor a klub Domu dětí a mládeže...
- Počet článků 9
- Celková karma 18,12
- Průměrná čtenost 1079x
Kromě psaní jsem povoláním marketérka, vyučuji na univerzitě a mám dva parkurové koně, se kterými závodím.
Více o mně na www.evazupancic.cz