Popcorn, cola a milenec, co mě vyměnil za instagramovou princeznu
Kde se kruciš vzal? Nějaká zapadlá myšlenka, vzpomínka, něco, co mi připomnělo ty hezké okamžiky, co jsme spolu zažili. A co rozjelo nezastavitelný vlak smutku.
Už nikdy si spolu neuvaříme jídlo, nepodíváme se na kriminální seriál, nepojedeme spolu na vyjížďku na koních, nebude mi pomáhat na závodech, nepřitulíme se u něj na gauči, nebudeme se smát tomu, jak si z něj dělám srandu. Už nikdy. Je to definitivně pryč a už se to nevrátí. Ta myšlenka, ta definitiva mě úplně pohltila. Připadám si jak opilá, ochromená, nemůžu sedět, stát, musím se hýbat, jinak mě to úplně semele.
Strašně to bolí.
Musím někomu zavolat, tohle sama nezvládnu.
Ahoj Ani, nemáš čas a chuť mi dělat psychoterapeuta?
Okamžitě zvoní telefon a já vím, že jsem se rozhodla správně.
„Ahoooj, co se děje? Povídej, já si dám sluchátka a budu u toho vařit, řekne Anna a ze mě se vyhrne celý příběh. Jak to před sedmi lety začalo a jak to v úterý definitivně skončilo. Jak mizerně se cítím a vůbec nevím, co dál. Jakoby se mi zhroutila celá budoucnost a v podstatě i minulost tím, jak Daniel všechno zahodil a pošlapal. Jak se bojím budoucnosti, protože najednou není nalinkovaná a budu si ji muset znovu vystavět. Jak mě přepadají lítost a smutek z minulosti, z té ztráty, z toho, že jsem asi zahodila sedm let života. Anna jenom poslouchá, a když domluvím, překvapí mě jiným příběhem.
„Já tě úplně chápu. Něco podobného jsem už prožívala s jinou kamarádkou. Její milenec ji opustil po 15 letech, zrovna v okamžiku, kdy se dohodli, že se oba rozvedou a budou spolu. Navždy, až do smrti. A když už ona byla úplně rozhodnutá a těšila se na nový život s ním, jednoduše přišel a řekl, že si to rozmyslel. Úplně ji to rozsekalo a dostávala se z toho rok.“
Nejsem si jistá, že jsem tohle přesně potřebovala slyšet, ale pocit, že se takové věci nedějí jenom mně, že si tím prošlo více lidí a dostali se z toho, je fajn. Doufám, že já se nebudu trápit celý rok nad ztracenou láskou a že se brzy budu cítit líp.
„Víš, nejhorší na tom je, za koho mě vyměnil. Počkej, koukni na její instagram. To fakt nepochopíš. Já si celou dobu myslela, že to má v hlavě poskládaný a on tohle.“ Posílám Aničce odkaz na Pipčin instagram a netrpělivě čekám na její reakci.
Bože, to fakt šlápnul do hovna.
To doufám!
Popcorn, colu a můžeme začít sledovat, jak to pofičí.
No bude to určitě zajímavý. Akorát nevím, jak zjistím, co se s nima děje.
Tak ta se bude chtít chlubit podle těch fotek. Celá jejich lovestory bude na instagramu.
Jo, to určitě bude. Už tam sdílela jejich líbání a objímání.
No tak to je jasný, to budou samý romantický úžasný zážitky, cestování, jídlo, dokonalost ve všech směrech, všechno prezentovaný s trochou tajemství. Ona i šťastná a on omotanej v pavučině. Vždyť ona je úplně ten nejklasičtější tuctovej 30+ singl produkt téhle doby.
Je nějaká maličká a on vypadá nějak hrozně staře. Vůbec jsem si nevšimla, že je už tak starej.
Zrovna jsem to chtěla napsat, vypadají jako taťka s dcerkou. Jako sorry, ale tohle v padesáti nedá. Bude se chtít zavděčit a držet tempo, ale ona je zjevně takovej ten typ fitko, kavárna, fesťák, dovča, drink, véča, teď bude chtít i ten instagramový domov. To je děsně náročný. Je to prostě úplně jiná liga než ty. O sto levelů níž. Celá je tak strašně umělá, nesahá ti ani po kotníky. A nebude ani moc chytrá, to je na ní vidět. Už jenom to, že si začala s padesátiletým chlapem bez bytu a zázemí ukazuje, že rozumově se na to podívat neumí.
Podle mě chce dítě. Tak se snaží někoho urvat.
Takže on zaplatí tím, že bude vychovávat dítě a ona bude mít za patnáct let doma starýho chlapa k ničemu.
Jj, bude nešťastnej. Dobře mu tak. Ubožák jeden!
Jo jo, ubožák je to správný slovo. Půlka chlapů jsou ve skutečnosti totální ubožáci. Víš, když o tom tak přemýšlím, ideální milenec je ubožák, o kterým ještě nevíš, že je ubožák. Je ti s ním dobře, ale jakmile nastanou první potíže, ukáže se, že je ubožák a slaboch. Si to prostě odbolíme, pak potkáme dalšího zakuklenýho ubožáka a tak pořád dokola.
To je vlastně úplně dokonalej popis!
Lindo, víš co, on ti zavřel dveře, ale to jenom znamená, že se nějaké jiné otevřou. Třeba budou mnohem lepší. A třeba se jich otevře víc a ty si je budeš všechny užívat. Na něj si ani nevzpomeneš.
A víš co, Ani, máš pravdu! Nemůžu se dočkat, až se dveře začnou otevírat.
