Nejste manželé, nemáte nárok na nic. Po návštěvě právničky se mi zhroutil svět

Deset let jsme žili jako rodina a vychovávali dvě děti. Jedna návštěva advokátky ale stačila, abych zjistila, že po rozchodu nemám podle zákona téměř nic. Jak začít znovu, když se vám během chvíle zhroutí celý svět?

Na druhý den sedím v hezky zařízené kanceláři a jsem plná optimismu. Právničce je něco přes třicet, je oblečená do šedého kostýmku, který příliš neladí k její světlé pleti a blond vlasům a trochu příliš nalíčená.

„Tak s čím byste potřebovala pomoct? Do telefonu jste říkala něco o rozvodu,“ začne ihned, jak se posadím.

„Není to rozvod, nebyli jsme manželé, ale žili jsme spolu deset let a máme dvě malé děti. Rozešli jsme se před půl rokem, on se nestará moc o děti a ani mi na ně nepřispívá,“ vysvětlím svůj problém.

„No s dětmi vám pomoct budu moct, ale co se týče majetku, na ten nemáte žádný nárok. Pokud nejste manželka, jste podle českého práva úplně bez nároků na cokoliv,“ řekne právnička a mně se zatočí hlava. Bez nároků? Jak to myslí? Přece nemůžu po deseti letech společného života zůstat s holým zadkem?

„Jak to myslíte? Střídavou péči zařídit umíte, ale nic dalšího?“ zeptám se nevěřícně.

„Ano, podle českého práva máte společné pouze děti, a tak případný soud bude řešit jen a pouze děti. Určí vám střídavou péči a výši alimentů. To je vše. Pokud nejste sezdaní, neexistuje společné jmění – každý vlastní to, co je napsáno na jeho jméno, čili dům, byt, auto, účet. Jestliže jste kupovali něco společně, vlastní podíl odpovídá tomu, co je uvedeno ve smlouvě. A pokud jste investovala do majetku, který je psaný jen na něj, například jste platila rekonstrukci jeho domu, můžete se domáhat náhrady přes institut bezdůvodného obohacení. To je ale často složité dokazovat a někdy je potřeba soud,“ přednese mi půlku zákona a já mám pocit, že omdlím. Tohle nezvládnu. Nebudu mít kde bydlet, budu bez práce a dvě děti na krku. A on si bude užívat s tou špínou. To prostě nemůžu zvládnout.

„A co peníze na děti a případně příspěvek na mě?“ zeptám se s nadějí.

„Na rozdíl od manželů partneři nemají nárok na výživné vůči sobě navzájem. Jediná vyživovací povinnost je vůči dětem. Výši můžete dohodnout mezi sebou, nebo ji stanoví soud podle příjmů a potřeb dětí. Pokud se ale dohodnete na střídavé péči, nemusíte mít nárok na nic. Navrhuji vám se dohodnout s partnerem, je to nejrychlejší a nejlevnější. V okamžiku, kdy dohoda není možná, se můžete obrátit na orgán sociálně-právní ochrany dětí, který vám pomůže s úpravou péče a výživného.“

„Dobře, zkusím se s ním dohodnout, ale moc pozitivně to nevidím. Petr teď nemá žádnou vůli se se mnou bavit, hází mi jenom klacky pod nohy a chová se jako malý kluk, kterému vzali hračku,“ nahlas pochybuju, že je nějaká dohoda možná.

„Uvidíme, zkuste to, když to nedopadne, zavolejte, vymyslíme, co dál,“ uzavře naši schůzku.

Jdu ze schodů dolů a musím se přidržovat zábradlí, jinak snad omdlím. Mám chuť si zalézt do postele, schoulit se do klubíčka a už tak zůstat navždycky. Jak tohle zvládnu? Byt, ve kterém žiju, platil on ze svého účtu, nemám na něj tedy žádný nárok. Dům je také jeho, tedy aspoň ta třetina, ve které jsme žili. Všechny peníze jsou jeho, neušetřila jsem skoro nic, protože jsem pořád nakupovala věci pro děti a vše potřebné. I to staré auto, kterým jezdím, je napsané na něj. Cítím absolutní beznaděj.

A bude hůř.

Autor: Eva Zupančič | neděle 8.2.2026 17:29

Další články autora

Eva Zupančič

Rozchod, děti a pocit, že na všechno zůstávám sama

Rozchodem to neskončilo. Spíš to všechno začalo – únava, vztek, smutek i chvíle, kdy se člověk propadne úplně na dno. On si žije nový život, já zůstala s dětmi, odpovědností a pocitem, že na všechno jsem sama.

16.1.2026 v 10:05 | Karma: 13,31 | Přečteno: 416x | Diskuse | Ona

Eva Zupančič

Nedávejte druhé šance! Je to jen odklad konce

Už je to měsíc, co jsme se rozešli a mně se svět obrátil naruby. Do práce se netěším, nemůžu se dočkat víkendu a sezení v kanceláři je skutečným utrpením. Chybí mi, ale vnitřně vím, že je to tak správné.

28.12.2025 v 16:44 | Karma: 17,60 | Přečteno: 627x | Diskuse | Ona

Eva Zupančič

Všichni si o mně myslí, že jsem kráva, která všechno zničila

Rozbrečím se a nemůžu přestat. Tohle už sama nedám. Moje hlavní životní hodnota – rodina, nenávratně končí, je v troskách. Moje krásné děti jsou děti z rozvrácené rodiny.

14.12.2025 v 16:45 | Karma: 17,59 | Přečteno: 958x | Diskuse | Ona

Eva Zupančič

Třeba mi časem dojde, že mi chybíš a vrátím se

Už mě nemiluje, ale chce zůstat kamarád. Říká, že když všechno dobře dopadne, vrátí se mi do života. Mám nechat pootevřené dveře, nebo je rázně zavřít?

6.12.2025 v 17:36 | Karma: 16,30 | Přečteno: 387x | Diskuse | Ona

Eva Zupančič

Proč se i ideální páry nakonec rozejdou

Všichni říkali, že jsme ideální pár. Myslela jsem, že si rozumíme beze slov, že naše láska je silná a bezpečná. Nemohla jsem se mýlit víc. Teď už vím, že komunikace je nezbytná v sebelepším vztahu.

28.11.2025 v 19:25 | Karma: 16,85 | Přečteno: 411x | Diskuse | Ona


Eva Zupančič

  • Počet článků 10
  • Celková karma 17,32
  • Průměrná čtenost 1013x
Jsem spisovatelka, píšu romány o vztazích, které nevyšly podle plánu. O láskách, jež bolí, iluzích, které se rozpadnou, a o ženách, které se znovu učí stát samy za sebe. Jsem autorkou románů Sedm a půl roku a Narcis (vychází v únoru 2026), v nichž se vracím k tématům rozchodů, manipulace a hledání vlastní hodnoty v partnerských vztazích. Zajímá mě, co se děje po konci – když zmizí jistoty, ale objeví se svoboda, síla a nový začátek. Píšu s ironií, nadhledem a syrovou upřímností, protože věřím, že i bolestné příběhy si zaslouží pravdivost a humor.
Kromě psaní jsem povoláním marketérka, vyučuji na univerzitě a mám dva parkurové koně, se kterými závodím.
Více o mně na www.evazupancic.cz

