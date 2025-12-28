Nedávejte druhé šance! Je to jen odklad konce
I když nevěřím, že se po tom všem dá jejich manželství ještě napravit, nechci se už do toho plést. Možná jsem moc pesimistická, možná ještě mají šanci.
A nebo jenom realistická, což mi vzápětí potvrdí zpráva, která mi cinkne v mobilu.
Sluníčko moje,
myslím na tebe víc, než bych chtěl přiznat. Hodně mi chybíš.
S manželkou to nevyšlo, spali jsme spolu jednou a už spíš jen předstíráme, že se o něco snažíme.
Vím, že jsem tě neměl takhle odkopnout, ale byl bych rád, kdybys mi dala ještě jednu šanci. Chtěl bych být zase s tebou, užívat si tvůj smích, tvoji energii a dobrou náladu, přitulit se a usnout ti v náručí.
Vrať se.
Tvůj Daniel
I když jsem byla skálopevně rozhodnutá, že se k němu už nevrátím, cítím úlevu, štěstí, nadšení. Ta zpráva je krásná, opravdu o mě stojí, když napíše něco takového.
Trvá mi ještě několik let, než zjistím, že takové zprávy píše Daniel jako na běžícím pásu a málokdy je myslí opravdu vážně.
Teď mu ale nedokážu odolat a tak jen odpovím:
Promluvíme si v pondělí na obědě?
Do pondělka mi ještě pošle spoustu zpráv, jak mu chybím, jak se na mě těší, jak se nemůže dočkat a já už vím, že nemáme o čem mluvit, že jsme zase ve starých kolejích. V pondělí chci mluvit, ale sotva vylezeme z auta, jenom se líbáme, dotýkáme a tiskneme k sobě. Teď cítím, jak moc mi chyběl, jak moc ho chci a jak moc je mi s ním dobře.
Následující měsíce jsou procházkou růžovým sadem. Romantické výlety po hotelech, večeře s dobrým vínem, procházky po městech a v přírodě, neustálé doteky, pohledy plné vášně. Užívám si každý moment s ním a trpím každý moment bez něj. Podvědomě tuším, že se to může kdykoliv zvrtnout. A ani to nemusí trvat dlouho.
A taky netrvalo. I když se o jeho manželství nebavíme, manželka tady pořád je. Veze ji na chalupu, volá mu skoro každý den ohledně nákupu, večeře či zabouchnutých dveří. Na nic se neptám, protože vím, že mi stejně nic neřekne.
Ke konci roku si naplánujeme společnou služební cestu, kterou si o jeden den prodloužíme, abychom se pořádně užili před Vánoci, kdy se delší dobu neuvidíme. Strávíme spolu krásný den zakončený večeří v luxusní restauraci a po skvělém sexu ve sprše usneme v objetí. Jsem absolutně spokojená, dokud mě ve tři hodiny v noci nevzbudí jeho telefon. Broučínek. Když Daniel telefon zvedne a slyším jeho hlas, je mi jasné, že tohle bude průšvih.
„Manželka zjistila, že mám milenku. Sedí doma a čeká na mě, mám okamžitě přijet.“
„Cože? Teď uprostřed noci? Neblbni, nech to na ráno, ještě se ti po cestě něco stane. A jak na to přišla?“
„Přišel jí nějaký anonym. Musím jet, nebo mě vyhodí z domu. Musíme si promluvit.“
„Anonym? Vždyť o nás snad nikdo neví, tys to někomu říkal?“
„Neříkal, ale tipuju někoho z práce. Asi si nás někdo všiml. Nějaký Hujer, co nemá nic jiného na práci.“
Jsem úplně v šoku. Anonym? Jak je to možné? Kdo o nás ví? A proč manželka takhle šílí? Vždyť už jenom žijí vedle sebe. Nebo ne?
„Hlavně nic nepřiznávej. Znáš to, zapírat, zapírat, zapírat.“
Zůstanu v posteli sama a až do rána neusnu. Nad ránem mi dorazí zpráva:
Přiznal jsem, že mám milenku. Vyhodila mě a spím v hotelu. Nechce mě teď chvíli vidět. Pokusím se to nějak vyžehlit, už ji nemiluju, ale nedokážu se rozvést, nechci opustit syna.
Dobře.
Co taky jiného napsat.
Eva Zupančič
Všichni si o mně myslí, že jsem kráva, která všechno zničila
Rozbrečím se a nemůžu přestat. Tohle už sama nedám. Moje hlavní životní hodnota – rodina, nenávratně končí, je v troskách. Moje krásné děti jsou děti z rozvrácené rodiny.
Eva Zupančič
Třeba mi časem dojde, že mi chybíš a vrátím se
Už mě nemiluje, ale chce zůstat kamarád. Říká, že když všechno dobře dopadne, vrátí se mi do života. Mám nechat pootevřené dveře, nebo je rázně zavřít?
Eva Zupančič
Proč se i ideální páry nakonec rozejdou
Všichni říkali, že jsme ideální pár. Myslela jsem, že si rozumíme beze slov, že naše láska je silná a bezpečná. Nemohla jsem se mýlit víc. Teď už vím, že komunikace je nezbytná v sebelepším vztahu.
Eva Zupančič
Manžel mě opustil kvůli mladší ženě, ale z rozpadu manželství viní mě
Dnes konečně otevírám svou praxi psychoterapeuta. V noci jsem skoro nespala. I když jsem zvyklá, že se mě známí a přátelé ptají běžně na radu, tohle je něco jiného. Poprvé přijdou klientky přímo do mé ordinace.
Eva Zupančič
Všechno začalo slovy: Chci tě vidět v těch lodičkách! Jen v nich.
Některé vztahy začnou v posilovně, jiné zase na seznamce. Ten můj začal nákupem lodiček na vysokém podpatku.
|Další články autora
Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív
Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí....
Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu
Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční...
5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?
Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou...
Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody
Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje...
Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla
Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude...
Olomoucká arcidiecéze zahájila projekt Propojení, má proměnit fungování farností
Olomoucká arcidiecéze dnes spustila projekt Propojení, jehož smyslem je proměna fungování farností...
U Bystřice na Benešovsku se srazilo osobní a nákladní auto, jeden člověk zemřel
Na silnici I/3 u Bystřice na Benešovsku se v neděli odpoledne čelně srazilo nákladní a osobní auto....
Po nehodě nákladního a osobního auta u Bystřice na Benešovsku zemřel spolujezdec
Na silnici I/3 u Bystřice na Benešovsku se dnes odpoledne čelně srazilo nákladní a osobní auto....
U Havlíčkova Brodu dnes srazil vlak muže, zraněním podlehl
U Havlíčkova Brodu dnes odpoledne srazil vlak muže, zraněním podlehl. Neštěstí se stalo na...
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč
- Počet článků 8
- Celková karma 17,49
- Průměrná čtenost 1114x
Kromě psaní jsem povoláním marketérka, vyučuji na univerzitě a mám dva parkurové koně, se kterými závodím.
Více o mně na www.evazupancic.cz