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Poklad v Úštěku

Víte, že v Úštěku se nachází jedinečné místo, jehož zachované vybavení nemá minimálně ve střední Evropě obdobu?

Viděla jsem kus světa a uvědomuji si, jak důležití jsou při vzpomínání na navštívená místa lidé, které jsem potkala.

Jedno takové nezapomenutelné setkání jsem zažila před několika dny, kdy jsem se v malebném severočeském Úštěku setkala se životními partnery Helenou Koutnou (ano, jedná se o výtečnou tlumočnici a překladatelku, kterou asi znáte nejvíc z karlovarského filmového festivalu) a Martinem Hnilem, kteří spojili svůj osud s místní historickou barvírnou.

Když se vzhledem ke svému zájmu o historii Martin před lety rozhodl, že by chtěl za rozumnou cenu koupit dům v památkové rezervaci, čekala ho dlouhá cesta, na konci které byla náhoda a koupě zchátralého neobydleného domu stojícího jako poslední v řadě tzv. ptačích domků v Úštěku. Tehdy ještě netušil, že při postupném odkrývání metráků odpadu objeví v tzv. stodole kamenné zařízení naznačující funkci pece a že se z něj během při dlouhém pátrání po jeho původním účelu stane nadšený a fundovaný odborník na způsob středověkého barvení sukna. Zároveň osobně potvrzuji, že své nadšení dokáže přenést i na případné návštěvníky.

Podařilo se také zjistit, že v domě podle dendrologického rozboru trámů postaveném v roce 1690, byla v letech 1704 - 1705 postavena barvírna. Vzhledem k zachovanému barvířskému zařízení nemá svou celistvostí a zachovalostí přinejmenším ve střední Evropě obdobu. Nelze než obdivovat úsilí, které Martin s Helenou věnují citlivé a historicky podložené obnově, díky níž postupně zrekonstruovali dům, k němuž přidali i obnovu protějšího Königova mlýna s dvěma apartmány k pronájmu, hodnocení 9.5 na Booking hovoří za vše.

Navíc tito dva úžasní lidé otevřeli Starou barvírnu i celý dům zájemcům, které trpělivě kdykoli po domluvě provedou domem od půdy do sklepa včetně fundované dvouhodinové prohlídky. Vřele doporučuji využít tuto příležitost, místo má úžasnou atmosféru a hostitelé jsou velmi pozitivně naladěni.

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Autor: Eva Štěpánková | středa 12.8.2026 8:45 | karma článku: 5,89 | přečteno: 77x

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Eva Štěpánková

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Ráda sdílím s ostatními svoje zážitky a dojmy, proto jsem začala psát tyto nepravidelné blogy, což způsobuje, že moje karma neroste, ale klesá. :-) Jsem cinefil, mám ráda divadlo, neustále fotím, i když jen mobilem, čím dál víc mě zajímá architektura a veřejný prostor. S tím souvisí i design a moderní umění a celkově nové podněty, za kterými ráda cestuji.

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