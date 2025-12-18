Nejen politikou živ je člověk, je tady Yayoi Kusama
Když jsem se před pěti lety těsně před lockdownem poprvé ocitla v galerii umění Fondation Beyeler v Basileji, okamžitě jsem měla stejný pocit jako v dánské Louisianě. Architekt Renzo Piano sice neměl k dispozici pozemek na mořském útesu, ale pouze velký park na předměstí Basileje s výhledem na vinice, kukuřičná pole i pasoucí se krávy a úpatí Schwarzwaldu, kde už stála původní barokní vila Berower, ale podařilo se mu nezklamat očekávání švýcarského obchodníka a majitele sbírky umění Ernsta Beyelera, který byl okouzlen jeho projektem Centre Pompidou a postavil pro jeho nadaci galerii, která je od roku 1997 dalším příkladem toho, jak se dá skloubit architektura, umění a příroda (detaily v mém blogu z roku 2020, viz odkaz).
Dlouho jsem si přála mít důvod navštívit toto kouzelné místo znovu a přání se mi splnilo právě před týdnem. Až do 25. ledna 2026 ve Fondation Beyeler probíhá už dnes velmi úspěšná retrospektiva světoznámé ikony moderního umění, téměř stoleté japonské umělkyně Yayoi Kusama (1929) představující i jejích 130 dosud nevystavovaných děl hlavně z ranného období, která pro mě byla asi nejzajímavěším kladem výstavy (poprvé v Evropě). Samozřejmě k vidění je mnohem víc, obrazy vytvořené přímo pro výstavu, módu, šaty, zábavné zrcadlové skříně, které vás přenesou do nekonečného vesmíru a nakonec v suterénu obrovskou instalaci The Hope of the Polka Dots Buried in Infinity Will Eternally Cover the Universe vytvořenou Kusamou pro tuto výstavu v roce 2025.
Pokud o Yayoi Kusama nic nevíte, tady jen pár faktů. Narodila se v roce 1929 v japonské provincii Matsumoto do bohaté rodiny, která v žádném případě nepodporovale její touhu po malování, matka jí od dětství ničila kresby a naopak ji nutila, aby špehovala svého otce při aférách s milenkami, což mladé dívce způsobilo trauma a dlouhodobý odpor k sexu. Aby unikla tomuto prostředí, vydala se s dolary ilegálně zašitými do kimona v roce 1957 do New Yorku, kde se hodlala uplatnit v uměleckém světě, jemuž tehdy dominovali muži. Nebylo to jednoduché, těžce pracovala, ale musela sledovat, jak jí mužští vrstevníci kradou nápady (ano, ano, vykrádali ji Andy Warhol, Claes Oldenburg i Lucas Samaras), které je později proslavily a v zoufalství se v roce 1965 pokusila o sebevraždu skokem z okna. Za pomoci přátel se ale dala dohromady a v roce 1966 dokonce zaznamenala svůj velký úspěch. Bez pozvání k účasti, dnešími slovy v „guerilla style“ se vydala na Bienále do Benátek, kde na trávníku instalovala 1500 ocelových koulí, jež za pár dolarů prodávala kolemjdoucím, než ji vykázali pořadatelé, o publicitu ale měla postaráno. (Pro současnou výstavu v Basileji vytvořila jako reminiscenci znovu instalaci Narcissus Garden - 1200 koulí, plovoucích na vodě, nádhera).
Po návratu do USA pořádala mnoho happeningů, zaměřených proti establishmentu a za mír (např. v Central Parku a v MoMA), ale protože obsahovaly mnoho nahoty, způsobily problémy její konzervativní rodině v Japonsku. Kusama se zklamaná vrátila do Japonska, kde se bez rodiny a přátel pokoušela malovat, ale vedlo to jen k dalšímu pokusu o sebevraždu. Jako zázrakem se ocitla na psychiatrii, kde se léčilo pomocí arte terapie a ona se postupně, světem zapomenutá, vrátila k malování. Jejím velkým návratem byla reprezentace Japonska v Benátkách v roce 1993, od devadesátých let se postupně stala neprodávanější světovou výtvarnou umělkyní. Charakteristické pro ni jsou pole puntíků a květin, která coby desetileté dítě viděla v halucinacích a pokrývá jimi i své oblíbené dýně (vzpomínka na dětství a babičku) a vytváření tzv. infinity rooms, zrcadlových instalací. Ačkoliv od roku 1977 dobrovolně žije v psychiatrickém sanatoriu, které jí poskytuje klid a jistotu pro její psychické problémy, přes den pracuje se svými spolupracovníky v ateliéru umístěném přes ulici. Výstava je pořádána společně s Museem Ludwig v Kolíně nad Rýnem (14. 3. 2026 – 2. 8. 2026) a Stedelijk Museem in Amsterdamu (11. 9. 2026 – 17. 1. 2027), takže ji bude možno v uvedených termínech vidět i tam.Velmi vřele doporučuji!
Eva Štěpánková
