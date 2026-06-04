Máte rádi filmy Wese Andersona?
I když mě jeho nejnovější filmy moc nepotěšily, přesto zůstává režisér Wes Anderson (*1969) mým velkým oblíbencem. Je mi blízký jeho styl humoru, kreativita, výtvarné cítění, hravost i empatie k jeho lidským i zvířecím hrdinům, hra s detailem, popkulturními odkazy, preciznost a pozornost, jakou věnuje i tomu nejmenšímu předmětu na scéně, výběr soundtracku, ať už se to týká hraných nebo animovaných filmů.
Z tohoto důvodu jsem si nemohla nechat ujít ojedinělou příležitost poznat důkladně jeho tvorbu od úplných počátků a když píšu důkladně, je to opravdu tak. Wes Anderson si totiž archivuje každou fotografii, školní sešity, tužky a později scénáře, rekvizity, kostýmy, vše co souvisí s jeho filmováním, a to už od školních let. V roce 2025 ve spolupráci se Cinemathique Francaise poprvé po 30 letech zpřístupnil své archivy a vznikla výstava, kterou po premiéře v Paříži otevřelo pod názvem Wes Anderson: The Archives Muzeum designu v Kensingtonu v Londýně, kde je k vidění ještě následujících šest týdnů do 26. 7. 2026.
Musím přiznat, že výstava předčila všechna má očekávání nejen, co se týká obsahu (700 objektů), ale i instalace, v níž na velké ploše procházíte od vitrín s Andersonovými školními sešity za základní školy v texaském Houstonu, fotografiem s nerozlučnými přáteli spolužáky Owenem a Lukem Wilsonovými, kteří hráli i v jeho vítězném krátkém filmu ze Sundance, který potom rozpracoval ve svůj první celovečerní film Bottle Rocket (1993). Každé místo je využité, každá maličkost zajímavá. Chronologicky následují oddělení věnovaná všem jeho ikonickým filmům – Rushmore (Jak jsem balil učitelku, 1998), The Royal Tenenbaums (Taková zvláštní rodinka, 2001), The Life Aquatic with Steve Zissou (Život pod vodou, 2004), The Darjeeling Expres (Darjeeling s ručením omezeným, 2007), animovaný Fantastic Mr. Fox (Fantastický pan Fox, 2009), Moonrise Kingdom (Až vyjde měsíc, 2012), The Grand Budapest Hotel (2014), animovaný Isle of Dogs (Psí ostrov, 2018), The French Dispatch (Francouzská depeše, 2021), Asteroid City (2023).
Tento výčet vynásobte množstvím původních kostýmů, rekvizit malých i velkých, od brože až ke skautskému člunu a stanu z filmu Moonrise Kingdom i tygrovitému žralokovi, kterého Bill Murray honí ve filmu Život pod vodou. Navíc se můžete podívat na videa s ukázkami z filmů, výstavou zní hudba z filmů. Pořadatelé upozorňují, abyste si rezervovali na výstavu minimálně dvě hodiny, já na ní strávila čtyři a to jsem na konci musela už vynechat projekci tří krátkých filmů, kterými Wes Anderson začínal, hlad zvítězil.
Samozřejmě, že největší procento návštěvníků tvoří Andersonovi fanoušci, ale i ti, kteří přijdou náhodou, podlehnou brzy kouzlu a atmosféře, která tam vládne, úsměvy, pohoda, obdiv k režisérovi, který vám ji přináší. V dnešní době velmi potřebný balzám na duši.
Příjemný pocit jsem si přivezla i domů a protože hodně filmů je k dispozici na VOD platformách, např. Apple TV+, prodloužila jsem si dojem z výstavy a doplnila si i ty, které jsem neznala.
Pokud se tedy chystáte na výlet do Londýna, neměla by vám tato mimořádná výstava ujít. Vřele doporučuji!
Fotografie: Eva Štěpánková
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