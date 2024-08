Hrabě Monte Christo v parádním provedení

Reprízy na ČT nám jeho příběh servírují velmi často, ať už jako film nebo seriál, většinou s Jeanem Maraisem nebo Gerardem Depardieu. Ale teď přišlo do kin z Francie po mnoha letech nové zpracování, které sklízí velké úspěchy.

Knihu jsem v dětství četla několikrát, stejně tak mnohokrát viděla různá filmová a televizní zpracování a přesto jsem dnes vydržela 180 minut (tři hodiny!) bez dechu znovu sledovat příběh zrazeného a nespravedlivě uvězněného Emila Dantese. A proč? Protože nová francouzská filmová adaptace románu Alexandra Dumase Hrabě Monte Christo (Le Comte de Monte-Cristo, 2024) natočená a napsaná režiséry Alexandre de La Patellière a Matthieu Delaporte je nejlepší ze všech, co znám. Je to skutečný moderní biják, který má vše, co patří na velké plátno do kina. Mimo dramatického i romantického děje i rozmáchlou výpravu, zajímavé exteriéry i interiéry, krásnou děj pohánějící hudbu a postavy, které si můžete zamilovat nebo nenávidět. Děj byl maličko upraven, což vůbec nevadí, ba naopak, protože to zásadní zůstalo - jak daleko můžeme zajít, aby nás pomsta nepohltila. K největším kladům vedle režie a kamery patří to, že i přes velký rozpočet (nejdražší francouzský film roku 2023) film zůstal „evropský“ a nesnaží se napodobovat americké blockbustery. A lahodná francouzština je třešničkou na dortu, nechoďte na dabing! Zároveň pro nás neokoukané tváře herců v čele s velmi dobře vybraným Pierrem Niney přispívají k určité autenticitě, prostě nemám žádnou výhradu a jsem moc ráda, že tento film vznikl. Zaslouženě sklízí vysoké hodnocení od diváků i kritiků, takže není co dodat. Velmi vřele doporučuji! Tady je trailer: