Do Londýna za kulturou
Ještě před odletem do Londýna nebylo jasné, zda se mi podaří výstavu v Serpentine Galleries navštívit. Na webu se píše o nutných rezervacích, které byly samozřejmě až do července nedostupné. Ale rozhodla jsem se zkusit štěstí a ejhle. Se vstupem žádný problém, navíc zdarma, jak to v Londýně bývá. A tak jsem se ocitla na okouzlující výstavě obrazů A Year in Normandie and Some Other Thoughts about Painting v galerii Serpentine North v Kensingtonské zahradě. Malíř, kreslíř, scénograf a fotograf David Hockney (*1937) patří svým významem k nejdůležitějším a zároveň nejoblíbenějším osobnostem britského umění 20. a 21. století, zároveň se jeho díla prodávají za miliony dolarů. Po letech strávených v Londýně, Los Angeles (kde v roce 1964 začal malovat jasnými akrylovými barvami), Paříži, Malibu and Bridlingtonu se v roce 2018 usadil v kraji nejkrásnějších usedlostí v Normandii, kde koupil dům ze 17. století s palírnou cideru. V muzeu v nedalekém Bayeux ho okouzlila jedna z nejkrásnějších světových tapisérii, 80 metrů dlouhá tapisérie z 11. století o Vilému Dobyvateli. Když byl pak kvůli covidu nucen v letech 2020 – 2021 trávit dny ve svém studiu v Normandii, rozhodl se zachytit na svých v iPadu vytvořených obrazech průběh jednoho roku ve své zahradě, okolí a tamní přírodě, více než stovku obrazů spojil dohromady a vznikl tak nekonečný mural proměn normandské přírody i okolí.
Už na jaře během lockdownu uveřejnil několik jarních obrazů se vzkazem: „Remember that they cannot cancel spring.“ Po skončení covidu byl jeho pás obrazů vystaven nejdříve v muzeu v Bayeux a potom i v Musée de l’Orangerie v Paříži. Nyní je poprvé od 13. 3. 2026 až do 23. 8. 2026 k vidění v Londýně. Zároveň jsou v galerii Serpentine North vystavené nejnovější portréty jeho přátel a blízkých a vtipné abstrakce.
Příjemný dojem z výstavy umocňuje i prostředí galerie, která podle návrhu architektky Zahy Hadid vznikla z opuštěného skladiště střelného prachu. Do okolních záhonů umístili kurátoři zvětšeninu detailu Hockneyho obrazu, což je malá třešnička na dortu. Pokud se tedy náhodou vydáte na cestu do Londýna, vřele doporučuji návštěvu.
Nakonec pár faktů o autorovi: David Hockney - V 60. letech přispěl k rozvoji pop-artu, nejznámější etapa jeho tvorby začíná v roce 1964, kdy se přemístil do Los Angeles, kde ho okouzlily jasné akrylové barvy a vytvořil sérii bazénů, které ho velmi proslavily, nejznámější je zřejmě A Bigger Splash. Během své tvorby se často vrací k portrétům svých partnerů a známých, před deseti lety začal ve tvorbě využívat iPad. Ve světové kultuře je nesmazatelným pojmem.
Eva Štěpánková
