Co v kině neuvidíte

Poprvé v životě jsem si zaplatila Disney+, a to kvůli jedinému filmu. A už dnes je mi jasné, že film Všichni moji cizinci (All of Us Strangers, 2023) režiséra Andrew Haigha, si určitě pustím znovu.

Ve filmové distribuci u nás tento malý skvost uveden nebyl a tak jsem zajásala, když se objevil v nabídce Disney+, kde se dají najít i dva nejoceňovanější seriály současnosti – Medvěd (The Bear) a Shogun, které už se připravují na soupeření v zářijových TV cenách Emmy.

Děj citlivého dramatu Všichni moji cizinci (All of Us Strangers) o složitém dospívání, osamělosti, nedostatku komunikace, nepochopení a postrádání rodiny je možné bohužel pouze naznačit, protože všechno ostatní by byly spoilery. Osamělý queer čtyřicátník Adam (fantastický Andrew Scott – Sherlock, Ripley, Potvora) se v poloprázdném londýnském věžáku pokouší psát román o rodičích, které ztratil ve dvanácti letech při autonehodě a jednoho večera se seznámí s mnohem mladším Harrym (Paul Mescal – Aftersun, Normální lidé) a vypadá to, že by mohl najít cestu ze svého osamění v prázdném londýnském věžáku. Nehledě na to, jak perfektně funguje chemie mezi oběma herci, režisér je oba dovedl k výsledku, na který jen tak nezapomenete. Navíc tak jemné a vlastně dojemné intimní scény jsem v žádném podobném filmu neviděla. Výtečný Andrew Scott, který je sám gay, říká v přiloženém interview, že to je snad nejosobnější role, jakou kdy měl a mohl do ní přidat mnoho svých osobních prožitků. A já dodávám - zapomeňte na Ripleyho, toto je jeho životní role! A osobně už se nemohu dočkat, až ho uvidím v kině na NT Live ve Váňovi. Vedle výborného Paula Mescala dále režisér obsadil do rolí Adamových rodičů Claire Foy a Jamieho Bella, kteří dostáli své pověsti a jsou vynikající. Opravdu škoda, že u nás film nešel v kinech, zážitek by byl určitě ještě lepší. Režisér Andrew Haigh i herci posbírali mnoho ocenění, 29 vítězství a 103 nominací. Důležitou částí je soundtrack 80. let a závěr filmu se songem The Power of Love od Frankie Goes to Hollywood, dlouho nedostanete z hlavy. “I’ll protect you from the hooded claw, Keep the vampires from your door...“