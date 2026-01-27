Být či nebýt, jít do kina či nejít?
Od včerejška přemýšlím o Hamnetovi. Film podle stejnojmenného románu spisovatelky Maggie O’Farrell, která byla společně společně s režisérkou Chloe Zhang autorkou scénáře, přináší historické okolnosti i fiktivní skutečnosti, které vedly Williama Shakespeara k napsání Hamleta. Není žádným spoilerem přiznat, že jediný Shakespearův syn Hamnet zemřel ve svých jedenácti letech zřejmě na dýmějový mor.
Přemýšlím také o tom, proč mi slzy tekly nejvíce u pasáží, u nichž bych to vůbec nečekala. Je to snad tím, že jsem v posledních měsících viděla příliš ukázek z filmu a rozhovorů s charizmatickou dvojicí hlavních představitelů Jessie Buckley a Paulem Mescalem, kteří si nemohli vynachválit náhodu, která je svedla dohromady a to, jak na sebe od prvního momentu „slyšeli“?
Je nepopiratelné, že jejich herecké výkony jsou úžasné, hlavně Jessie Buckley se ponořila do role Hamnetovy matky až do morku kostí a její utrpení je téměř hmatatelné, což už jí mimo Zlatého glóbu přineslo další ocenění včetně nominace na Oscara. V této souvislosti musím zdůraznit, že nechápu, proč za vedlejší mužskou roli nebyl nominován i Paul Mescal, který sice jako Shakespeare zůstává zvláště v druhé polovině filmu v pozadí, ale herecky si to vynahradí, o čemž svědčí několik předchozích nominací při dalších cenách. Samozřejmě je nutno také zmínit výborného představitele malého Hamneta Jacobi Jupeho, jehož scény byly ty, které mě dojímaly nejvíc pro svou opravdovost. Majstrštyk v obsazení se podařil také v tom, že v závěrečné scéně v roli Hamleta, který má Agnes připomínat syna, vystupuje reálný Jacobův starší bratr Chris, který je známým hercem, takže podoba je dokonalá.
Právě posledních patnáct minut odehrávajících se v tehdejším londýnském divadle Globe mě asi zaujalo nejvíc včetně velmi zajímavého zinscenování Hamleta a Mescalova výstupu coby ducha jeho otce. Ve filmu, který je hodně spjat s přírodou, jsem hodně ocenila také kameru polského kameramana Lukasze Źala, která využívá i ve středověkých interiérech přirozeného světla a přispívá tak k autenticitě, na Oscara jsou navrženy také kostýmy a produkce.Takže nedívejte se na ukázky a běžte do kina. Vřele doporučuji!
P. S. Williamu Shakespearovi bylo 18 a Agnes 26 let, když se v roce 1582 vzali.
Eva Štěpánková
Nejlepší film roku?
Na plátně končí Velký Marty s Timothée Chalametem, můj první film od jednoho z bratří Safdiů a také první film v životě, který mě doslova fyzicky vyčerpal. A nemůže za to jeho délka 150 minut.
Eva Štěpánková
Špičková sbírka kubismu už jen měsíc
Největším objevem výstavy kubismu ze sbírek Západočeské galerie v Museu Kampa pro mě byla osobnost prvního ředitele této galerie Oldřicha Kuby, který systematicky vybudoval jednu z nejkvalitnějších kolekcí českého kubismu.
Eva Štěpánková
Nejen politikou živ je člověk, je tady i umění a Yayoi Kusama
V Evropě znám zatím dvě místa, kde kombinace architektury, umění a přírody působí, že se cítím jako znovuzrozená. A když v jednom z nich vystavuje Yayoi Kusama, není co řešit.
Eva Štěpánková
Andrew Scott, Paul Mescal a Všichni moji cizinci
Poprvé v životě jsem si před rokem zaplatila Disney+, a to kvůli jedinému filmu. A už dnes je mi jasné, že film Všichni moji cizinci (All of Us Strangers, 2023) režiséra Andrew Haigha, si určitě pustím znovu.
Eva Štěpánková
Spěchejte na Chagalla, nebude!
Sice mám pocit, že už tam všichni byli, ale pro jistotu ji zmiňuji i zde, aby o ni případní milovníci umění nepřišli. Čas mají už jen do 9. 2. 2025.
