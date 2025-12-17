Andrew Scott, Paul Mescal a Všichni moji cizinci
Autor filmového plakátu a foto: Searchlight Pictures
Ve filmové distribuci u nás tento malý skvost uveden nebyl a tak jsem zajásala, když se vloni objevil v nabídce Disney+.
Děj citlivého dramatu Všichni moji cizinci (All of Us Strangers) o složitém dospívání, osamělosti, nedostatku komunikace, nepochopení a postrádání rodiny je možné bohužel pouze naznačit, protože všechno ostatní by byly spoilery. Osamělý queer čtyřicátník Adam (fantastický Andrew Scott – Sherlock, Ripley, Potvora) se v poloprázdném londýnském věžáku pokouší psát román o rodičích, které ztratil ve dvanácti letech při autonehodě a jednoho večera se seznámí s mnohem mladším Harrym (Paul Mescal – Aftersun, Normální lidé) a vypadá to, že by mohl najít cestu ze svého osamění v prázdném londýnském věžáku. Nehledě na to, jak perfektně funguje chemie mezi oběma herci, režisér je oba dovedl k výsledku, na který jen tak nezapomenete. Navíc tak jemné a vlastně dojemné intimní scény jsem v žádném podobném filmu neviděla. Výtečný Andrew Scott, který je sám gay, říká v přiloženém interview, že to je snad nejosobnější role, jakou kdy měl a mohl do ní přidat mnoho svých osobních prožitků. A já dodávám - zapomeňte na Ripleyho, toto je jeho životní role! A osobně už se nemohu dočkat, až ho uvidím v kině na NT Live ve Váňovi. Vedle výborného Paula Mescala dále režisér obsadil do rolí Adamových rodičů Claire Foy a Jamieho Bella, kteří dostáli své pověsti a jsou vynikající. Opravdu škoda, že u nás film nešel v kinech, zážitek by byl určitě ještě lepší. Režisér Andrew Haigh i herci posbírali mnoho ocenění, 29 vítězství a 103 nominací. Důležitou částí je soundtrack z 80. let, závěr filmu se songem The Power of Love od Frankie Goes to Hollywood, dlouho nedostanete z hlavy.
„I’ll protect you from the hooded claw, Keep the vampires from your door...“
Eva Štěpánková
Spěchejte na Chagalla, nebude!
Sice mám pocit, že už tam všichni byli, ale pro jistotu ji zmiňuji i zde, aby o ni případní milovníci umění nepřišli. Čas mají už jen do 9. 2. 2025.
Eva Štěpánková
Když je ve Vídni abnomální hic aneb heslo „Crewdson“
Předpověď počasí mě hodně zradila, místo příjemných dvacetipěti bylo třicetpět stupňů a centrum Vídně žhnulo. V Albertině mě ale čekal zážitek, který jsem si nechtěla nechat ujít.
Eva Štěpánková
Splněné přání paní Hany Benešové
Dlouho byla veřejnosti nepřístupná, změnila podobu a směli do ní jen ti vyvolení, ale časy se naštěstí změnily. Ovšem pozor, letos máte čas jen do konce září.
Eva Štěpánková
Od Patti Smith k dřevorytu
Stojím v rozlehlém výstavním sále muzea umění Louisiana nedaleko Kodaně a nechce se mi věřit, že obrovské plátno na protější straně není obrovská zvětšená fotografie, ale malba, která mě přitahuje jako magnet.
Eva Štěpánková
První sexuální skandál v americké politice?
Když jsem před šesti lety odlétala do New Yorku, jedním z mých snů bylo vidět na Broadwayi muzikál Hamilton, který byl tehdy senzací. Show byla ovšem vyprodaná a lístky na černém trhu nabízeny za ceny mně nedostupné.
