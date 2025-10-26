ZOO - dýňové hody, bossing a dívčí pirátská jízda
Pirátská náměstkyně Jana Komrsková se rozhodla zachránit pracovní klima v Zoo Praha, kde údajně vládla nálada jak mezi šelmami při krmení. Na pomoc povolala firmu Konsent Solutions – čerstvě zrozenou společnost, která ještě ani nestihla dostat občanku – ehm, tedy živnostenské oprávnění.
Magistrát se tvářil, že o nic nejde – vždyť jde přece jen o dvě stě deset tisíc. V zemi, kde se miliardy ztrácí rychleji než rozum při jednání zastupitelstva, je to vlastně drobnost.
Ale jakmile se ukázalo, že firmu vede Johanna Nejedlová, známá aktivistka a bývalá pirátka, přestalo být veselo. V politice totiž platí pravidlo: Není důležité, co uděláš, ale s kým se znáš.
ODS však zvedla prst a zvolala „Šméčko!“.
A tak se z dýňových hodů stal hod granátem.
Komrsková se bránila, že vše bylo v mezích zákona. Zakázka prý byla malá, odbor mohl rozhodnout sám, a hlavně – bylo nutné konat rychle.
Tedy klasické české kouzlo: všechno podle pravidel (jen trochu jinak).
Nakonec zastupitelé projekt stopli.
Zoo zůstala bez školení, zaměstnanci bez prevence šikany.
Konsent bez reputace.
A voliči bez iluzí.
Piráti se tváří, že šlo o snahu pomoci, ODS že šlo o skandál, a veřejnost, že už je jí to vlastně jedno.
Protože v Česku se ani nehraje o pravdu – ale o to, kdo bude mít lepší PR v dalším kole.
Zvířata si aspoň užijí ty dýně.
Lidé z magistrátu mají zase své – hody na cti, odpovědnosti a trapnosti.
A jestli to takhle půjde dál, možná se jednou role obrátí a ZOO bude na magistrátu.
Eva Sedláková
