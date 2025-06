Zákon, pořádek a opilý los

Říká se, že zákony odrážejí ducha národa. Pokud je to pravda, pak některé národy mají ducha šaška s razítkem. Jinak si totiž nedovedu vysvětlit, proč je ve 21. století ilegální opít losa, ale legální politicky opíjet voliče.

Tady je malá ochutnávka, co vás může potkat, když vás omrzí pláže a národní parky a vydáte se na „právnické“ dobrodružství.

Na Aljašce, konkrétně ve městě Fairbanks, platí zákon, který přísně zakazuje napájet losa alkoholem. Nevíme přesně proč. Možná kvůli veřejnému pořádku – opilý los v supermarketu není zrovna ideální doprovod k nákupu cereálií. Anebo jde o snahu chránit zvířata.

Když už jsme u tělesné schránky – Japonsko se rozhodlo, že s nadváhou zatočí legislativně. Ano, v zemi harmonie a bonsají je obvod pasu právní veličinou. Muž přes 85 centimetrů? Šokující. Žena přes 90? Skandál. U nás by pondělní porady získaly nový rozměr: místo tabulek vytáhne šéf svinovací metr a místo ukazatelů výkonnosti by se řešilo BMI. A za svíčkovou bude pokuta!

A co Evropa? I ta umí překvapit. Ve Švýcarsku je považováno za týrání zvířat, pokud někdo vlastní pouze jedno morče. Zákon vyžaduje, aby byla tato společenská zvířata chována alespoň ve dvojici. A protože život je nevyzpytatelný a morčata smrtelná, existují pro jejich majitele služby, které nabízejí dočasné „pronájmy“ morčat – aby to přeživší nezůstalo samo. Švýcarsko se tak stalo první zemí, kde může mít domácí mazlíček více sociálního kontaktu než osamocený důchodce v domově seniorů.

Connecticut se rozhodl regulovat i chůzi. Na západ slunce se tu lidé nedívají s romantikou v srdci, ale s obavou, že jim někdo napaří pokutu.

Po západu slunce je ilegální chodit pozpátku.

A nakonec – Washington chrání Bigfoota. Ano. Pokud ho potkáte, nechytat, nefotit, neobtěžovat. Bigfoot má víc práv než někteří zaměstnanci.

Tyto zákony nejsou vždy o logice. Někdy vznikly ze strachu z chaosu, nebo paniky. Zůstanou s námi jako právní fosilie. Ne proto, že dávají smysl – ale protože mají razítko. Možná by nám taky prospělo pár pořádně absurdních zákonů. Aspoň by bylo legální, že si z nás politici dělají srandu.

Pozn.: Ne všechna pravidla uvedená na výše přiložených webových odkazech jsou skutečně platná. Mnohé z nich fungují spíš jako městské legendy nebo anekdoty a nejsou součástí platného právního systému.

V některých případech byly dokonce pouze navrženy, ale nikdy nenabyly platnosti – přesto dál žijí vlastním virálním životem.