Úředník proti úředníkům – parazitologie v praxi
Muž, který se rozhodl vyhlásit válku zbytečným úředníkům. Což by bylo obdivuhodné, kdyby jeho vlastní existence nebyla učebnicovým příkladem toho, proti čemu brojí.
O „parazitech na ministerstvech“ mluví s vervou člověka, který si svou vlastní ministerskou židli musel tak trochu vydupat. Potřeba být důležitý je přece jen silnější než potřeba být užitečný.
Vznikne funkce, kterou nikdo nepostrádal. Obsah práce mlhavý. Přínos diskutabilní. Ale zato máme silná slova o „parazitech“.
Je to vlastně geniální model. Nejprve označíte systém za prohnilý. Pak se do něj necháte zaměstnat. A nakonec to celé prodáte jako boj zevnitř. Evoluce v přímém přenosu.
To chce jistou dávku odvahy. Nebo nedostatku sebereflexe. Někdy je těžké poznat rozdíl.
Člověk by skoro řekl, že kdyby nebyli ti „zbyteční úředníci“, nebylo by proti komu bojovat. A bez nepřítele by nebyl důvod existovat.
V české politice není největší problém nekompetence. Ale sebevědomí bez obsahu.
Eva Sedláková
Budoucnost patří seniorům, ne mladým
Mladí lidé dnes financují systém, který jim s vysokou pravděpodobností nikdy nevrátí to, co do něj vloží. Společnost stárne. A není to jen subjektivní dojem při pohledu do zrcadla v pondělí ráno. Jsou to čísla.
Cermat - zkouška znalostí nebo peněženek?
Přijímací řízení na střední školu. Slavnostní okamžik, kdy se dítě na prahu puberty dozví, jestli patří mezi elitu, nebo jen do náhradního plánu B.
Mistr nad všemi mistry?
V Česku se znovu vrací starý dobrý titul: mistr. Tentokrát ne jako pochvala od spokojeného zákazníka, ale jako zákonem posvěcený status. Po letech debat se mistrovská zkouška opět dostává do legislativního procesu.
Zlato, smích a promarněná lekce
Donald Trump pozval do Bílého domu mužský hokejový tým USA. A jen tak mimochodem zmínil, že „bude muset“ pozvat i ženský hokejový tým.
Mateřství mezi očekáváním a realitou
Roman Šmucler začal radit i v oblasti porodnictví. Prý se rodí málo dětí. Dle jeho vyjádření: „...Já se vždy snažil říkat studentkám: Hlavně mějte včas děti! Děti jsou smyslem života a oceňujeme nade vše matky.“
|Další články autora
- Počet článků 76
- Celková karma 16,16
- Průměrná čtenost 700x