Turek a jeho plyšáček
Ne, že bych mu to měla za zlé. Při pohledu na některé ministry (nejen současné) se člověku dělá nevolno.
Jenže pak přišel prezident.
A místo aby mu podal plyšového medvídka s cedulkou „Ministerstvo pro velké kluky“, udělal něco, co se v této zemi už skoro nenosí: rozhodl.
A rozhodl dobře. Rozhodnutí prezidenta nebylo osobní. Bylo institucionální.
Moc není hračka, ale služba.
A Turek? Ten se chová jako narcis, kterému někdo odmítl potvrdit jeho vlastní představu o sobě. A když slyší ne, nastupuje hysterie.
Motoristé couvnout nechtějí. Je nutné si zachovat tvář a neukazovat slabost, když se snažíte vypadat jako alfa samec. Petr Macinka vyjádřil pochybnosti ohledně nestrannosti ústavních soudců jmenovaných Petrem Pavlem. To je kolektivní zpochybnění instituce na základě toho, kdo je jmenoval.
Kritizovat konkrétní rozhodnutí soudu je legitimní.
Zpochybňovat celý Ústavní soud podle jmenovatele je institucionální útok. Jedná se o taktiku známou jako preemptivní delegitimizace. Nejde o pravdu – jde o to, aby porážka nevypadala jako porážka.
A Turek? Zatím dostal malého plyšáčka – funkce zmocněnce pro Green deal. Aby nám netrucoval.
Eva Sedláková
Jak si uzmout cizí zemi
Venezuela je zvláštní země. Má ropu, hlad a smůlu. Kdyby měla ještě horší kartu, ležela by přesně mezi Moskvou a Mar-a-Lago. Jenže leží „jen" na mapě zájmů – a to bohatě stačí.
Eva Sedláková
Rodina bez příjmení
Ve středním věku přijde poznání, které už nejde vzít zpátky. Že rodina – ať už po krvi, nebo po sňatku – nemusí znamenat vůbec nic. A zároveň může znamenat všechno... jen úplně jinde, než jste čekali.
Eva Sedláková
Maminčina předsevzetí aneb body pro přežití na další rok
Kašlu na předsevzetí. Nikdy mi žádné nevydrželo déle než tři dny a jeden pocit viny. Letos si dávám jediné: že se pokusím svým dětem systematicky a opakovaně vtloukat do hlavy základy slušného soužití.
Eva Sedláková
Brusel bez morální licence
Evropská unie ráda káže o hodnotách a boji s korupcí. Jenže ve chvíli, kdy se podezření z podvodů usadí přímo v jejích vlastních institucích, začne se morální katedra povážlivě kývat.
Eva Sedláková
Soudce není stroj – a naštěstí ani matematik
V soudní síni se čeká spravedlnost. Nikdo nebude zvýhodněn či znevýhodněn, rozhodnutí bude férové, odpovídat zákonu a pravda vyjde najevo.
