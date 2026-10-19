Trumpovi teče do bot. A Ukrajina za to má zaplatit.
Pro Donalda Trumpa by to znamenalo vážnou politickou porážku. Volby
v polovině prezidentského mandátu, takzvané midterms, bývají pro vládnoucí stranu náročnou zkouškou. Tentokrát však republikáni mohou ztratit mnohem víc než jen část politického vlivu.
Trump na svých mítincích dál vystupuje suverénně. Pokud se ale jeho popularita pohybuje mezi 33–38 procenty, důvodů k nervozitě má víc než dost.
A pak jsou tu ceny pohonných hmot.
V americké politice jde o mimořádně citlivé téma. Cena benzinu je pro mnoho Američanů snadno pochopitelným ukazatelem ekonomické situace. Když rostou náklady na dopravu a každodenní život, prezidentovi se jeho politická hesla obhajují podstatně hůř.
Do tohoto kontextu zapadají kroky americké administrativy: zmírňování sankcí vůči Rusku, případné nákupy ruských energetických surovin, tlak na Kyjev, aby zastavil útoky na rafinerie, nebo hrozby omezením americké zpravodajské podpory a přístupu ke Starlinku. Je namístě ptát se, co je hlavní motivací.
Ukrajinská strategie útoků na ruské rafinerie má zřejmou logiku. Cílem je narušit výrobu pohonných hmot, komplikovat zásobování ruské armády a zvýšit ekonomické náklady války.
Pokud americká administrativa čelí politickým problémům kvůli cenám pohonných hmot, měla by především vysvětlit, jak chce řešit jejich příčiny. Ne hledat obětního beránka v zemi, která se už několik let brání ruské agresi.
Jestliže bude Trump tlačit na Ukrajinu, aby omezila útoky na ruskou energetickou infrastrukturu, může tím Rusku usnadnit ochranu jeho energetického sektoru a oslabit jeden z nástrojů, jimiž Ukrajina zvyšuje náklady ruské války.
To je důležitý signál nejen pro Ukrajinu, ale i pro Evropu.
Protože pokud se americká zahraniční politika začne řídit především aktuálními potřebami domácí politiky, stává se spojenectví mnohem méně předvídatelným. Dnes může být obětována Ukrajina kvůli cenám energií. Zítra může být pod tlakem jiný spojenec kvůli jinému politickému problému.
Pokud lze spojence hodit přes palubu pokaždé, když se blíží volby, musíme se ptát, jakou cenu má takové spojenectví.
A zda si Evropa může dovolit spoléhat na to, že příště na řadu nepřijde ona.
Zdroje:
The Washington Post z 18.10.2026 Odkaz
Pew Research Center 15.10.2026 Odkaz
Reuters 17.10.2026 Odkaz
PolitiFact 15.9.2026 Odkaz
Eva Sedláková
Gerontokracie - má mít politika věkový strop?
Když se v posledních letech mluvilo o amerických prezidentech Joe Bidenovi nebo Donaldu Trumpovi, jedním z témat nebyla ekonomika ani zahraniční politika. Šlo o jejich věk.
Eva Sedláková
Zdravotnictví má pracovníků dost
O nedostatku zdravotnického personálu se mluví prakticky pořád. Chybí sestry, lékaři, sanitáři a další pracovníci. Nemocnice hledají zaměstnance, zveřejňují jeden pracovní inzerát za druhým.
Eva Sedláková
Koho se bojí Macinka? Ministerstvo zahraničí hledá novináře se správnými otázkami
Svoboda médií se nepozná podle toho, jak se stát chová k novinářům, kteří mu tleskají. Pozná se podle toho, jak zachází s těmi, kteří jsou nepříjemní, kritičtí a pokládají otázky, na které politici nechtějí odpovídat.
Eva Sedláková
84 milionů korun škody. A zaplatit to mají občané?
Podstata problému spočívá v tom, že nyní již exporadkyně Aleše Juchelky, Jana Semancová, vlastní společnost, která žadatelům – samozřejmě za úplatu – pomáhá se získáváním evropských dotací.
Eva Sedláková
Slovácko sa nesúdí - jak sa dělá u nás politika aneb co řekla babka
Jak sa člověk podívá na tú našu politiku, tož ho napadne enem jedno – to už nemože byt ani pravda. Kdysi sa povídalo, že politika je služba ludem.
|Další články autora
„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči
Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici,...
Žvýkačky u pokladny už nestačí. Obchody kvůli samoobslužným pokladnám mění strategii
Znáte to: stojíte u pokladny a na poslední chvíli hodíte do košíku balíček žvýkaček nebo...
Legendární hotel Medlov málem uhnil. Teď do něj lidé vozí poklady a vracejí mu život
Z taneční školy a realitního byznysu až k hotelu, který zachraňují kus po kuse. Klára a Jan...
6 podzimních kousků, které má v šatníku každý. Vyzkoušeli jsme, jak z nich sestavit nový outfit
Do pozadí ustupují některé předimenzované střihy, přehnaně sportovní outfity i nenápadný...
Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany
Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně...
Vítěz voleb v Nymburce míří do opozice. Město povede čtyřkoalice
Starostou Nymburka bude Jan Ritter (Starostové s Nymburskými demokraty), místostarosty Stanislava...
Samici servala, která se ztratila ze zookoutku na Jihlavsku, chovatelé našli
Samici servala stepního, která se ztratila minulý týden ze zookoutku v obci Vápovice na Jihlavsku,...
Koalici ve Vsetíně vytvořilo hnutí VS21, ODS a Koalice pro otevřený Vsetín
Vsetín povede koalice vítězného hnutí VS21, Koalice pro otevřený Vsetín (KOV) a ODS. Jejich...
Při rekonstrukci náměstí v Nymburce se odkryly zřejmě pozůstatky kostnice
Při rekonstrukci Kostelního náměstí v Nymburce se odkryly pozůstatky zdí, které by podle historika...
- Počet článků 88
- Celková karma 18,69
- Průměrná čtenost 649x