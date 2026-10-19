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Trumpovi teče do bot. A Ukrajina za to má zaplatit.

Eva Sedláková
Předvolební průzkumy naznačují pro republikány nepříjemný scénář. Demokraté si drží náskok a podle některých odhadů mají vysokou šanci získat kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů.

Pro Donalda Trumpa by to znamenalo vážnou politickou porážku. Volby
v polovině prezidentského mandátu, takzvané midterms, bývají pro vládnoucí stranu náročnou zkouškou. Tentokrát však republikáni mohou ztratit mnohem víc než jen část politického vlivu.

Trump na svých mítincích dál vystupuje suverénně. Pokud se ale jeho popularita pohybuje mezi 33–38 procenty, důvodů k nervozitě má víc než dost.

A pak jsou tu ceny pohonných hmot.

V americké politice jde o mimořádně citlivé téma. Cena benzinu je pro mnoho Američanů snadno pochopitelným ukazatelem ekonomické situace. Když rostou náklady na dopravu a každodenní život, prezidentovi se jeho politická hesla obhajují podstatně hůř.

Do tohoto kontextu zapadají kroky americké administrativy: zmírňování sankcí vůči Rusku, případné nákupy ruských energetických surovin, tlak na Kyjev, aby zastavil útoky na rafinerie, nebo hrozby omezením americké zpravodajské podpory a přístupu ke Starlinku. Je namístě ptát se, co je hlavní motivací.

Ukrajinská strategie útoků na ruské rafinerie má zřejmou logiku. Cílem je narušit výrobu pohonných hmot, komplikovat zásobování ruské armády a zvýšit ekonomické náklady války.

Pokud americká administrativa čelí politickým problémům kvůli cenám pohonných hmot, měla by především vysvětlit, jak chce řešit jejich příčiny. Ne hledat obětního beránka v zemi, která se už několik let brání ruské agresi.

Jestliže bude Trump tlačit na Ukrajinu, aby omezila útoky na ruskou energetickou infrastrukturu, může tím Rusku usnadnit ochranu jeho energetického sektoru a oslabit jeden z nástrojů, jimiž Ukrajina zvyšuje náklady ruské války.

To je důležitý signál nejen pro Ukrajinu, ale i pro Evropu.

Protože pokud se americká zahraniční politika začne řídit především aktuálními potřebami domácí politiky, stává se spojenectví mnohem méně předvídatelným. Dnes může být obětována Ukrajina kvůli cenám energií. Zítra může být pod tlakem jiný spojenec kvůli jinému politickému problému.

Pokud lze spojence hodit přes palubu pokaždé, když se blíží volby, musíme se ptát, jakou cenu má takové spojenectví.

A zda si Evropa může dovolit spoléhat na to, že příště na řadu nepřijde ona.

Zdroje:

The Washington Post z 18.10.2026 Odkaz
Pew Research Center 15.10.2026 Odkaz
Reuters 17.10.2026 Odkaz
PolitiFact 15.9.2026 Odkaz

Autor: Eva Sedláková | pondělí 19.10.2026 21:03 | karma článku: 0 | přečteno: 40x
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