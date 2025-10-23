Švarcsystém – jak stát trestá to, co sám stvořil

Říká se, že rodiče mají nést zodpovědnost za své děti. I když se nevyvedou. Jenže stát to vidí jinak – svoje dítě jménem Švarcsystém nejdřív zplodil, vychoval a naučil chodit po úřadech, a teď se tváří, že ho v životě neviděl.

Prý nastupuje přísný otec s páskem – Finanční správa.
Po krku půjde těm, kdo „nelegálně zaměstnávají“, těm, kdo „zneužívají živnostníky“, a nakonec i těm, kdo si dovolili být samostatní,
aniž by k tomu měli patřičný paragraf.

Když daně přerostou přes hlavu

Zaměstnat lidi v Česku je jako běžet maraton v bahně – s batohem plným formulářů a pojištění.
Ti, kdo chtějí pracovat svobodně – bez papírování a razítek – často skončí mezi podezřelými.

Společný lov

Stát nejdřív nahnal lidi do pasti byrokracie, a když někdo unikl, srazil ho zpátky – pokutami a kontrolami. Když jeden podvádí, prověří stát všechny – a na periferiích to odnesou drobní živnostníci, malí, bez právníků a vlivu, snadno exemplární.

Švarc přežije

Švarcsystém nakonec přežije všechny novely i ministry financí.
Jen se přejmenuje – na „subdodavatelskou spolupráci“,
„flexibilní partnerství“ nebo „kooperativní outsourcing“.

Protože český člověk je tvor vynalézavý.
A když mu stát hází klacky pod nohy, vyřeže si z nich schody.

Uznání reality 21. století

Řešení proto začíná legálním uznáním mezistavu a zavést další kategorii „závislá spolupráce“. Švarcsystém vznikl ne proto, že lidé chtějí podvádět, ale proto, že legální zaměstnávání je pro mnohé malé podnikatele ekonomicky neudržitelné.

Praktickými kroky by bylo sloučit odvody, sjednotit daňové formuláře, snížit odvody pro malé firmy a OSVČ. Tím by zmizela motivace „dělat to načerno“.

Změnit mentalitu státu

Stát musí přestat vnímat samostatnost jako presumci viny.
Lidé, kteří se rozhodnou podnikat, mu odlehčují – nechtějí dávky, chtějí možnost pracovat po svém.

Epilog: Přiznejme realitu

A nakonec by to chtělo i trochu důvěry.
Možná by stačilo, kdyby stát pochopil jednoduchou věc:
Ne každý, kdo má živnost, je vyvrhel.
Ne každý, kdo fakturuje místo výplatní pásky, je zločinec.
A ne každý, kdo pracuje sám, je nepřítel systému.

A tak se český člověk nadechne a řekne:
„Já nepracuju na černo.
Já pracuju státu navzdory.“

Autor: Eva Sedláková | čtvrtek 23.10.2025 23:37 | karma článku: 0 | přečteno: 24x

