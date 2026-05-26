Stát se ptá dětí na sebevraždu (bez vědomí rodičů)
Možnost „nechci odpovídat“ nebo „nevím“ nebyla v nabídce.
Tohle není obyčejné testování. To je už malý sociologický thriller převlečený za školní test.
Rodičům ani dětem nebylo předem sděleno, že budou sbírána data o rodinném zázemí, duševním stavu, vzdělání rodičů apod.
Dítě si ráno sedne do lavice s představou, že bude počítat zlomky a určovat přísudek. Místo toho se po několika kliknutích dozví, že stát by rád věděl, kolik knih má doma, co dělá jeho matka, zda vůbec nějakou matku má a jestli náhodou v posledních týdnech nepřemýšlelo o tom, že by bylo lepší nebýt naživu. Ale klid – je to jen „doprovodná část“ testů.
To vše pod hlavičkou testování z českého jazyka a matematiky žáků 5. a 9. ročníků ZŠ.
Celý dokument působí téměř kafkovsky. Školy jsou povinně zařazeny, žáci musí test absolvovat, dotazník je zabudovaný přímo do aplikace. Nikde jasně nestojí, že dítě může odmítnout odpověď. Nikde není popsáno, co se stane, když se dítě po otázce na sebevražedné myšlenky psychicky sesype. Ale harmonogram? Ten je propracovaný dokonale. Český stát možná neumí postavit dálnici za deset let, ale tabulku
s náhradními termíny zvládne vždy.
Nejzajímavější je ovšem ticho kolem rodičů.
Rodič totiž v celé konstrukci figuruje asi jako sponzor večírku, kterého nikdo nepozval dovnitř. Dítěte se ptají na nejcitlivější témata rodiny, ale rodič není adresátem sdělení, nedostává vysvětlení, nedává informovaný souhlas a často ani netuší, na co přesně se bude stát dítěte prostřednictvím školního počítače ptát.
A škola? Ta je postavena do role nárazníkové zóny. Když přijde rozhořčený rodič, nepůjde na Českou školní inspekci. Půjde za třídní učitelkou. Za ředitelem. Za školou, která sama o obsahu dotazníků často dostala jen elegantně mlhavé informace.
To je možná nejčistší obraz současné byrokracie: moc centralizovaná nahoře, důsledky jsou decentralizované dole.
Cením si všech ředitelů a učitelů, kteří toto testování odmítli. Protože rozdíl mezi pomocí a ztrátou důvěry neleží v tom, zda se stát ptá,
ale v tom, zda se ptá legitimně.
A lituji učitele. Protože až se rodiče začnou ptát, proč se někdo ptal jejich dítěte na sebevražedné myšlenky, zaměstnání otce (který třeba není naživu) a kolik mají doma knih, budou stát učitelé první na ráně.
Eva Sedláková
